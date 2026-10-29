La nouvelle saison d'Apex Legends, Encodage, se dévoile avec de belles nouveautés et une refonte de Crypto

La saison Encodage d'Apex Legends marque un tournant majeur pour le Battle Royale. Entre la refonte agressive de Crypto, l'arrivée redoutable du Wingman Akimbo et l'introduction des bannissements en mode classé, Respawn Entertainment redéfinit les règles du jeu pour des affrontements plus intenses.

Comme chaque année, le mois de novembre marque l'arrivée d'une nouvelle saison pour Apex Legends, qui continue son évolution, près de huit ans après son lancement. Cette fois, Respawn s'est penché sur Crypto, qui bénéficie d'une jolie refonte, tout en implantant ce qui pourrait devenir l'une des armes les plus redoutables. Sans oublier d'autres ajouts et ajustements qui permettront aux joueurs d'Apex Legends de faire leur retour au moment de la sortie de cette saison 31.

Crypto abandonne la passivité

Fini le temps où Crypto restait caché dans un coin de la carte. La nouvelle mise à jour micrologicielle transforme radicalement son style de jeu pour l'orienter vers une collecte de renseignements agressive. Son drone de surveillance fonctionne désormais sur batterie, permettant un redéploiement rapide sans subir de longs délais de récupération. Une fois positionné, le drone passe en mode Sentinelle pour repérer automatiquement les ennemis à vue. Cerise sur le gâteau, son impulsion électromagnétique ultime s'active désormais d'une simple pression.

John Ellenton, responsable de la conception des Légendes, explique ce changement de cap :

La volonté de cette refonte était de faire évoluer Crypto d'un rôle passif consistant à camper avec ses drones vers une collecte d'informations plus active. Nous voulions permettre aux joueurs et joueuses de basculer vers le mode pilote et d'en sortir rapidement afin qu'ils puissent combattre activement aux côtés de leur équipe, tout en conservant le plafond de maîtrise élevé que les joueurs chevronnés de Crypto apprécient tant.

Le retour aux sources pour Revenant et Lifeline

Les développeurs ont également revu l'équilibrage de deux figures historiques du jeu. Revenant gagne en agressivité avec des délais de récupération réduits pour ses capacités tactique et ultime. Les nouvelles améliorations permettent de prolonger son ultime à chaque élimination ou de réduire au silence les adversaires proches après une attaque fantôme.

Du côté des soutiens, Lifeline retrouve sa gloire d'antan. Son drone de soin voit son délai d'utilisation réduit, et elle peut désormais se soigner en planant. Les anciens joueurs seront ravis d'apprendre le retour du bouclier de résurrection via le système d'améliorations, renforçant considérablement sa capacité à maintenir son escouade en vie lors des fusillades.

Puissance de feu et forteresses sous haute tension

L'arsenal s'enrichit avec l'arrivée très attendue des Wingman Akimbo. Cette combinaison redoutable offre une puissance de feu dévastatrice tout en exigeant une grande précision. Pour Casey O'Brien, concepteur des armes, cette nouveauté permet aux joueurs occasionnels de profiter de la puissance de cette arme emblématique tout en conservant le niveau de maîtrise légendaire qui fait sa réputation.

La carte évolue également avec l'apparition des forteresses. Véritables évolutions des packs de soutien, ces zones concentrent du butin de grande valeur, des armes et de l'équipement évolutif. Cependant, le pillage déclenche une alarme sonore qui révèle votre position exacte aux escouades voisines. Connor Monahan, responsable des systèmes du Battle Royale, précise que cette mécanique vise à réduire le désordre en milieu de partie pour forcer des affrontements directs et dynamiques.

Une révolution stratégique en mode classé

Les joueurs de haut niveau devront s'adapter à une nouvelle réalité. Dans les salons de rang Diamant et supérieurs, un système de bannissement de Légendes fait son apparition. Chaque participant vote pour exclure un personnage, et la probabilité de bannissement augmente avec le nombre de votes.

Chris Cleroux, directeur associé de la conception, souligne que l'intégration d'un facteur aléatoire dans ce système garantit des compositions d'équipe variées et imprévisibles au fil des saisons. Respawn promet d'ailleurs d'autres nouveautés majeures pour le mode classé dans les mois à venir, confirmant sa volonté de renouveler constamment l'expérience compétitive.







Enfin, les amateurs de personnalisation pourront se tourner vers le Passe de combat premium Encodage et la nouvelle Volt mythique, une arme au style rétro équipée d'un assistant virtuel en pixel art, prouvant que le studio n'oublie pas l'aspect cosmétique de son battle royale.

Le rendez-vous est donné pour le 3 novembre, date de sortie de la nouvelle saison sur toutes les plateformes.