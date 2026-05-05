Apex Legends Accélération : Le patch notes de la saison 29

Les joueurs du battle royale accueillent ce 5 mai une nouvelle saison pour Apex Legends, nommée Accélération. Respawn et EA ont décidé d'introduire une nouvelle Légende, Axle, la première depuis environ un an, mais aussi de nombreux autres changements, que vous pouvez découvrir dans l'imposant patch notes ci-dessous, en français.

Patch notes saison Accélération d'Apex Legends

MISES À JOUR DU JEU

Réapp. caisse de frag

Note de l'équipe de développement : avec cette nouvelle mécanique, nous voulions introduire un moyen alternatif de ramener vos camarades au combat, plus rapidement (mais plus risqué) que le processus classique de la balise de réapparition, et qui ressemble à une récompense pour les équipes qui parviennent à nettoyer et à tenir une zone. L'option la plus sûre restera de se désengager, de récupérer les bannières, de se déplacer vers une balise sûre et de réapparaître. Mais une réapparition réussie depuis une caisse de frag peut ramener votre équipe à pleine puissance avant qu'un tiers ne puisse profiter de votre escouade affaiblie.

Réanimez vos camarades directement depuis leur caisse de frag. Risque élevé : la réapparition à une caisse de frag est bruyante, visible pour les équipes ennemies proches et prend 7 secondes. Assurez-vous de sécuriser la zone avant de tenter l'opération. Réapparition avec votre matériel : lorsque vous réapparaissez depuis votre caisse de frag, toutes les armes et le matériel non pillés sont ajoutés automatiquement à votre inventaire. Délai de verrouillage : chaque mort supplémentaire augmente le temps avant que les camarades puissent de nouveau utiliser la réapparition depuis une caisse de frag. Restez en vie pour réinitialiser le compte à rebours.



Vaisseau de transport de balise de réapparition

Note de l'équipe de développement : la réapparition depuis le vaisseau de transport est un processus dangereux et long. Souvent, le joueur ou la joueuse encore en vie qui active la balise de réapparition sera victime d'une attaque pouvant l'achever avant que ses camarades ne débarquent du vaisseau de transport de réapparition. Ce changement vise à ramener plus rapidement les joueurs et joueuses sur le terrain, tout en maintenant le vaisseau de transport visible pour l'ensemble du salon pendant une durée prolongée, afin qu'aucun profil ennemi ne manque l'indice que des joueurs et joueuses reviennent sur le champ de bataille.

Minutage de l'animation ajusté Arrivée du vaisseau de transport raccourcie pour que les joueurs et joueuses réapparus rejoignent la partie plus rapidement. Temps de survol du vaisseau de transport après réapparition augmenté.



Soin en chaîne

Note de l'équipe de développement : il s'agit avant tout d'une amélioration de la qualité de vie. De nombreux facteurs influencent le moment et la manière de vous soigner. Les ressources limitées et le timing influencent ce choix : cela signifie souvent que vous allez spammer plusieurs cellules de bouclier plutôt que de gaspiller les piles de bouclier plus précieuses et limitées que vous possédez. Ce changement vise à rendre plus fluide et moins répétitif le schéma existant qui consiste à spammer le bouton de soin pour utiliser 4 cellules d'affilée.

Pendant que vous vous soignez, un autre objet de soin peut désormais être mis en file d'attente pour démarrer automatiquement une fois l'action de soin en cours terminée.

Trois options de paramètres sont disponibles (« Simple » est la nouvelle option par défaut) et peuvent être modifiées via le menu des paramètres de jouabilité : Désactivé : désactive la fonctionnalité et ne modifie pas le système de soin actuel. Simple : pendant que vous vous soignez, elle permet de mettre un autre objet de soin en file d'attente. Vous devez mettre chaque soin supplémentaire en file d'attente manuellement en appuyant à nouveau sur le bouton de soin, ou en sélectionnant un nouvel objet dans la roue de soins. Auto : pendant que vous vous soignez, elle permet de mettre un autre objet de soin en file d'attente. L'option Auto mettra continuellement le même objet de soin en file d'attente, sans aucune autre intervention de votre part, jusqu'à ce que votre santé soit au maximum ou que vous n'ayez plus cet objet de soin.



