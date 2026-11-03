Apex Legends Encodage : Patch notes de la saison 31, nouveautés, changements et améliorations

Comme toujours au début du mois de novembre, les joueurs d'Apex Legends accueille une nouvelle saison, signe de nouveautés. Si elles sont bien moins importantes que lorsque le battle royale était à son apogée, les développeurs réfléchissent toujours à la manière de le rendre plus intéressant. Cette saison, baptisée Encodage, se focalise sur l'amélioration de certaines Légendes, les combats, et bien d'autres choses, pour offrir aux joueurs un joli contenu.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour de la saison Encodage d'Apex Legends ci-dessous.

APERÇU D'ENCODAGE

Apex Legends : Encodage est disponible ! Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux combos d'armes et des changements importants au mode classé, en plus de la série habituelle de correctifs de bugs et d'équilibrages. Lisez la suite pour en savoir plus sur le Wingman en mode Akimbo, les bastions, les nouvelles fonctionnalités du mode classé et bien plus encore ! La saison 31 commence le 3 novembre, alors rassemblez votre escouade et préparez-vous à plonger dans Apex Legends : Encodage !

BANNISSEMENT DE LÉGENDES ET AJUSTEMENTS DE SCORE EN MODE CLASSÉ

Nous avons récemment dévoilé nos projets concernant les nouvelles fonctionnalités, les améliorations de confort de jeu et les ajustements à venir pour le mode classé au cours des deux prochaines saisons.

Nous lançons le bannissement de Légendes dans les parties Diamant+ avec Encodage, vous permettant de voter pour les Légendes à exclure de la sélection pour chaque partie. Les ajustements de score pour les parties présentant des écarts de niveau importants seront également actifs dès le début de la saison et modifieront les coûts d'entrée si votre rang est trop éloigné du rang médian du salon.

Lisez la suite pour tous les détails, ou revenez sur le blog de la feuille de route du mode classé pour voir ce qui arrivera prochainement.

WINGMAN EN MODE AKIMBO

La puissance de feu du Wingman est doublée ! Le Wingman en mode Akimbo fait son entrée dans l'arsenal et s'impose comme une arme redoutable à courte et moyenne portée, semant la destruction sur son passage. Trouvez-les dans le butin au sol ou dans les arsenaux lourds, et équipez-vous pour devenir la gâchette la plus rapide des Jeux Apex.

Type de munitions passé de munitions de précision à munitions lourdes Utilise désormais des chargeurs lourds au lieu de chargeurs de précision Apparaît désormais dans les arsenaux à munitions lourdes au lieu des arsenaux à munitions de précision

Dégâts de base réduits de 50 à 45

Récupérez un deuxième Wingman pour passer automatiquement en mode Akimbo

Mode Akimbo : Réduction du multiplicateur des tirs à la tête à 1,25 Dégâts des tirs à la tête : 56 Légère augmentation de la cadence de tir Augmentation du temps de rechargement Augmentation du recul Taille du chargeur doublée Tirer avec le Wingman en mode Akimbo fera en sorte que chaque arme tire rapidement l'une après l'autre Maintenir la détente enfoncée déclenche des rafales successives



FORTERESSES

Nouveauté dans les Jeux Apex : la Forteresse. En plus de nos packs de soutien et réplicateurs existants, ces nouvelles structures seront larguées sur la carte en milieu de partie.

Les forteresses sont des structures verrouillées de type bunker qui déploient une protection dynamique et contiennent un butin précieux. Les joueurs et joueuses doivent occuper et prendre le contrôle de la zone entourant la forteresse pour la prendre. Une fois prises, les forteresses se déverrouilleront, récompensant l'équipe qui les a prises d'un niveau supplémentaire. Le contenu des forteresses comprend divers butins rares, notamment des armes de pack de soutien.

