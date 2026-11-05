Le crossover titanesque entre Apex Legends et Godzilla débarque pour un événement XXL

Le roi des monstres s'invite dans Apex Legends. Godzilla ravage la Zone d'orage, apportant avec lui destruction, nouvelles armes mythiques et une panoplie de cosmétiques inspirés des kaijus légendaires pour un événement exceptionnel.

L'univers d'Apex Legends s'apprête à trembler sous le poids d'une collaboration monumentale entre deux poids lourds, juste après l'arrivée de la nouvelle saison. Le célèbre kaiju Godzilla débarque dans les Terres Sauvages, transformant radicalement la dynamique des affrontements. Les joueurs ne sont plus seulement des prédateurs, ils deviennent des survivants face à une force de la nature impossible à vaincre directement.

La Zone d'orage ravagée par le monstre

La carte de la Zone d'orage subit de plein fouet l'assaut du titan. Le paysage porte les stigmates de son passage avec des bâtiments en ruines, des arbres réduits en cendres et des panneaux effondrés qui parsèment désormais le champ de bataille.







Mais le véritable enjeu réside dans les zones d'impact. Les escouades les plus courageuses devront s'y aventurer avant la frappe du rayon atomique pour sécuriser un pack de soutien unique. Ce dernier renferme une mitrailleuse Devotion lourdement modifiée, capable de tirer un faisceau chargé qui traque impitoyablement les adversaires.

Transposer Godzilla de l'univers de Toho à la Zone d'orage visait avant tout à créer une impression d'échelle et de force imparable. Nous voulions que la carte elle-même raconte l'histoire du saccage provoqué par un monstre, avec des bâtiments détruits, une terre calcinée et Godzilla qui domine le champ de bataille. Nous avons également renforcé cette tension en modifiant l'ambiance de la carte pour lui donner un aspect sombre et maussade, avec des effets de vent intensifiés et un choix de couleurs rappelant les derniers films Godzilla. Et juste au moment où l'espoir est le plus éphémère, l'arme Pack de soutien Rayon atomique offre aux joueurs et joueuses la possibilité de se livrer eux-mêmes à cette destruction et au chaos.

Cette déclaration d'Eduardo Agostini, directeur du monde du jeu, souligne la volonté du studio de plonger la communauté dans une atmosphère apocalyptique particulièrement immersive.

Une dague mythique forgée dans l'épine du kaiju

L'événement introduit également un objet de collection particulièrement prestigieux avec la Dague dorsale. Cette nouvelle arme de mêlée mythique et universelle a été façonnée à partir d'un fragment du dos du monstre géant. Elle s'accompagne d'une caisse de frag thématique, permettant d'afficher sa suprématie après chaque élimination.

Forger la Dague dorsale directement à partir des épines dorsales de Godzilla nous a permis de créer une arme de mêlée universelle qui dégage une impression de puissance considérable malgré son format réduit. Il était essentiel pour nous de retranscrire l'énergie radioactive du kaiju dans les animations et dans la caisse de frag afin d'offrir aux joueurs et joueuses un véritable aperçu de la puissance de Godzilla.

Comme l'explique Alisa Rastorgueva, directrice artistique, cet artefact condense toute l'énergie destructrice du monstre dans un format adapté aux combats rapprochés des Légendes.

Des cosmétiques qui rendent hommage à l'univers Toho

Pour célébrer cette rencontre au sommet, les développeurs ont puisé dans le riche catalogue du studio cinématographique. Le résultat se traduit par une impressionnante collection de dix tenues pour les Légendes et dix apparences d'armes, associant minutieusement chaque personnage à un monstre emblématique selon sa silhouette et son attitude.

Les joueurs pourront débloquer ces nouveautés via un passe d'événement scindé en deux voies. La branche gratuite offre notamment un suivi de statistiques, des matières premières et une apparence épique. La version premium va plus loin en proposant des lots Apex, des apparences d'armes de rareté épique et légendaire, ainsi qu'une tenue exclusive transformant Catalyst en King Ghidorah version 1991.

Voici un aperçu des transformations majeures qui attendent vos Légendes favorites :

Bloodhound incarne Godzilla 2026

Valkyrie déploie les ailes de Mothra 2003

Wraith adopte le style de Godzilla 2016

Pathfinder se métamorphose en Mechagodzilla 1974

Mad Maggie devient le redoutable Destoroyah

Loba revêt l'armure de SpaceGodzilla

Horizon représente Godzilla 1995

Revenant s'inspire de Super Mechagodzilla 1993

Catalyst prend les traits de Ghidorah 1991

Octane s'élance aux couleurs de Jet Jaguar

Chaque tenue est complétée par une apparence d'arme assortie, allant de la Devotion Godzilla 2026 au fusil de précision Longbow Mothra, garantissant un style ravageur dans l'arène.

L'événement Apex Legends X Godzilla sera disponible à partir du mardi 10 novembre.