Mises à jour des barres de santé

Nous avons entièrement revu le système de barre de santé afin d'améliorer la fiabilité et les vérifications de la ligne de mire en présence d'effets masquants. Les effets comme la fumée et le feuillage bloqueront désormais de manière plus cohérente la vérification de la ligne de mire utilisée pour les barres de santé. Cela signifie que les barres de santé apparaîtront moins souvent dans les situations où un profil ennemi est masqué à votre vue.

AXLE

Note de l'équipe de développement : Axle est née d'une évaluation globale de l'état du mouvement dans Apex, après le règne de deux ans de Valkyrie au sein de l'ALGS. Valkyrie était un choix obligatoire en jeu compétitif, et à l'autre bout du spectre compétitif, Octane était le pubstomper n°1, récurrent en termes de taux de sélection. D'autres Légendes dotées de capacités de mouvement se sont constamment maintenues dans le top cinq.

Cela n'est pas surprenant : le mouvement fluide a toujours été un pilier d'Apex, un outil puissant dans le mode Battle Royale, où le positionnement est primordial. Notre analyse approfondie du mouvement précédant le développement d'Axle a mis en lumière notre plus grand apprentissage : percevoir le mouvement en tant qu'outil est bien trop réducteur. Il suffit de regarder en ligne : les wikis et les vidéos de formation sur le mouvement, animés par la communauté, sont omniprésents. Le mouvement est la boîte à outils, et chaque poussée de jetpack, atterrissage en douceur et grappin n'est qu'un des nombreux outils qu'elle contient.

Ouvrez l'œil, car Axle transforme le champ de bataille en sa propre piste de course.

Passive

DÉRAPAGE : Contrôle accru en glissade. Axle accélère et se déplace plus vite que les autres en glissade. Elle dispose également d'un contrôle latéral accru.

Contrôle accru en glissade.

Tactique

NITROPORTAIL : Déployez un nitroportail qui propulse les utilisateurs et utilisatrices dans une glissade accélérée. Entrer dans un nitroportail vous force à glisser rapidement, ce qui confère une vitesse et un contrôle latéral grandement accrus. Cet effet dure jusqu'à cinq secondes tant que la vitesse n'est pas naturellement ralentie. Arrêter manuellement la glissade mettra fin à l'effet (bien qu'il puisse être maintenu par des bhops rapides). Le portail est neutre en équipe, ce qui signifie qu'il a le même effet sur les personnes alliées et ennemies, bien qu'Axle sera la seule à bénéficier d'un contrôle de glissade accru.

Déployez un nitroportail qui propulse les utilisateurs et utilisatrices dans une glissade accélérée.

Ultime

IMPULSION : Déployez un drone qui traque les ennemis qui déplace les cibles à l'impact. Axle lance un drone droit devant elle, qui traverse près du sol en ligne droite tout en scannant les ennemis dans un large champ de vision. Une fois que le drone trouve une cible ennemie, il se dirige vers la cible en réduisant l'écart pour atteindre la portée de détonation. Si la cible ne peut pas échapper au drone ou le détruire avant la détonation, il repoussera toutes les cibles à portée dans les airs. Les victimes sont révélées pendant qu'elles sont dans les airs et subissent des dégâts explosifs en plus d'être brièvement étourdies.

Déployez un drone qui traque les ennemis qui déplace les cibles à l'impact.

Améliorations

Niveau 2 Super glissade : gagnez une deuxième charge tactique. Automate : gagnez une deuxième charge d'ultime.