Détails de la Forteresse :

Mise à jour du timing des largages pour s'adapter aux forteresses 2 largages de packs de soutien lors de la fermeture de la manche 1 1 largage de pack de soutien lors de la fermeture de la manche 2 1 largage de forteresse lors de la fermeture de la manche 2

Les forteresses écrasent (et tuent) les joueurs et joueuses et les objets se trouvant en dessous lors de leur atterrissage

Les forteresses déploient une protection dynamique lors de l'atterrissage S'il y a assez d'espace, les forteresses déploieront jusqu'à 4 barricades indestructibles et 2 cadres de simili-fenêtre

Les forteresses ne peuvent pas : Être accessibles avant d'être prises Être pillés par Loba avant d'être prises Être touchées par la capacité d'Alter jusqu'à la prise

Les forteresses sont prises en prenant le contrôle de la zone entourant leur structure. La progression de capture augmente lorsqu'il ne reste qu'une seule équipe en vie dans la zone de capture. La prise d'une forteresse est contestée lorsque plus d'une équipe est présente dans la zone. La progression de capture est partagée globalement et ne peut pas diminuer. La progression de capture est plus rapide lorsque plusieurs coéquipiers et coéquipières sont présents. L'équipe qui prend la forteresse est celle qui se trouve dans la zone lorsque la progression de capture atteint 100 %.

Une fois prise, Les portes et la trappe du toit de la forteresse s'ouvriront. La forteresse octroie un niveau supérieur à chaque membre en vie de l'équipe qui a effectué la capture.

Contenu du butin de la forteresse 1x arme de pack de soutien 3x armes dorées 3x amplificateurs 2x accessoires corrompus



Pour plus d'informations sur l'implémentation du Wingman en mode Akimbo et des forteresses, veuillez lire nos dernières notes de conception .

NOTES DE PATCH

OPTIMISATIONS DE LÉGENDES

Crypto

Note de l'équipe de développement : Crypto est une Légende très difficile à jouer, mais il passe souvent trop de temps dans son drone au lieu de se battre avec son équipe. Grâce à ces améliorations, nous cherchons à conserver ce qui rend Crypto unique et puissant, tout en encourageant une utilisation plus agressive du drone et en l'équipant pour qu'il reste aux côtés de son équipe.

Capacité passive

Suivi total (gain de vitesse vers les équipiers) : cette amélioration est désormais intégrée au kit de base.

(gain de vitesse vers les équipiers) : cette amélioration est désormais intégrée au kit de base. Le gain de vitesse a été légèrement réduit.

Capacité tactique

Le drone de Crypto possède désormais un système de batterie au lieu de durer éternellement.

Grâce à la batterie, le drone dispose d'un temps limité de 25 secondes pour effectuer ses actions avant d'être rappelé.

Après son rappel, le drone peut être redéployé sans attendre de temps de rechargement.

Temps de rappel de 6 secondes.

Maniabilité et vitesse accrues en mode drone.

Les ennemis dans le viseur du drone peuvent être scannés et marqués ; la capacité de marquage a un temps de rechargement de 4 secondes.

Les ennemis sont marqués par une icône vous permettant de les suivre même si le drone est rappelé ou détruit. Vous ne pouvez pas réappliquer la marque sur un ennemi déjà marqué. Les ennemis sont marqués pendant 8 secondes.

La zone de scan de base a été mise à jour à 360 degrés au lieu de se limiter à la vue de la caméra ; elle ne scanne plus les caisses de butin ni les portes.

En mode drone, vous pouvez appuyer sur le bouton de tir pour activer manuellement la marque.

Temps de transition accéléré lors de l'entrée dans le drone.

Capacité ultime

En pilotage Crypto peut déclencher l'IEM comme dans la version précédente. Le joueur ou la joueuse peut appuyer sur le bouton de capacité ultime sur PC et sur le bouton Y sur console. Le bouton de tir est désormais utilisé pour marquer les ennemis.

Hors du mode pilote L'IEM se déclenche sur le drone qui a été déployé.

Déploiement automatique du drone Tant que Crypto possède un drone disponible qui n'est ni détruit ni déployé dans le monde, il peut déployer le drone et activer l'IEM en déclenchant sa capacité ultime. Le drone déployé pour la capacité ultime déclenchera l'IEM après un court délai.

Si l'IEM a un viseur sur un ennemi, il infligera des dégâts complets aux boucliers et un ralentissement important ; s'il n'a pas de viseur, il infligera 50 dégâts et un ralentissement plus léger.

