Apex Legends pourrait débarquer sur mobile en 2021

Même si le succès d'Apex Legends a été fulgurant, Respawn n'a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs et a pris son temps pour apporter du contenu et porter son titre sur d'autres plateformes. Par exemple, la version Switch, qui devait arriver cet automne, a été reportée au début de l'année 2021 pour que l'expérience proposée soit digne du battle royale.Aucune information précise n'a été donnée, mais Andrew Wilson, le PDG d'Electronic Arts, a précisé lors des résultats financiers du deuxième trimestre que. Une bonne nouvelle donc, surtout que le développement de cette version, qui demande souvent plus de travail étant donné que les téléphones sont moins puissants que les autres machines, a dû être impacté par la crise sanitaire, comme de nombreux projets ces derniers temps. Apex Legends réaffirme donc sa place parmi les battle royale les plus populaires et appréciés en se rendant disponible sur un maximum de plateformes. Pour rappel, seul Fortnite est disponible sur PC, consoles et mobiles, PUBG n'étant pour le moment pas encore jouable sur Nintendo Switch.