Niveau 3 Brèche de saut : améliore le nitroportail pour octroyer un double saut. À l'image du fonctionnement de l'amélioration Triple saut d'Octane, cela améliore le nitroportail lui-même. Il est possible d'effectuer un double saut tant que l'effet du nitroportail est actif. Tir glissé : les balles tirées en glissant proviennent directement de l'inventaire au lieu du chargeur. Sur le plan fonctionnel, cela permet un tir continu plus long en glissant avant de devoir recharger. Les balles tirées directement de l'inventaire sont plafonnées à la moitié de la taille maximale du chargeur de l'arme (c'est-à-dire que si un chargeur violet a une capacité de 30 balles, 15 balles seront retirées de l'inventaire avant de passer instantanément au clip actif).



VANTAGE

Note de l'équipe de développement : Vantage est actuellement moins performante en combat et, par conséquent, est moins jouée de manière générale. En examinant son kit, nous avons reconnu qu'en tant que snipeuse, son rôle devient de plus en plus difficile à mesure que la partie avance (et que l'espace de jeu se réduit). Nous voulions vraiment trouver des moyens de maintenir la puissance de son kit à chaque étape du jeu.

Passive

Traquer une équipe avec le viseur de précision générera 70 % d'une balle ultime. 10 secondes de délai de récupération par équipe



Tactique

Vantage est immunisée face aux atterrissages brutaux à la fin de sa capacité tactique

Vitesse augmentée de 20 mètres par seconde à 21 mètres par seconde

Portée du double saut augmentée de 4 m à 7 m

Décélération à la destination finale réduite d'environ 25 %

Réduction du temps de rechargement de 20 s à 17 s

Ultime

Activez le tir pour équiper votre visée inclinée : une optique 2x montée sur le côté du fusil Avec la visée inclinée, le temps de réarmement est réduit de 1,2 s à 1,10 s Avec la visée inclinée, le temps de visée (viseur) est réduit de 0,5 s à 0,4 s La précision des balles est drastiquement réduite avec la visée inclinée (soyez précis !)

Réactivité de la visée augmentée avec le viseur normal Réduction du temps de visée (viseur) de 0,6 s à 0,5 s

Maniabilité des armes améliorée dans les deux modes Réduction du temps pour rengainer et baisser l'arme de 0,5 s à 0,4 s Réduction du temps de déploiement et de levée de 1,5 s à 1,3 s

Grossissement du viseur par défaut augmenté de 3x à 4x

Améliorations

La réinitialisation tactique remplacée par Traque du troupeau : signaler une personne ennemie permettra de pister toute l'équipe.

CONDUIT

Note de l'équipe de développement : en tant que Légende au faible taux de sélection mais dont les performances sont assez bonnes par rapport aux autres Légendes de soutien, Conduit présente une énigme de conception intrigante : pourquoi n'est-elle pas plus choisie si ses statistiques de résultats de partie sont excellentes ? Nos principaux objectifs sont de faire en sorte que Conduit reste stimulante mais gratifiante, d'accroître son potentiel à créer des actions décisives, et de lui offrir davantage d'opportunités d'avoir des interactions de soutien réussies avec son équipe.

Capacités

Capacité passive : Nouvel effet : si Sauvetage rapide est active en sprintant vers une cible d'escarmouche, gagnez 5 % de vitesse de déplacement supplémentaire.

Capacité tactique : Charge divisée a été incorporée à son kit de base et lui octroie deux charges Réduction de la régénération de 9/s à 6/s Réduction de la régénération de 20/s à 15/s Délai de rechargement ajusté à 27 s Le Transfert radieux standard était de 32 s Charge divisée était de 21 s Suppression du délai de début de rechargement Le délai de rechargement commencera désormais toujours après l'activation, même si la recherche d'une cible est toujours en cours.



Améliorations

Niveau 3 Le Transfert radieux et la Charge divisée ont tous deux été retirés Nouvelle amélioration : Barricade instantanée Gagnez instantanément une portion des boucliers temporaires de Transfert radieux, mais la durée de régénération est réduite de 2 s. Nouvelle amélioration : Barricade durable La régénération des boucliers temporaires de Transfert radieux persiste même en subissant des dégâts.



