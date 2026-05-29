Apex Legends dévoile Quête de puissance, son nouvel événement avec le mode Joker

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 mai 2026 à 12h18
L'événement Quête de puissance débarque dans Apex Legends du 2 au 23 juin. Au programme, des modificateurs délirants pour le mode Joker, des Légendes temporairement gratuites et un skin Prestige inédit pour Ash.
Apex Legends dévoile Quête de puissance, son nouvel événement avec le mode Joker

Après l'arrivée d'une nouvelle saison début mai, qui semble appréciée des joueurs, le battle royale ne ralentit pas. Un nouvel événement débarquer très vite dans Apex Legends, nommé Quête de puissance. Outre les nombreuses récompenses, il réintroduit le mode Joker, avec une nouvelle variante.

Le mode Joker se réinvente avec des mutations chaotiques

Les développeurs d'Apex Legends ont décidé de bousculer les habitudes des joueurs avec l'événement Quête de puissance. Le mode Joker, déjà apprécié pour son approche plus directe et nerveuse, subit une transformation majeure grâce à l'introduction de stimulants expérimentaux. Ces altérations biologiques affectent directement les capacités des Légendes, offrant une expérience de jeu inédite à chaque manche.

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Le principe est simple mais redoutablement efficace. Sur les cinq manches que compte une partie en mode Joker, certaines se dérouleront de manière classique, tandis que d'autres seront soumises à un modificateur aléatoire. Ce changement de paradigme oblige les escouades à s'adapter en une fraction de seconde pour prendre l'avantage sur leurs adversaires.

Joker a toujours été conçu comme le mode le plus accessible d'Apex, un mode de style arcade avec des parties plus rapides et plus de place pour l'expérimentation. Quête de puissance va plus loin et crée de nouvelles façons de participer à la compétition.

Des modificateurs qui bouleversent les règles

La liste des mutations promet des affrontements mémorables. Le modificateur Poids plume permet aux joueurs de sauter plus haut et de bénéficier d'un double saut, tout en modifiant la gravité lors des chutes. À l'inverse, l'option Blindé équipe immédiatement tous les participants d'une armure de niveau rouge et d'un bouclier de KO, garantissant des combats particulièrement longs et intenses.

Les amateurs de puissance de feu seront ravis par la mutation Armes mythiques, qui améliore l'intégralité de l'arsenal présent sur la carte au rang mythique. D'autres effets misent sur la surprise et l'amusement, comme Petits gabarits qui rétrécit la taille de toutes les Légendes, ou encore Boîte mystère qui impose la même arme aléatoire à l'ensemble du serveur.

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Les joueurs les plus agressifs trouveront leur compte avec Poussée d'adrénaline, qui octroie une vitesse de déplacement accrue, la possibilité de courir sur les murs et un bonus de vitesse après une élimination. Enfin, le modificateur Explosif transforme la carte en véritable champ de bataille apocalyptique avec des grenades infinies et une autodestruction garantie à la mort de chaque personnage.

Une rotation de cartes frénétique et des récompenses inédites

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Pour accompagner ce chaos contrôlé, le mode Joker bénéficie pour la première fois de sa propre rotation de cartes. Les joueurs s'affronteront sur le Canyon des Rois, Olympus et la Lune brisée, avec un changement de décor toutes les quinze minutes. Ce rythme effréné garantit un renouvellement constant des situations de jeu et empêche toute forme de lassitude.

L'événement Quête de puissance est également l'occasion de débloquer de nombreux contenus. Les Légendes Ash, Conduit et Vantage sont jouables gratuitement pendant toute la durée des festivités. Des défis hebdomadaires permettent de remporter des packs thématiques spécifiques à ces personnages, récompensant ainsi l'assiduité des joueurs.

Du côté des objets cosmétiques, la boutique s'enrichit de 25 nouveautés inspirées par ces mutations biologiques. Les joueurs pourront acquérir des tenues exclusives pour Octane, Fuse, Wraith, Bangalore et Lifeline. Le clou du spectacle reste l'introduction d'un nouveau skin Prestige pour Ash. Cette apparence évolutive témoigne de sa transformation scientifique et s'accompagne d'une exécution personnalisée ainsi que d'une traînée de saut unique.

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Enfin, une boutique de récompenses gratuite permet d'échanger des fioles, obtenues via les défis quotidiens, contre des objets épiques pour Gibraltar et des packs d'événement. 

Rendez-vous donc du 2 au 23 juin dans Apex Legends pour profiter de tout ce contenu, sur toutes les plateformes.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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