Crypto ne s'infligera pas de dégâts avec son propre IEM.

Mises à niveau

NIV 2 - Suivi total (gain de vitesse vers les équipiers) remplacé par Repérage (les ennemis restent marqués 4 secondes de plus)

NIV 3 - Hackathon (accélération du taux de recharge du drone) remplacé par Batterie chargée (durée de vie de la batterie du drone augmentée de 10 secondes)

Lifeline

Note de l'équipe de développement : Lifeline est une excellente soigneuse capable d'offrir des réanimations décisives, mais nous constatons que son taux de sélection baisse à mesure que vous grimpez dans les rangs. Nous souhaitions raviver une part de nostalgie en utilisant les améliorations pour contribuer à un sentiment de progression plus fort en fin de partie.

Capacité passive

DOC soigne désormais Lifeline pendant qu'elle plane.

Capacité tactique

Réduction du temps de rechargement de la capacité tactique de 25 secondes à 15 secondes.

Mises à niveau

NIV 2 - Batterie de mesures (+1 emplacement de batterie) remplacé par Radio améliorée (déplacé du NIV 3) (augmentation de la distance assignable)

(+1 emplacement de batterie) remplacé par (augmentation de la distance assignable) NIV 2 - Vol amélioré offre une meilleure maniabilité en vol plané et une durée accrue

offre une meilleure maniabilité en vol plané et une durée accrue NIV 3 - Radio améliorée (déplacé au NIV 2) (augmentation de la distance assignable) est remplacé par Réinitialisation ultime (réduction de 60 secondes du temps de rechargement de la capacité ultime)

NIV 3 - Rechargement tactique (réduit le temps de rechargement tactique de 10 secondes) remplacé par Bouclier de réanimation (DOC déploie un bouclier pendant la réanimation)

Revenant

Note de l'équipe de développement : Nous voulions offrir à Revenant des choix plus intéressants avec ses améliorations. Pour cette mise à jour, nous avons donc ajouté 3 nouvelles améliorations et intégré celles qui ont été supprimées à son kit de base. Cela le rendra plus agréable à jouer et plus puissant dès le départ.

Capacité tactique

Réduction du temps de rechargement de la capacité tactique de 20 secondes à 15.

Temps de charge tactique accéléré.

Capacité ultime

Réduction du temps de rechargement de la capacité ultime de 180 secondes à 150.

Mises à niveau

NIV 2 - Rechargement ultime (temps de rechargement de la capacité ultime réduit de 30 secondes) remplacé par Sans fin (extension de 10 secondes de la durée de la capacité ultime par élimination)

(temps de rechargement de la capacité ultime réduit de 30 secondes) remplacé par (extension de 10 secondes de la durée de la capacité ultime par élimination) NIV 3 - Rechargement tactique (temps de rechargement tactique réduit de 5 secondes) remplacé par Silence (atterrir après un bond tactique libère une impulsion de zone qui réduit les ennemis au silence)

(temps de rechargement tactique réduit de 5 secondes) remplacé par (atterrir après un bond tactique libère une impulsion de zone qui réduit les ennemis au silence) NIV 3 - Assassin agile (temps d'attaque et de charge tactiques plus rapides) remplacé par Sans échappatoire (la capacité tactique se réinitialise lorsqu'un ennemi est marqué par la capacité passive)

Loba

Note de l'équipe de développement : Loba est très performante depuis ses améliorations et les changements apportés au butin. Nous trouvons que la disponibilité de ses capacités est un peu élevée, nous allons donc ajuster ses temps de rechargement.

Capacité tactique

Augmentation du délai de rechargement de 25 secondes à 30.

Capacité ultime

Augmentation du délai de rechargement de 120 secondes à 150.

Axle (issu du correctif du 01/‌10/26)

Capacité passive

Contrôle latéral en glissade réduit de 50 % (rendant plus difficile le maintien de la dynamique de glissade dans les virages serrés)

Capacité tactique

Contrôle latéral en glissade réduit de 25 % pour les utilisateurs et utilisatrices de nitroportail.

L'aide à la visée augmentée est désactivée pour les joueurs et joueuses sous l'effet du nitroportail.