ALTER

Note de l'équipe de développement : aux plus hauts niveaux de jeu, Alter s'est avérée performante de manière constante, bouleversant les combats par son extrême évasivité, se démarquant de nombreuses autres légendes de sa classe grâce à l'utilité pour l'équipe et la sécurité qu'elle procure. Bien que nous trouvions que son style de jeu alimente une fantaisie de joueur et joueuse amusante, nous voulons incorporer un peu plus de risque dans sa formule de gameplay, afin que ses évasions astucieuses ne soient plus aussi « faciles » qu'auparavant.

Capacités

Capacité tactique : Augmentation du temps de rechargement de 20 s à 25 s.

Ultime : Portée réduite de 300 m à 250 m Augmentation du temps de rappel de 2 s à 3 s Augmentation du temps de rappel des alliés de 3 s à 4 s Réduction du temps d'ouverture du portail de poursuite de 6 s à 4 s



Améliorations

Niveau 3 Manipulatrice du Vide Réduction de la vitesse de déplacement de 30 % à 15 %



ASH

Note de l'équipe de développement : Nous savons que le ressenti concernant la dernière série de modifications d'Ash était que nous l'avions « réduite à néant ». Nous avons estimé que nous devions affaiblir fortement Ash pour gérer une domination relative sur le taux de sélection global. Mais avec la présence d'autres Légendes agiles comme Octane, Wraith et maintenant Axle, nous avons un peu plus de marge de manœuvre pour trouver le juste milieu. Bien que nous voulions redonner un peu de peps à la capacité passive d'Ash, nous procédons avec prudence afin d'éviter de nous rapprocher de l'état d'Ash lors de la Saison 24.

Passive

Temps de rechargement de 12 s à 10 s

Vitesse de 425 à 450

Nouvelle arme de mêlée universelle mythique : Lames jumelles

L'armement traditionnel d'arts martiaux rencontre la technologie mortelle des armes laser avec la nouvelle arme de mêlée universelle mythique: les Lames jumelles.

Ces armes de mêlée doubles sont dotées de lames laser rotatives mortelles, garantissant des coups dangereux en mêlée à toute Légende assez audacieuse pour les manier. Les Lames jumelles sont disponibles en tant que butin possible dans les packs saisonniers Accélération, disponibles tout au long de la saison.

BUTIN ET ACCESSOIRES

Rotation des packs de soutien

La C.A.R. revient au sol (détails ci-dessous)

La L-STAR rejoint le pack de soutien (détails ci-dessous)

Rotation des armes d'or

Mitrailleuse Devotion, Hemlok démolition, Mitraillette Alternator, fusil à charge, Wingman

Munitions légères

Note de l'équipe de développement : les armes à munitions légères sont dans l'ensemble devenues un peu trop fiables en termes de performances et de maintien. Ajuster la taille de leur pile de munitions est un moyen de réduire un peu l'efficacité de cette catégorie de munitions, tout en donnant plus de place aux autres types de munitions.

Capacité de la pile de munitions légères réduite à 60 (au lieu de 72).

ARMES

Hemlok démolition

Le rechargement de la Charge de démolition passe de 15 secondes à 25 secondes

La Charge de démolition lâche désormais du gaz et de la fumée

Réduction des dégâts de 23 à 22 (Correctif précédent)

Taille du chargeur réduite de 2 Correctif précédent) pour tous les niveaux

Tous les systèmes trophées devraient désormais intercepter correctement la Charge de démolition de l'Hemlok (Correctif précédent)

Recul horizontal et vertical accru (Correctif précédent)

Dispersion du tir au jugé accrue (Correctif précédent)

EMG L-STAR [Pack de soutien]

Dégâts accrus de 19 à 20

Ajout de l'accessoire hop-up : Zone rouge Augmentation des dégâts et de la taille des projectiles à l'approche de la surchauffe.



