XBOX : Project Helix, la nouvelle console pourrait ne pas avoir de lecteur de disque, mais Microsoft cherche à dématérialiser les jeux physiques

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2026 à 14h35
Il se pourrait bien que la prochaine console de XBOX ne comporte pas de lecteur de disque, bien que Microsoft planche sur une solution pour dématérialiser les jeux en physique.
XBOX : Project Helix, la nouvelle console pourrait ne pas avoir de lecteur de disque, mais Microsoft cherche à dématérialiser les jeux physiques

Depuis quelques mois déjà, et davantage encore depuis l'annonce de Sony concernant la fin de la production de disques, les joueurs et les joueuses se demandent si les prochaines consoles proposeront toujours un lecteur, alors que le numérique prend de plus en plus d'ampleur. Selon de récentes informations, la nouvelle console de XBOX, connue sous le nom « Project Helix », pourrait ne pas avoir de lecteur de disque, mais Microsoft tente de trouver une solution pour adoucir la transition.

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Pas de lecteur de disque pour la prochaine console de XBOX ?

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Il y a très peu de temps, les journalistes de Windows Central, qui ont leurs propres sources, ont indiqué que la prochaine et nouvelle console de XBOX, Project Helix, pourrait bien ne pas avoir de lecteur de disque et donc être 100 % numérique. Cela ne semble pas si étonnant car après l'annonce de Sony, tout porte à croire que la PS6 n'aura pas de lecteur de disque non plus.

Il se pourrait donc que la prochaine génération de consoles se lance complètement dans le numérique. Pour autant, Microsoft travaillerait également, en parallèle, sur un projet visant à dématérialiser les jeux physiques.

Une fonctionnalité pour dématérialiser les jeux chez Microsoft

D'après les informations dévoilées par The Verge, Microsoft travaillerait sur une fonctionnalité qui pourrait permettre de convertir un jeu physique (sur disque, donc) en version numérique. Le principe serait plutôt simple : en insérant le disque d'un jeu, le joueur obtiendrait la licence numérique du titre en question, et pourrait donc y jouer sans le CD. The Verge précise que cette fonctionnalité ne sera que pour les jeux Xbox One et Xbox Series, et non ceux de la Xbox originale ou encore de la Xbox 360.

Pour le moment, XBOX n'a pas partagé d'informations officielles à ce sujet, bien que nous devrions avoir des nouvelles de sa prochaine console dans les mois à venir.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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