Apex Legends : Respawn prend une décision radicale et interdit les groupes d'amis en Classé

Respawn Entertainment bouscule les habitudes des joueurs d'Apex Legends avec une phase de test inédite. Les joueurs de haut niveau sont désormais contraints de lancer leurs parties classées en solo. Une décision radicale qui vise à rééquilibrer les affrontements mais qui suscite déjà de vives réactions en ligne.

Apex Legends traverse une période de turbulences avec l'annonce d'une modification majeure de son mode classé. Les développeurs ont décidé de tester une approche radicale pour les joueurs évoluant dans les rangs Diamant, Maître et Prédateur. Ces derniers ont désormais l'interdiction formelle de former des escouades avec leurs amis et sont obligés de lancer leurs parties en solo.

Un test grandeur nature pour les rangs supérieurs

Cette phase d'expérimentation se déroulera du 9 au 23 juin, en plein cœur de la saison 29 d'Apex Legends. Il est important de souligner que cette restriction ne concerne que l'élite du jeu, à savoir les joueurs ayant atteint le rang Diamant ou supérieur. La grande majorité de la communauté ne sera donc pas impactée par cette mesure et pourra continuer à profiter du jeu en groupe. Cependant, pour les plus investis dans le mode Classé et les meilleurs joueurs, cette décision change radicalement la dynamique de progression.

📋TESTING:

From June 9th to June 23rd we will be conducting the following test in Ranked:



Ranked will be solo queue only for all players Diamond and above. If you are Diamond or higher, you will not be able to squad up as a premade in Ranked.



Our hypotheses are that this will… — ApexLiveComms (@ApexLiveComms) May 20, 2026

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Une volonté de restaurer l'équité

L'objectif principal de Respawn Entertainment est de créer un environnement compétitif plus sain et plus juste. Le studio souhaite mettre fin à une pratique courante où des joueurs extrêmement talentueux portent littéralement leurs amis moins expérimentés vers les sommets du classement.

Cette modification vise à créer des salons de haut niveau plus équilibrés, à réduire le portage abusif vers les rangs Diamant, Maître et Prédateur, et à instaurer une plus grande confiance dans l'équité globale de ces matchs.

Cette fonctionnalité était réclamée depuis des années par une partie de la communauté. Les développeurs ont d'ailleurs précisé qu'ils surveilleraient de très près les retours des joueurs et les données de jeu pendant toute la durée du test.

La réaction mitigée des joueurs professionnels

Si l'idée de base séduit sur le papier, son exécution fait débat, notamment en ce qui concerne l'inclusion du rang Diamant. Les joueurs de ce palier risquent en effet de se retrouver face à des Prédateurs, créant un écart de niveau considérable. Plusieurs figures de la scène professionnelle ont pris la parole pour exprimer leurs réserves. John Hakis Hakansson estime que l'idée est bonne pour l'élite absolue, mais que les joueurs Diamant ne devraient pas être soumis à cette règle sous peine de créer un fort mécontentement.

Le créateur de contenu Jack NiceWigg Martin partage cette inquiétude. Lors d'une récente diffusion en direct, il a souligné les risques pour la rétention des joueurs.

Je pense que la majorité des joueurs Diamant qui lancent des parties avec leurs amis vont tout simplement abandonner le jeu, et je ne crois pas que ce soit une bonne image pour Apex.

D'autres voix, comme celle de l'ancien joueur professionnel Otto ottr Bostrom, se sont montrées plus expéditives, qualifiant la mise à jour de « vraiment excellente » tout en admettant qu'elle aurait dû se limiter aux rangs Maître et supérieurs.

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Bien que cette mesure soit impopulaire auprès des groupes d'amis de haut niveau, cette phase de test courte et ciblée reste le meilleur moyen pour Respawn de vérifier si cette demande historique de la communauté apporte les résultats escomptés ou si elle pousse simplement les joueurs à déserter les serveurs une fois le rang Diamant atteint. Rendez-vous dès le 9 juin pour tester cela dans Apex Legends.