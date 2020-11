Saison 7, Tier list des meilleures armes

S+ Kraber Prowler Peacekeeper S Triple Take A R99 G7 Scout Flatline R301 Wingman Hemlok Mastiff Devotion Charge Rifle P2020 Volt B EVA-8 Havoc C Spitfire Longbow Sentinel L-Star Alternator RE-45 Mozambique D P2020 Mozambique

Tier list des armes de la saison 7 d'Apex Legends en vidéo

Sorti en février 2019,a rapidement su se faire une place parmi les titres de Battle Royale, au point de rivaliser, pendant quelques semaines, avec le mastodonte Fortnite. Depuis, le FPS compétitif, développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts, a poursuivi son petit bonhomme de chemin en proposant plusieurs saisons lesquelles permettaient d'intégrer de nouvelles cartes, Légendes mais aussiBien entendu, les Légendes, quelles que soient leurs capacités uniques, ne sont rien sans leurs armes. Alors que leurs compétences aideront, à potentiellement, retourner une situation mal embarquée, les armes, quant à elles, seront une valeur sûre, permettant à quiconque ayant un bon AIM de venir à bout d'adversaires relativement embêtants. De ce fait, bien que l'apparition des armes est régie par l'aléatoire, certaines de ces dernières seront bien plus efficaces que d'autres en fonction des situations. Bien sûr, la distance des combats ou encore le nombre de vos adversaires seront des facteurs importants dans le choix des armes. Cependant, au vu de la méta actuelle, certaines de ces armes s'avèrent êtreet par conséquent plus et utiles que d'autres. Lapour laprésente, ci-dessous, devrait vous aider à définir vos priorités en termes d'arsenal, ce qui pourrait vous mener à une belle victoire parfaitement méritée.N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle d', et notamment celle de la. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Respawn Entertainment, lades armes soit totalement bouleversée et évolue en conséquence, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.