Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis l'annonce de l'arrivée d'durant le mois de juin dernier, de nombreux joueurs n'attendaient que cela pour tenter l'expérience, ou se replonger plus assidument dans le battle royale. En effet, même s'il était disponible sur Origin, le launcher d'Electronic Arts, une multitude de joueurs n'avaient pas ou peu joué, puisque ce dernier n'est pas aussi intuitif que Steam.Electronic Arts en est bien conscient, et pour tenter de séduire encore plus de joueurs, l'éditeur avait annoncé il y a environ un an que, pour qu'un maximum d'utilisateurs puisse en profiter, que ce soit de nouvelles sorties ou des titres plus anciens. Après plusieurs mois d'attente,, et les premiers chiffres montrent un succès important,Comme nous pouvons le voir sur Steam Charts , les joueurs, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ont été au rendez-vous. La barre des 100 000 joueurs simultanés a été franchie le 7 novembre, pour atteindre les 116 000 le lendemain.Bonne nouvelle pour les développeurs donc, qui ne doivent aucunement regretter ce portage. Pour rappel, une version Nintendo Switch doit également être lancée début 2021 , tout comme la version mobile Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour remporter la victoire finale, nous vous avons fait une tier list des armes et une tier list des légendes