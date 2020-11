Saison 7, Tier list des meilleures Légendes

S Bloodhound Gibraltar Horizon Mirage A Bangalore Caustic Lifeline Pathfinder Wraith B Crypto Rampart Revenant Wattson C Loba Octane

Sorti en février 2019,a rapidement su se faire une place parmi les titres de Battle Royale, au point de rivaliser, pendant quelques semaines, avec le mastodonte Fortnite. Depuis, le FPS compétitif, développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts, a poursuivi son petit bonhomme de chemin en proposant plusieurs saisons lesquelles permettaient d'intégrer de nouvelles cartes, armes mais surtoutBien entendu, ces fameuses Légendes, toutes dotées de capacités et compétences les rendant uniques, pourront apporter une plus-value non négligeable à l'équipe et auront un rôle crucial dans le bon déroulement d'une partie. Leur choix ne devra donc pas se faire à la légère et sans réelle réflexion. Cependant, au vu de la méta actuelle, certaines de ces Légendes s'avèrent êtreet par conséquent plus puissantes et utiles que d'autres. Lapour laprésente, ci-dessous, devrait vous aider à choisir les personnages idoines qui vous mèneront, sans aucun doute, vers la victoire.N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle d', et notamment celle de la. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Respawn Entertainment, ladessoit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.