ARC Raiders confirme un plan ambitieux pour régner sur la prochaine décennie

Embark Studios ne compte pas s'arrêter après son sacre aux Game Awards. Avec un plan décennal et une volonté de faire évoluer le titre selon les retours de la communauté, ARC Raiders s'inscrit dans la durée. Découvrez les ambitions du studio pour l'avenir de ce succès multijoueur.
Si Clair Obscur: Expedition 33
a capté une grande partie de la lumière et des récompenses lors des derniers Game Awards, il ne faudrait pas éclipser les autres grands gagnants de la soirée. Face à des mastodontes comme Elden Ring Nightreign
, Battlefield 6
ou encore PEAK
, c'est bien le titre d'Embark Studios, ARC Raiders
, qui a décroché le titre convoité de Meilleur Jeu Multijoueur. Une victoire qui, au regard des chiffres de ventes et de la fréquentation des serveurs, semble finalement logique. Mais pour le studio, ce n'est que le début d'une très longue aventure.
Une vision sur le très long terme
Robert Sammelin, le directeur artistique du jeu, a profité de ce succès pour réitérer les ambitions pharaoniques du studio
dans un entretien accordé à PCGamer
. Un « plan sur 10 ans
» est souvent évoqué dans l'industrie, parfois à tort, mais Embark semble prendre cette promesse très au sérieux
. L'objectif n'est pas seulement de fournir du contenu, mais de créer un écosystème pérenne qui survivra aux tendances éphémères.
Notre ambition est de maintenir ce jeu en vie le plus longtemps possible. C'est un jeu vivant. C'est quelque chose que nous voulons garder actif aussi longtemps que possible, tant que les joueurs s'y engagent, s'amusent et voient qu'il évolue dans le bon sens.
Cette déclaration souligne une réalité du marché actuel : un jeu service ne survit que par la volonté de sa communauté
. Robert Sammelin et son équipe sont parfaitement conscients qu'ils ne peuvent pas piloter ce navire seuls, sans tenir compte des vents contraires ou des attentes des joueurs.
L'importance cruciale de la communauté
L'évolution d'ARC Raiders ne sera pas rigide. Au contraire, le studio mise sur une flexibilité totale basée sur l'observation des comportements in-game. Il s'agit d'identifier ce qui fonctionne, ce qui engage les joueurs, mais aussi d'oser proposer des défis inédits pour ne pas laisser la routine s'installer.
Je pense que des jeux comme celui-ci évolueront en fonction des comportements de la communauté, des retours, et de la manière dont nous sélectionnons les éléments avec lesquels nous voyons les gens s'engager vraiment bien. Mais il faut aussi injecter des éléments qui offrent de nouveaux défis et opportunités au sein du jeu.
Le studio admet disposer d'un large éventail de routes possibles pour l'avenir, confirmant l'existence d'un plan solide pour guider le développement sur les années à venir, tout en restant à l'écoute
.
De nouveaux contenus et menaces à l'horizon
Concrètement, à quoi doivent s'attendre les joueurs ? La priorité semble être l'extension de la variété des ARCs
, les ennemis robotiques du jeu. Le studio reconnaît avoir lancé le titre avec un bestiaire relativement restreint, une lacune qui est en train d'être comblée. D'ailleurs, deux ont déjà été ajoutés depuis la sortie (Matriarche et Déchiqueteuse), tandis qu'une carte a aussi été ajoutée, Stella Montis. La dernière mise à jour, Cold Snap
, s'est quant à elle concentrée sur l'implication de la communauté avec un nouveau défi, entre autres.
Reste à voir ce qu'Embark réserve à ses joueurs pour 2026, mais après environ deux mois de vie, les développeurs ont montré qu'ils savaient être réactifs et écouter les joueurs. Une feuille de route devrait être publiée au début de l'année, avec espérons-le, des ajouts excitants. Mais d'ici là, n'oubliez pas de récupérer votre cadeau gratuit d'ARC Raiders
.
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