Le Canyon des Rois plonge dans le noir avec le nouvel événement horrifique d'Apex Legends

Les ténèbres s'abattent sur le Canyon des Rois. Du 13 octobre au 3 novembre, Apex Legends lance son événement Pacte de sang, dédié à Halloween. Les joueurs devront choisir entre les Bêtes et les Démons pour débloquer des pouvoirs surnaturels dans une arène hantée et plongée dans un brouillard oppressant.

L'univers d'Apex Legends s'apprête à basculer dans l'horreur avec l'arrivée de l'événement Pacte de sang, disponible du 13 octobre au 3 novembre. Electronic Arts et Respawn Entertainment ont dévoilé les détails de cette mise à jour terrifiante qui transforme radicalement l'expérience de jeu. Le célèbre Canyon des Rois est désormais sous l'emprise de forces surnaturelles, obligeant les légendes à prêter allégeance à des factions obscures pour survivre. Entre un environnement métamorphosé et de nouvelles mécaniques de jeu, les affrontements promettent d'être plus intenses que jamais.

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Un Canyon des Rois méconnaissable et hanté

Les vétérans du Battle Royale vont devoir réapprendre à naviguer sur leur carte fétiche. Le Canyon des Rois revêt ses habits de cauchemar, parsemé de bâtiments hantés, de Nessies luminescents et de décorations macabres telles que des orbes ÉVO en forme de citrouille et des caisses de butin ensorcelées. Mais le véritable danger vient du ciel. Un brouillard épais peut s'abattre de manière aléatoire sur l'arène, réduisant drastiquement la visibilité et dissimulant les mouvements des escouades ennemies.

Pour contrer cette menace tapie dans l'ombre, les développeurs ont réintroduit un objet bien connu des joueurs.

Les grenades aérobombes sont de retour pour traquer les escouades qui vous attendent en embuscade dans le noir.

Une addition tactique indispensable pour débusquer les adversaires qui tenteraient de tirer profit de cette obscurité oppressante.

Le mode Joker impose un choix crucial

Au cœur de cet événement se trouve une nouvelle version du mode Joker, qui demande aux participants de choisir leur camp entre deux armées surnaturelles : les Bêtes ou les Démons. Ce choix n'est pas qu'esthétique, étant donné qu'il détermine les capacités que votre escouade pourra débloquer en accomplissant divers défis en cours de partie, comme infliger un certain montant de dégâts ou mettre des adversaires hors combat.

Ceux qui rejoignent les Bêtes se transforment en prédateurs agiles. Ils bénéficient d'une vitesse de déplacement accrue avec un double saut lorsque les armes sont rangées, d'une utilisation accélérée des cellules de bouclier et de l'octroi de coups critiques temporaires après un rechargement. À l'inverse, s'allier aux Démons confère une résistance et une puissance de feu redoutables. Les adeptes de cette faction profitent d'un rechargement plus rapide de leurs capacités tactiques et ultimes, de boucliers de niveau épique dès le départ, et de cellules capables de restaurer l'intégralité de la santé du bouclier en une seule utilisation.

Des cosmétiques monstrueux pour célébrer la pleine lune

Qui dit nouvel événement dit forcément nouvelles tenues pour les légendes. La boutique d'Apex Legends se met à l'heure du Pacte de sang en proposant des éléments cosmétiques inédits. Sparrow s'offre une transformation radicale en loup-garou tout droit sorti des films d'horreur des années 80, accompagnée d'une animation de sélection exclusive. De son côté, Alter laisse exploser sa nature démoniaque avec un skin terrifiant, tandis que la mitraillette R-99 reçoit également une apparence thématique.

Les joueurs pourront retrouver ces nouveautés à travers des packs spéciaux Bêtes et Démons, parfaits pour arpenter les terres désolées avec style. L'événement qui arrive à l'occasion d'Halloween sera disponible ces trois prochaines semaines, jusqu'au 3 novembre.