Réduction de la vitesse de poussée initiale du nitroportail de 700 à 650.

Capacité ultime

Si le drone d'impulsion se verrouille immédiatement après son déploiement, l'éjection résultante est considérablement diminuée.

Réduction de l'amplitude maximale d'éjection de 700 à 650.

Réduction du temps de poursuite maximal du drone de 10 secondes à 8 (ce qui signifie qu'il abandonnera une poursuite active 2 secondes plus tôt).

ARMES ET ACCESSOIRES

ARMES

ROTATION DES PACKS DE SOUTIEN

La L-STAR revient au sol (détails ci-dessous)

Le Mozambique en mode Akimbo rejoint le pack de soutien (détails ci-dessous)

Note de l'équipe de développement : Lorsque des armes comme le Prowler ont bénéficié de rafales automatiques, elles ont perdu la capacité de mettre en file d'attente leur tir suivant au profit du maintien de la détente. Cela rendait les rafales séquentielles laborieuses lors du tir au coup par coup. Nous avons ajouté une file d'attente de tir aux armes à rafale automatique pour améliorer la sensation de jeu pour celles et ceux qui préfèrent le tir au coup par coup plutôt que de maintenir la détente enfoncée.

Toutes les armes à rafale

L'ADP Prowler, les fusils d'assaut Hemlok et Némésis, et le Wingman en mode Akimbo prennent désormais en charge la mise en file d'attente du tir lors des rafales automatiques.

Mozambique en mode Akimbo [Pack de soutien]

Dégâts par plomb augmentés de 17 à 18

Vitesse de rechargement réduite

Dispersion des tirs resserrée

Ajout de l'accessoire hop-up Exécuteur Soigne 15 points de bouclier par seconde avec le Mozambique en mode Akimbo en pack de soutien

Taille de la réserve : 80 (40 par arme) Taille de la réserve Joker : 110 (55 par arme)



EVA-8 Auto

Suppression de la détente à double action

Ajout des munitions désintégratrices

Note de l'équipe de développement : Le moment est venu, le Hemlok démolition a lancé sa dernière Charge de démolition (pour le moment) et le fusil d'assaut Hemlok revient dans les Jeux Apex.

Fusil d'assaut Hemlok

Variante élite supprimée de tous les modes de jeu

Suppression des modes de tir automatique et charge de démolition

Suppression du silencieux intégré

Réintégration des modes de tir en rafale et unique Dégâts au corps : 21 Dégâts des tirs à la tête : 29

Maintenir la détente enfoncée libère désormais les rafales suivantes

EMG L-Star [Butin au sol]

Dégâts de base réduits de 21 à 19

Nombre de tirs avant surchauffe réduit de 28 à 22

Réduction de la taille du stock de base de 168 à 88

Délai de recharge du chargeur de stock réduit de 22 secondes à 18

Suppression de l'accessoire hop-up Zone rouge

Fusil d'assaut Némésis

Recul vertical accru

Peacekeeper

Cadence de tir accrue

Les culasses pour fusil à pompe améliorent désormais la vitesse de réarmement et la cadence de tir du Peacekeeper.

Note de l'équipe de développement : nous affaiblissons le Prowler de manière ciblée afin d'affecter sa portée. Actuellement, le Prowler surpasse presque toutes les autres mitraillettes et fusils d'assaut dans de nombreux contextes. Affaiblir son recul permettra à l'arme de rester mortelle à courte portée, mais moins fiable à distance, pour éviter qu'elle ne surpasse les fusils d'assaut à moyenne portée.

ADP Prowler Burst

Recul accru

Suppression de l'accessoire hop-up Sélecteur de tir

ACCESSOIRES

Crosse de précision rapide [corruption]

Réduction du multiplicateur de cadence de tir de 1,2x à 1,1x sur : G7 Scout Longbow-DMR Fusil triple



VERROUILLAGE DES ACCESSOIRES HOP-UP

Détente à double action

Retiré de : EVA-8 Auto

Munitions désintégratrices

Ajouté à : EVA-8 Auto [375 points pour débloquer]

Sélecteur de tir

Retiré de : ADP Prowler Burst

CARTES

Note de l'équipe de développement : dans ce correctif, nous avons déployé 99 correctifs ciblés de qualité globale à travers notre rotation de cartes, en nous concentrant fortement sur l'amélioration du flux compétitif de Zone d'orage, Olympus et Bord du Monde. Nos concepteurs et conceptrices de niveau et artistes environnementaux ont travaillé d'arrache-pied pour lisser les collisions gênantes afin de maintenir la fluidité des mouvements, colmater les trous piégés problématiques et sceller de façon permanente les zones inattendues exploitées par certains joueurs et certaines joueuses pour garantir l'équité des parties.

