Après le rachat réussi d'EA, ses nouveaux propriétaires ciblent Unity

Le consortium mené par le fonds souverain saoudien et Silver Lake, récent acquéreur d'Electronic Arts, lorgne désormais sur Unity. Une opération estimée à 25 milliards de dollars qui pourrait bouleverser l'industrie du jeu vidéo, suscitant autant d'interrogations financières que d'inquiétudes pour les créateurs.

Après avoir mis la main sur le géant Electronic Arts pour la somme vertigineuse de 55 milliards de dollars, le consortium d'investisseurs comprenant le fonds souverain saoudien, connu sous le nom de PIF, et la société Silver Lake Partners ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon des informations rapportées par l'agence Reuters, ce groupe financier aurait désormais Unity en ligne de mire. L'entreprise derrière le célèbre moteur de jeu multiplateforme fait l'objet de discussions préliminaires pour une acquisition qui pourrait redessiner le paysage de l'industrie vidéoludique.

Un rachat estimé à 25 milliards de dollars

L'approche récente du consortium valoriserait l'entreprise basée à San Francisco à environ 25 milliards de dollars. Ce chiffre a été évoqué avant même la publication des derniers résultats financiers d'Unity, qui ont propulsé sa capitalisation boursière à plus de 21 milliards de dollars. À la suite de ces révélations, l'action de la société a bondi de près de 15 % en bourse. Il faut dire que Silver Lake n'est pas un inconnu dans les couloirs d'Unity.

La société d'investissement détient effectivement déjà 8 % du capital depuis une injection de 400 millions de dollars en 2017. Il est intéressant de noter que Egon Durban, représentant de Silver Lake, siège actuellement au conseil d'administration d'Unity. Cette double casquette pourrait l'obliger à se retirer des délibérations officielles concernant une éventuelle vente, afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Des résultats financiers en hausse

La situation financière d'Unity s'est d'ailleurs considérablement améliorée ces derniers mois. Loin du scandale lié aux frais d'installation qui avait secoué la communauté des développeurs, l'entreprise a récemment affiché son premier bénéfice trimestriel depuis son introduction en bourse en 2020.

« La forte croissance de la plateforme publicitaire Vector, propulsée par l'intelligence artificielle, a permis à Unity d'enregistrer son premier bénéfice trimestriel », précise le rapport de Reuters. Les outils de l'entreprise ont largement dépassé le cadre strict du jeu vidéo pour s'imposer dans des secteurs variés comme le cinéma, l'architecture ou la conception automobile.

Le spectre d'une consolidation brutale

Si cette acquisition venait à se concrétiser, elle marquerait une nouvelle étape dans la concentration massive du secteur. Unity est le moteur de création derrière des succès mondiaux incontournables tels que Genshin Impact, Hollow Knight, Among Us ou encore Subnautica. Des titres majeurs qui ont bercé des millions de joueurs et façonné l'industrie indépendante reposent entièrement sur cette technologie. Les outils de l'entreprise californienne sont également au coeur des productions de Scopely et Niantic, des studios qui gravitent déjà dans l'orbite financière du groupe formé par Silver Lake, le PIF et Affinity Partners.

Les inquiétudes de l'industrie

Cependant, les professionnels du secteur ne cachent pas leur appréhension. Le rachat d'Electronic Arts par ce même consortium s'est soldé par des conséquences dramatiques pour les équipes de développement. Dès la finalisation de l'accord en août dernier, l'éditeur s'est retrouvé lesté d'une dette colossale de 18 milliards de dollars. Cette situation a entraîné une vague de licenciements massifs, des restructurations profondes, et a conduit à des décisions radicales comme la très récente fermeture du studio historique BioWare et l'annulation du prochain volet de la saga Mass Effect.

Face à ce bilan, l'idée de voir l'un des piliers technologiques du jeu vidéo tomber entre les mêmes mains soulève de vives inquiétudes. L'industrie vidéoludique semble déterminée à foncer tête baissée vers une crise de consolidation sans précédent, où une poignée de conglomérats posséderait l'intégralité des moyens de production, menaçant l'emploi, la créativité et le jeu vidéo dans son ensemble.