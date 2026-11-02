Apex Legends saison 31 Encodage : À quelle heure sort la mise à jour de la nouvelle saison ?

Les joueurs d'Apex Legends vont pouvoir découvrir la saison 31 du battle royale, nommée Encodage, ce 3 novembre 2026. Il faudra cependant patienter un peu, comme toujours, étant donné que l'heure de sortie de la mise à jour est en fin de journée.

Si EA et Respawn ont largement revu leur campagne marketing depuis quelques mois, en abandonnant les longs teasing puisque nous avons désormais toutes les informations en une seule fois, Apex Legends continue tout de même de s'étoffer. Cela se confirme avec la saison 31, qui promet de faire plaisir aux joueurs avec de beaux ajouts. En sachant que la saison Encodage fait son arrivée ce 3 novembre, une partie de la communauté se demande à quelle heure sortira la saison 31 Encodage d'Apex Legends.

À quelle heure sort la MàJ de la saison 31 Encodage d'Apex Legends ?

Une partie de la communauté se demande effectivement quand sera disponible cette fameuse mise à jour, qui ajoutera donc certaines choses intéressantes au battle royale et notamment la refonte de l'une des premières Légendes, Crypto, mais aussi une « nouvelle arme ». Pour ce qui est de l'heure de sortie, les développeurs n'ont pas partagé officiellement l'heure.

Cependant, si nous nous référons aux dernières saisons, Respawn et EA lancent, dans la quasi-totalité des cas, pour ne pas dire toujours, les mises à jour en début de soirée, entre 18h et 19h, heure française. Attendez-vous donc à pouvoir en profiter à partir de ce mardi 3 novembre à 18h, s'il n'y a aucun souci, pour cette fois. Les serveurs entrent en maintenance à ce moment, et le patch peut ensuite être téléchargé (sur consoles, et notamment PlayStation, il est possible de prétélécharger la mise à jour 24 heures avant son arrivée). Cet horaire est valable pour toutes les plateformes.

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Côté contenu, si vous n'avez pas suivi avec passion les révélations de Respawn de la saison Encodage, sachez que nous découvrirons plusieurs nouvelles choses intéressantes comme :

La refonte de Crypto

Changements apportés à Revenant et Lifeline

Ajout tant attendu des Wingman Akimbo

Ajout des forteresses sur la carte (des zones de butin élevé)

Système de bannissement des Légendes en classé







La taille de la mise à jour n'a pas été communiquée, mais nul doute qu'elle sera assez importante, étant donné le nombre de nouveautés et changements implantés. Les petites connexions devront donc patienter encore un peu plus que les autres. Rendez-vous vers 18h, ce mardi 3 novembre, pour découvrir la mise à jour de la saison 31 d'Apex Legends nommée Encodage.