Nous tenions également à remercier chaleureusement la communauté. Vos rapports de bugs détaillés et vos extraits de gameplay sont incroyablement utiles pour débusquer ces problèmes de terrain cachés. Continuez de nous envoyer ces extraits, ils sont essentiels pour nous aider à cibler ces correctifs et à maintenir nos conceptions de cartes aussi propres et compétitives que possible.

Rotation des cartes publiques

Zone d'orage

E-District de nuit

Lune brisée

Rotation des cartes classées

Zone d'orage

E-District de nuit

Lune brisée

Mixtape

03/‌11/26 - 05/‌01/27 MMÉ : Dôme du tonnerre, Fragment, Ville cimetière Contrôle : Site de production, Baromètre, Dôme du tonnerre Course armée : Ville cimetière, Pylône de Wattson, Monument



Ajustements d'E-District de nuit

Contraste de silhouette équilibré : réduction de la différence extrême entre les niveaux d'éclairage direct et ambiant, en rehaussant les ombres profondes pour améliorer considérablement la visibilité des joueurs et joueuses ennemis dans les zones à faible luminosité

Sources lumineuses diégétiques : ajout d'un nombre important d'appareils d'éclairage localisés et pratiques pour garantir que la carte semble naturellement éclairée par l'environnement lui-même

Éclairage et ombres : augmentation substantielle du budget technique pour les lumières projetant des ombres, ancrant les personnages et les structures environnementales de manière beaucoup plus réaliste

Micro-contraste et ambiance : retouche de la passe de correction des couleurs pour accentuer le micro-contraste, maintenant la riche atmosphère cyberpunk de la ville sans transformer les zones sombres en angles morts

Réduction du bruit visuel : rationalisation de la coloration des panneaux de bâtiments et de publicité pour dissiper le bruit visuel à haute fréquence, permettant aux silhouettes des joueurs et joueuses de se détacher sur la toile de fond de la ville

Mises à jour du rendu global et de la lisibilité

Ces mises à jour à l'échelle du moteur s'appliquent à toutes les cartes suite à nos dernières améliorations de rendu :

Éclairage environnemental : application d'une passe complète d'éclairage et de matériaux à la géométrie du monde et à la signalisation, établissant des normes visuelles unifiées sur toutes les cartes

Standardisation de la luminance : standardisation des valeurs d'éclairage du monde pour garantir un contraste de personnage prévisible et un comportement de matériau cohérent dans différents environnements

Refonte du brouillard atmosphérique : restructure de nos systèmes de brouillard dans les espaces de jeu actifs afin de préserver les lignes de vue critiques tout en accentuant la perception globale de la profondeur

Adaptation de l'exposition automatique : ajustement fin de l'étalonnage global des couleurs et ralentissement des vitesses d'adaptation de l'exposition automatique, limitant les changements de luminosité drastiques et réduisant la fatigue oculaire lors des combats intenses

Optimisation des performances : rééquilibrage des anneaux d'éclairage localisés pour optimiser les performances du GPU et améliorer la lisibilité des cibles dans les zones à haute fréquence visuelle

MODE JOKER

Note de l'équipe de développement : pendant l'événement de la Traque avancée, nous avons expérimenté ce changement concernant la distribution des Jokers et nous avons constaté une augmentation massive de l'engagement et de la satisfaction globale vis-à-vis des Jokers ; nous avons donc décidé de rendre ce changement permanent ! Comme toujours, lancez-vous dans le jeu, testez-le et faites-nous savoir ce que vous en pensez !

