XBOX révèle une nouvelle manette, la XBOX Nano

XBOX a, très récemment, levé le voile sur sa prochaine et nouvelle manette, qui est baptisée XBOX Nano.

Très régulièrement, les constructeurs ainsi que les marques dévoilent leurs nouveaux produits et accessoires, que ce soit pour le PC ou bien pour les consoles, et ce, afin de répondre aux attentes de la communauté. D'ailleurs, XBOX vient tout juste de faire une annonce en ce sens en révélant la manette XBOX Nano, qui détient déjà sa date de sortie et son prix.

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La manette XBOX Nano dévoilée

En effet, via une récente publication sur son compte Twitter et une publication sur le site officiel, XBOX a révélé la manette XBOX Nano. Il s'agit, pour être plus précis, de la manette XBOX la plus petite à ce jour. Cela se perçoit notamment dans ses caractéristiques, car ce périphérique fait 13 cm de longueur et pèse seulement 100 grammes. Cela le rend alors facilement transportable, car le produit se glisse aisément dans un sac. Un argument qui fera très certainement mouche après des joueurs souvent en déplacement.

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D'après les détails partagés, la manette Nano dispose des 18 commandes de jeu standard et « conserve une prise en main familière, déjà appréciée des joueurs et des joueuses ». XBOX indique, en outre, que la manette XBOX Nano possède une batterie rechargeable, mais aussi un bouton programmable, qui permet d'accéder aux captures d'écran, à l'enregistrement de séquences et à d'autres raccourcis. Dotée des technologies XBOX Wireless et Bluetooth, la XBOX Nano peut « se connecter facilement à différents appareils compatibles ».

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Le prix de la manette XBOX Nano communiqué

XBOX a précisé que la manette XBOX Nano est d'ores et déjà disponible en précommande. En ce qui concerne son tarif, il faut compter 49,99 € (prix public conseillé). Ce périphérique est donc moins cher que d'autres, notamment que la manette sans fil Xbox, dont le prix est de 65 € environ. Les informations disponibles sur le site officiel spécifient que la date de sortie de la manette XBOX Nano est fixée au 4 novembre 2026.