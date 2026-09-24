ARC Raiders va lancer son mode PvE en test

Embark Studios a annoncé l'arrivée imminente d'un mode exclusivement coopératif pour ARC Raiders. Si cette option temporaire répond à une forte demande de la communauté, elle prend le risque de dénaturer profondément la tension et l'expérience de survie qui font l'essence même de ce jeu de tir.

Juste après avoir dévoilé les nouveautés de la prochaine mise à jour majeure d'ARC Raiders, Embark Studios vient de jeter un pavé dans la mare en annonçant un test temporaire d'un mode PvE, permettant de désactiver le combat entre joueurs dans ARC Raiders du 13 au 20 octobre 2026. Cette décision marque un tournant majeur pour ce titre pensé comme une aventure d'extraction sous haute tension.

Les origines pacifiques de ARC Raiders

Le studio révèle que lors de sa conception initiale il y a sept ans, le titre était imaginé comme un jeu de coopération axé sur la récolte de butin. Face à divers obstacles techniques et conceptuels, l'équipe avait finalement opté pour la formule compétitive que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, depuis le lancement, une part surprenante de la communauté a choisi d'ignorer les affrontements, transformant le titre en une expérience d'exploration pacifique.

Les données partagées par le studio parlent d'elles-mêmes. Environ 37 % des utilisateurs privilégient une approche amicale, tandis que 34 % restent des puristes de l'affrontement. Plus impressionnant encore, la moitié des joueurs interrogés réclame une option dédiée exclusivement à l'environnement. Face à cette tendance, les créateurs ont décidé de céder à la demande populaire.

Un pari risqué pour l'essence du jeu

C'est ici que le bât blesse. En introduisant cette bascule vers un environnement sans menace humaine, Embark Studios prend le risque colossal de dénaturer son œuvre. Toute l'adrénaline de ARC Raiders repose sur cette incertitude permanente au cours des parties. Le prochain survivant croisé sera-t-il un allié ou un bourreau prêt à tout pour voler votre équipement ? Peut-on vraiment faire 100 % confiance à ce joueur ?

Les développeurs en sont d'ailleurs pleinement conscients et assument cette phase de test. Aleks, le producteur exécutif, admet volontiers les dangers de cette expérimentation pour l'équilibre global.

Il y a un risque que l'introduction de cette option réduise une partie de la tension autour de laquelle le jeu a été construit. En tant que créateurs, nous concevons un jeu avec une intention précise, mais après le lancement, il appartient aux joueurs.

Pour compenser la sécurité accrue de ce mode, la valeur du butin récolté sera revue à la baisse. De plus, les ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle se montreront plus agressifs envers les survivants à terre, obligeant ces derniers à rester parfaitement immobiles pour ne pas être achevés. Le butin du mode classique sera quant à lui légèrement augmenté pour récompenser la prise de risque.











Des conséquences sur l'écosystème global

Le studio gardera un œil attentif sur l'économie du jeu et les temps de recherche de partie. Diviser la communauté en deux files distinctes pourrait rallonger l'attente, particulièrement dans les régions moins peuplées ou aux heures creuses. Certaines activités de haut niveau, conçues spécifiquement pour générer du stress par l'incertitude des rencontres, seront d'ailleurs totalement exclues de ce test.

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Cette phase d'essai ne garantit en rien l'intégration définitive de cette fonctionnalité. Si les résultats s'avèrent peu concluants ou si l'esprit originel de l'aventure est trop lourdement impacté, l'équipe n'hésitera pas à faire marche arrière. Les survivants auront donc une semaine, 13 au 20 octobre, pour prouver que la coopération pure a sa place dans ce monde hostile, sans pour autant en détruire la saveur unique.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires, si vous êtes pour ou contre un mode 100 % PvE dans ARC Raiders.