Les Jokers sont désormais accordés aux joueurs et joueuses au début des manches 1, 2 et 3 via une interface de sélection située en haut du HUD du joueur ou de la joueuse

Les réplicateurs ont été retirés du mode Joker

Rotation des cartes

3 novembre 2026 - 9 novembre 2026 Joker E-District Joker Lune brisée

1er décembre 2026 - 5 janvier 2027 Joker Olympus Joker E-District Joker Lune brisée



PARTIES CLASSÉES

Bannissement de Légendes

Cette saison introduit un nouveau système qui permet aux joueurs et joueuses de sélectionner les Légendes qu'ils souhaitent voir bannies au début de chaque match Diamant+.

Le système de bannissement de Légende est conçu pour aider à perturber la méta dominante des Légendes, match après match.

Dans le nouveau flux de lancement de match, chaque joueur et joueuse peut demander le bannissement d'une Légende. À la fin du temps imparti, toutes les demandes sont collectées et comptabilisées. La probabilité qu'une Légende soit bannie est égale à sa part du total des demandes. Par exemple, si Wraith reçoit 80 % des demandes du salon, Wraith a 80 % de chances d'être bannie lors de la première sélection aléatoire. Actuellement, le système sélectionne 2 Légendes à bannir.

Si moins de 4 Légendes uniques sont demandées, le système effectue une sélection parmi les Légendes les plus jouées de la semaine précédente et ajoute 1 demande à chacune, portant le nombre total de Légendes susceptibles d'être bannies au minimum de 4.

Une fois toutes les Légendes bannies choisies, tous les joueurs passeront à la sélection des Légendes, les Légendes actuellement bannies étant indisponibles.

Ajustements de score pour les parties à écart de niveau

Note de l'équipe de développement : nous continuons d'expérimenter des méthodes pour améliorer l'expérience de matchmaking et, en attendant, nous voulons prendre en compte les parties frustrantes et injustes dans le système de score. Nous avons opté pour ce système de réduction du coût d'accès pour les escouades désavantagées ET d'augmentation pour les escouades avantagées, car il reflète au mieux les différences de PC gagnés tout en évitant l'inflation du système de PC.

Nous ajoutons de nouveaux types de classement (partie classée) pour gérer les situations où votre escouade se retrouve face à des adversaires déséquilibrés. Ces situations devraient être rares, survenant généralement en dehors des heures de pointe, mais lorsqu'elles se produisent, votre coût d'accès sera équitablement ajusté.

Match Challenger - réduit le coût d'accès de 30 % lorsque le niveau de votre escouade est inférieur de 2 niveaux ou plus au niveau du salon.

Match Goliath - augmente le coût d'accès de 50 % lorsque le niveau de votre escouade est supérieur de 2 niveaux ou plus au niveau du salon.

Si vous participez à un match Goliath ou Challenger, vous en serez informé(e) sur l'écran d'attente des joueurs et joueuses et à votre sortie du vaisseau de transport.

Votre niveau d'escouade est calculé à partir de la moyenne des PC de chaque membre de l'escouade. Cependant, les PC de tous les membres d'une escouade prédéfinie sont traités comme étant égaux à la valeur des PC du membre possédant le score le plus élevé au sein de ce groupe.

Par exemple, si vous faites partie d'une escouade prédéfinie de deux personnes et que vous possédez le score le plus élevé avec 5 000 PC, les PC de votre équipier ou équipière seront également considérés comme étant de 5 000 PC. Aucun ajustement de PC ne sera appliqué à un joueur ou une joueuse ne faisant pas partie de votre escouade prédéfinie.

Si un équipier ou une équipière ne se connecte jamais, le niveau de votre escouade est diminué d'un niveau complet.

Le niveau du salon de la partie correspond à la médiane de tous les niveaux d'escouade.

Interface classée améliorée

Refonte de l'écran d'attente des joueurs et joueuses en mode classé.

Niveau d'escouade ajouté

Niveau du salon ajouté

Affiche le coût d'accès actuel

Affiche un petit indicateur pour la position exacte de votre escouade dans la distribution des parties

Liste désormais toute votre équipe, même avant que les membres individuels ne se connectent

Informations sur le type de partie ajoutées

Ajout d'un nouvel onglet « Classé » dans le menu Inventaire.

