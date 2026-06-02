Apex Legends : MàJ du 2 juin, le patch notes

Une petite mise à jour est disponible ce 2 juin pour les joueurs d'Apex Legends. Retrouvez le détail dans notre article.

Pour accompagner la sortie de l'événement Quête de puissance dans Apex Legends, Respawn et Electronic Arts déploient une petite mise à jour, laquelle vient essentiellement corriger les problèmes, tout en apportant des ajustements. Voici le patch notes de la mise à jour du 2 juin, disponible sur toutes les plateformes.

Patch notes 2 juin Apex Legends Les communications vocales Xbox ont été réactivées.

Divers plantages de serveur et correctifs de stabilité

Réanimer un membre d'équipe depuis sa caisse de butin octroie désormais les XP prévues.

Les barres de santé ennemies sont désormais supprimées de l'interface utilisateur du joueur ou de la joueuse en partie lorsqu'elles sont désactivées dans les paramètres.

Sur PS5, les paramètres du mode de performance ne sont plus réinitialisés au redémarrage du jeu.

Sur PS5 et Switch, les paramètres graphiques et de luminosité ne sont plus réinitialisés au redémarrage du jeu.

L'ouverture de 50 packs améliorés de la liste d'envies ne provoque plus d'erreur/de plantage.

Suppression des points violets sur Ballistic dans l'écran de démarrage.

Les capacités tactiques et l'ultime d'Axle affichent désormais les noms appropriés.

La capacité ultime d'Axle ne cible plus les leurres alliés de Mirage.

Crypto ne peut plus se téléporter vers son drone dans certaines circonstances.

Les joueurs et joueuses ont désormais une protection grâce la capacité tactique de Gibraltar de l'ultime de Gibraltar pendant qu'ils se soignent.

Les joueurs et joueuses Xbox peuvent désormais acheter le Passe de combat ultime+ en s'assurant que le système d'exploitation de leur Xbox est entièrement mis à jour.

Pour ce qui est de l'événement Quête de puissance, il sera disponible du 2 au 23 juin dans Apex Legends, sur toutes les plateformes.