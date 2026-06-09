Le Game Pass a perdu « des millions » d'abonnés après la hausse du prix en 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 juin 2026 à 11h43
Une perte très importante d'abonnés au Game Pass a été constatée après la hausse du prix de l'abonnement en 2025.
Le Game Pass a perdu « des millions » d'abonnés après la hausse du prix en 2025

Comme vous le savez probablement déjà, à la fin de l'année 2025, Microsoft avait annoncé une augmentation du prix de son abonnement Game Pass. Si l'entreprise est, depuis, revenue sur sa décision, la hausse du prix du Game Pass leur a coûté de nombreux abonnés.

Des « millions » d'abonnés perdus, après la hausse du prix du Game Pass

xbox

En effet, comme reporté par GameSpot, le nouveau directeur de la stratégie de XBOX, Matthew Ball, a dit quelques mots concernant le Game Pass lors du The Game Business Live, qui a eu lieu durant le Summer Game Fest 2026. Ainsi, Matthew Ball a expliqué que le Game Pass a perdu « des millions » d'abonnés, après que Microsoft ait annoncé une hausse du tarif de l'abonnement en octobre 2025.

Une donnée qui explique la récente décision d'Asha Sharma

Toutefois, à la fin du mois d'avril 2026, la présidente de XBOX, Asha Sharma, a annoncé une baisse du tarif des abonnements Game Pass, et plus précisément du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass. Ainsi, au regard des récents propos de Matthew Ball, il est plus aisé de comprendre pourquoi Asha Sharma a décidé d'agir rapidement concernant le Game Pass.

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Rappelons, cependant, que la baisse du prix du Game Pass implique une petite concession pour les joueurs et les joueuses : les nouveaux opus de la franchise Call of Duty n'arriveront plus, dès leur lancement, dans le catalogue du Game Pass. Asha Sharma avait notamment déclaré à ce sujet :  « Les prochains titres Call of Duty ne seront plus disponibles sur Game Pass Ultimate dès leur sortie ».

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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