Affiche les informations classées concernant votre escouade et la partie

Met en évidence les objectifs de PC pertinents (couvrir votre coût d'accès et promouvoir à la division suivante) Inclut le remplacement de votre score d'échelon le plus bas et la sortie de la protection contre la rétrogradation, le cas échéant

Affiche les règles de score des PC

Le bouton Inventaire permet toujours d'ouvrir l'onglet « Inventaire »

Améliorations supplémentaires du mode classé :

Note de l'équipe de développement : cette saison, nous avons procédé à une révision générale pour améliorer la clarté de tout ce qui concerne le mode classé. Nous voulons augmenter la quantité d'informations dont disposent les joueurs et joueuses sur leur expérience de partie et les rendre visibles tout au long de celle-ci, plutôt que de ne les afficher qu'au début (la phase de préparation) ou de demander aux joueurs et joueuses d'attendre la fin de la partie.

Ajout d'une étiquette dans le salon pour votre niveau de matchmaking, le rang auquel nous tentons de vous associer

Informations sur les PC ajoutées au fil des éliminations Affiche la quantité de PC gagnés pour chaque frag Ajout d'un nouveau message lorsqu'une escouade est entièrement éliminée, incluant la quantité de PC de classement gagnés

Mise à jour de l'interface des PC nets en jeu : affichage en rouge si vous avez des PC négatifs, et en blanc si vous avez des PC positifs Ajout d'une animation mineure et d'un léger effet audio lorsque vous atteignez des PC positifs



CORRECTIONS DE BUGS

Correction d'un problème permettant aux joueurs et joueuses d'effectuer des bunny hops pendant l'interaction de réapparition à la caisse de frag, ce qui entraînait des comportements de déplacement non voulus pendant le processus de réapparition.

CORRECTIONS DE BUGS DES LÉGENDES

Correction d'un bug où les leurres de Mirage restaient suspendus en l'air lors de leur déploiement pendant le saut en parachute.

Crypto ne peut plus utiliser d'armes dans le ring de boxe d'Olympus.

Les pièges à gaz de Caustic à gaz Nox de Caustic peuvent désormais être placés correctement dans l'Université Somers.

Correction d'un problème où, après l'expiration de la Tempête de Ballistic, l'arme en attache continuait de bénéficier de l'accessoire verrouillé, alors même que l'accessoire était inactif avant l'activation de la Tempête.

Correction d'un bug où Mad Maggie ne recevait pas le bonus de vitesse de la crosse agile corrompue.

Divers correctifs mineurs concernant Alter.

CORRECTIONS DE BUGS DE CARTES

Olympus : Correction d'un problème au centre des résidences où les joueurs et joueuses ne pouvaient pas escalader les bords du bâtiment au deuxième étage pour atteindre le niveau supérieur.

Correction d'un problème au centre des résidences où les joueurs et joueuses ne pouvaient pas escalader les bords du bâtiment au deuxième étage pour atteindre le niveau supérieur. Bord du Monde : Correction d'un problème où la trajectoire de vol d'un cargo-bot passait à travers les bâtiments de l'Usine de tri.

Correction d'un problème où la trajectoire de vol d'un cargo-bot passait à travers les bâtiments de l'Usine de tri. Plus de 35 cachettes ont été corrigés sur l'ensemble des cartes.

Résolution de plus de 15 cas différents où les capacités d'Alter permettaient aux joueurs et joueuses de sortir des limites de la carte sur l'ensemble des cartes.

MOTEUR

Les textures de cubemap sont désormais diffusables en stream, ce qui réduira l'utilisation de la mémoire GPU.

Amélioration de l'utilisation du disque. Les correctifs des saisons 30 et 31 sont plus volumineux que d'habitude car les textures existantes ont été recompressées. Par rapport à la saison 29, l'utilisation du disque a été réduite d'environ 30 Go sur la plupart des plateformes et d'environ 17 Go sur Switch 2. L'utilisation globale du disque sera plus faible après l'application de ce correctif, et la taille des prochains correctifs devrait revenir à une plage normale lors des saisons futures.



QUALITÉ DE VIE