P2020

Augmentation des dégâts de base de 23 à 24 (Correctif précédent)

Mitraillette C.A.R. [Butin au sol]

Suppression de l'accessoire hop-up : Frappe galvanique

Ajustement de la taille du chargeur : Chargeur bleu augmenté de 25 à 26 Chargeurs violets et or augmentés de 28 à 30



VERROUILLAGE DES ACCESSOIRES HOP-UP

Détente à double action

Points requis pour débloquer l'Alternator augmentés de 375 à 500

Turbochargeur

Points requis pour débloquer la Devotion réduits de 500 à 425

CARTES

Note de l'équipe de développement : cette saison, nous nous penchons sur les macro-rotations et les options offertes par nos cartes, ainsi que sur les outils que nos Légendes apportent.

Lors de précédentes mises à jour, nous avons apporté des changements et des ajustements aux Tridents afin d'offrir des opportunités de gameplay intéressantes et passionnantes. Ils ne correspondent cependant pas à ce que nous attendons du gameplay de véhicules dans Apex. Nous les retirons donc pour laisser nos Légendes prendre les rênes. Nous avons remarqué l'utilisation constante des Tridents d'une manière qui s'éloignait de leur utilisation prévue : la rotation entre les points d'intérêt. Nous pensons pouvoir mieux atteindre cet objectif de rotations rapides avec l'état actuel du mouvement des Légendes, en ajoutant ainsi une couche supplémentaire d'importance à vos choix de composition d'équipe.

Les rails glissants de la Lune brisée ont toujours contribué à définir l'ambiance générale de la carte et la manière dont les équipes effectuent leurs rotations entre les points d'intérêt. Cependant, ces rails glissants contribuent également à de nombreuses interventions silencieuses de tiers qui peuvent être particulièrement frustrantes. Nous avons supprimé la majorité des rails glissants de rotation entre points d'intérêt, tout en conservant ceux situés dans les points d'intérêt qui contribuent à définir l'espace de combat. Cela devrait rendre la navigation sur la carte un peu plus prévisible et plus facile à comprendre.

Nous voulons que les compositions d'escouade et les choix de Légendes aient vraiment de l'importance quant à la manière dont les équipes traversent nos cartes. En limitant la rapidité de rotation via les outils de carte qui ne dépendent pas des Légendes, nous redonnons ce pouvoir à nos Légendes.

Zone d'orage :

Tridents retirés

Olympus :

Tridents retirés

Lune brisée :

Rails glissants retirés de la plupart des rotations, mais maintenus dans la majorité des points d'intérêt

Ajout de deux ballons de redéploiement à l'ouest

Deux nouvelles options de rotation ajoutées, au nord du Module de stase et à l'ouest du Terraformeur

Parties publiques et classées

Lune brisée

Canyon des Rois

Olympus

Mixtape

Du 05/‌05/‌2026 au 23/‌06/‌2026 Match à mort en équipe : Fragment, Ville cimetière, Station ZEUS, Résidences Contrôle : Labo, Baromètre, Siphon de lave, Caustic Course armée : Pylône de Wattson, Résidences, Monument, Ville cimetière



MODE JOKER

Joker

Joker Olympus (du 05/05/26 au 19/05/26)

Joker Canyon des Rois (du 19/05/26 au 02/06/26)

PARTIES CLASSÉES

Classements (à venir plus tard dans cette division)

Classement 1 14/‌05/‌2026 17/‌05/‌2026 Classement 2 21/‌05/‌2026 24/‌05/‌2026 Classement 3 28/‌05/‌2026 31/‌05/‌2026 Classement 4 04/‌06/‌2026 07/‌06/‌2026 Classement 5 11/‌06/‌2026 14/‌06/‌2026 Classement 6 18/‌06/‌2026 21/‌06/‌2026

Placement de la réinitialisation de saison

Correction d'un problème où les joueurs et joueuses proches des limites de niveau pouvaient parfois être plus bas dans le classement que d'autres avec des performances similaires ou légèrement inférieures après une réinitialisation de saison.

