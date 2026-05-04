Apex Legends saison 29 Accélération : À quelle heure sort la mise à jour de la nouvelle saison ?

Les joueurs d'Apex Legends vont pouvoir découvrir la saison 29 du battle royale, nommée Accélération, ce 5 mai 2026. Il faudra cependant patienter, étant donné que l'heure de sortie de la mise à jour est en fin de journée.

Si EA et Respawn ont largement revu leur campagne marketing, en abandonnant les longs teasing, nous avons eu les premières informations concernant la nouvelle saison d'Apex Legends, la vingt-neuvième, qui arrive ce 5 mai, et pourrait attirer les joueurs avec certains changements. De fait, une partie de la communauté se demande à quelle heure sortira la saison Accélération d'Apex Legends.

À quelle heure sort la MàJ de la saison 29 Accélération d'Apex Legends ?

Une partie de la communauté se demande effectivement quand sera disponible cette fameuse mise à jour, qui ajoutera donc certaines choses intéressantes au battle royale et notamment une Légende, la première depuis un année. Mais pour ce qui est de l'heure de sortie, les développeurs n'ont pas partagé officiellement l'heure.

Cependant, si nous nous référons aux dernières saisons, Respawn et EA lancent, dans la quasi-totalité des cas, pour ne pas dire toujours, les mises à jour en début de soirée, entre 18h et 19h, heure française. Attendez-vous donc à pouvoir en profiter à partir de ce mardi 5 mai à 19h au plus tard, pour cette fois, si tout se passe bien. Les serveurs entrent en maintenance à ce moment, et le patch peut ensuite être téléchargé (sur consoles, et notamment PlayStation, il est possible de prétélécharger la mise à jour 24 heures avant son arrivée). Cet horaire est valable pour toutes les plateformes.

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Côté contenu, si vous n'avez pas suivi avec passion les révélations de Respawn de la saison Accélération, sachez que nous découvrirons plusieurs nouvelles choses intéressantes comme :

Une nouvelle Légende, Axle

Nouvelles mécaniques au niveau des soins et de la réanimation, pour gagner en fluidité

Améliorations apportées à Conduit et Vantage

D'autres changements de qualité de vie et améliorations



La taille de la mise à jour n'a pas été communiquée, mais nul doute qu'elle sera assez importante, étant donné le nombre de nouveautés et changements implantés. Les petites connexions devront donc patienter encore un peu plus que les autres. Rendez-vous vers 19h, ce mardi 5 mai, pour découvrir la mise à jour de la saison 29 d'Apex Legends nommée Accélération.