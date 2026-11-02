Godzilla s'apprête à tout détruire dans la nouvelle saison d'Apex Legends

Alors que la saison 31 d'Apex Legends arrive ce 3 novembre, Respawn Entertainment prépare déjà une surprise de taille pour les joueurs. Un récent teaser publié sur les réseaux sociaux laisse peu de place au doute : le célèbre Godzilla s'apprête à semer le chaos dans le Battle Royale.

Le suivi d'Apex Legends reste exemplaire. Alors que la saison 31, officiellement baptisée Encodage, arrive d'ici quelques heures sur les serveurs, les développeurs de Respawn Entertainment démontrent qu'ils ne comptent absolument pas se reposer sur leurs lauriers en cette fin d'année. Le studio américain a déjà largement prouvé sa capacité à proposer des contenus à la fois variés et surprenants pour maintenir l'engagement de sa communauté. Les joueurs ont notamment pu profiter récemment du très remarqué événement avec Street Fighter 6, qui a apporté une touche de combat rapproché inédite, ou encore de l'événement terrifiant Blood Pact organisé spécialement pour la période d'Halloween. Mais cette fois-ci, l'équipe créative semble vouloir repousser les limites de son univers en invitant une véritable icône intemporelle de la culture populaire à rejoindre le célèbre champ de bataille.

Un teaser officiel qui enflamme la communauté

Les rumeurs allaient déjà bon train depuis quelques jours sur les différents réseaux sociaux concernant une potentielle collaboration d'envergure autour de l'univers de Godzilla. Ces simples bruits de couloir ont rapidement pris une tout autre dimension lorsque le compte officiel du jeu a décidé de prendre la parole en publiant une courte vidéo énigmatique ce 2 novembre. Le message accompagnant cette publication officielle était court mais particulièrement explicite pour les fans.

Quelque chose d'énorme arrive très prochainement...

Cette séquence vidéo d'à peine 17 secondes débute innocemment par l'apparition d'un logo lumineux classique du jeu, avant de révéler une supercherie visuelle particulièrement habile. Les multiples logos s'alignent progressivement dans l'obscurité pour former une imposante épine dorsale dentelée, rappelant immédiatement et sans la moindre ambiguïté la silhouette caractéristique du mythique monstre japonais.

Something big is coming... https://t.co/ImMla3bgNC — Apex Legends (@PlayApex) November 2, 2026

Pour dissiper les toutes dernières hésitations des spectateurs, la courte vidéo s'achève de manière magistrale sur un rugissement sourd, puissant et reconnaissable entre mille. Les développeurs ont ainsi habilement planté les graines de cette nouvelle collaboration inattendue, confirmant que la menace est bien réelle.

Reste à savoir la forme exacte que prendra cet événement spécial. S'agira-t-il d'un mode de jeu temporaire exclusif où les différentes escouades devront survivre face à la puissance destructrice de la bête, ou bien d'une vaste collection d'éléments cosmétiques thématiques prestigieux destinés à personnaliser les légendes et leur arsenal ?

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Quoi qu'il en soit, cette annonce spectaculaire constitue une excellente manière de dynamiser le lancement de la nouvelle saison d'Apex Legends.