L'attribution du classement après réinitialisation devrait maintenant être plus cohérente et mieux alignée avec les résultats de votre saison précédente, tout en conservant la même expérience de réinitialisation globale.

CORRECTIONS DE BUGS

Correction d'une rare erreur du client “SignifierName: 'Player' - is not expected entity type "player" for remote function”.

Interaction améliorée entre la simili-fenêtre et d'autres objets lors de la reconstruction, empêchant celle-ci de détruire involontairement certaines capacités de Légende.

Correction de l'affichage incorrect de certaines notifications de faible niveau/absence de munitions.

Correction des effets sonores de l'Étoile à arc et de la Grenade frag lorsqu'elles explosaient sur la simili-fenêtre.

Correction d'un problème avec le skin Amplification mortelle pour la Volt présentant des éléments visibles lorsque la personne est camouflée.

Correction d'un problème où les Mozambiques Akimbos pouvaient parfois fusionner et tirer comme une seule arme.

Correction d'un problème où les armes en mode contrôle pouvaient parfois perdre un niveau.

Correction d'un plantage lors de la tentative de tri des skins favoris aléatoires.

LÉGENDES

Newcastle Correction de l'impact ultime qui ne détruisait pas les renforts de Catalyst sur un cadre de porte vide. Ajout de nouvelles répliqe pour Place à la bagarre et amélioration de Ligne défensive.

Revenant Correction d'un problème où il était parfois possible d'annuler votre tactique plus tôt que prévu et de préparer vos armes plus tôt que prévu.

Lifeline Correction de l'auto-réanimation en mode Joker qui n'utilisait parfois pas la bonne animation et qui avait des timings d'interface utilisateur et utilisatrice imprécis.

Vantage Correction d'un problème où il y avait un léger délai avant d'atteindre la précision de visée attendue même en étant en zoom complet dans la lunette.** Correction d'un bug où Vantage pouvait équiper des armes en mode Soir de combat. Correction de la façon dont le viseur de précision donnait une faible priorité aux leurres, rendant ainsi le vrai Mirage moins évident à trouver.

Loba : Correction d'un problème où le Marché noir pouvait voler les bannières fabriquées par une escouade ennemie.

Octane : Ajout de nouvelles répliques pour l'Afflux de stimulants.

Mad Maggie : Correction de la Boule de démolition qui ne parvenait parfois pas à détruire les portes en les frappant sur les bords supérieurs.

Fuse : Correction du Gros lot qui ne pénétrait pas correctement certaines capacités de Légende.

Gibraltar : Correction d'un problème où des Dômes du Tonnerre qui se chevauchent permettaient à une personne de passer dans un dôme sans subir de dégâts.



QUALITÉ DE VIE

Stand de tir : Nouveaux paramètres du stand de tir : Activer les soins infinis Activer l'auto-réanimation Bouton de reconstruction de la simili-fenêtre Correction des interactions thermiques. Les Nessie disparus sont de retour de leurs vacances.

: Amélioration des performances CPU pour les calculs physiques qui a éliminé une source de micro-saccades, particulièrement marquée sur les CPU avec des performances monocœur élevées, comme les puces Ryzen X3D.

Ajout d'une logique pour empêcher Valkyrie ou d'autres Légendes de pénétrer à l'intérieur d'un vaisseau de réapparition ennemi.

Ajout de répliques vocales de Légende lorsque la simili-fenêtre est renforcée.

Ajout de répliques vocales de Légende lorsque plusieurs boucliers ennemis sont brisés rapidement.

AUDIO

Ajout de la possibilité de régler le volume individuel du chat vocal pour chaque joueur et joueuse dans le menu d'escouade.

Clarté du chat vocal améliorée.

Correction d'un problème où l'audio du fusil HAVOC pouvait parfois se couper lors de son utilisation.

MOTEUR