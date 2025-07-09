Xbox Game Pass : Sa rentabilité remise en question suite aux récents événements qui ont frappé Microsoft

Les événements auxquels Microsoft a été confronté début juillet pose la question de la rentabilité de ses produits, notamment le Xbox Game Pass. Sur ce point, deux constats ressortent d'après un célèbre journaliste.
Depuis le 2 juillet 2025 et la suppression de 9000 postes
, la fermeture de plusieurs studios et l'annulation de nombreux titres, Microsoft fait l'objet de toutes les conversations. Cette restructuration massive agite la communauté et alimente plusieurs débats liés à la stratégie Xbox. L'arrivée du Xbox Game Pass
est l'un des sujets les plus fréquents et les plus controversés
. Mais 8 ans après son lancement, le service d'abonnement permettant de profiter d'un vaste catalogue de titres de manière illimitée est-il rentable ?
Le Xbox Game Pass est rentable, mais à quel prix ?
Contrairement à une idée reçue, les frais financiers liés au fonctionnement du Xbox Game Pass ne se limitent pas à la somme versée chaque mois par les millions d'abonnés au service. Pour bénéficier d'exclusivités temporaires ou pour rendre un jeu disponible dès sa sortie via le service, Xbox doit verser de l'argent aux développeurs et aux éditeurs tiers
. Cependant, le journaliste Christopher Dring a découvert un autre élément étonnant lors d'un échange avec plusieurs représentants de Microsoft.
Les frais liés au fonctionnement du Xbox Game Pass incluent également le marketing et le coût de maintenance du service.
Mais il n'est jamais fait mention des frais que Microsoft doit payer pour proposer ses propres jeux dans le Game Pass, et ce dès leur sortie.
D'après les informations récoltées par Christopher Dring, les jeux Xbox Game Studios peuvent être considérés comme des ventes à perte
vu que moins de copies physiques et dématérialisées sont vendues, mais également que moins de microtransactions sont effectuées. Néanmoins, le service d'abonnement reste rentable. Toutefois, peut-il véritablement être considéré comme un succès commercial ?
Des facteurs qui influent sur la réussite du service comme les ventes de consoles et les choix des développeurs tiers
En proposant le Xbox Game Pass, Microsoft a pour ambition de respecter certains critères pour être considéré comme une réussite sur le plan commercial. Ces critères incluent la vente de consoles Xbox et le maintien d'un certain nombre d'abonnés. Or, sur ces deux tableaux, le Xbox Game Pass est vu comme un échec. Malgré un tarif attractif et des consoles moins chères sur le marché, le service ne parvient pas à suffisamment séduire le public.
Pour corriger le tir, Xbox a fait le choix d'intégrer des exclusivités provenant d'autres consoles à son catalogue.
Dans les bureaux de Microsoft, tout est donc tenté pour redresser la barre et augmenter la rentabilité du Game Pass. Chez les joueurs, la réponse est simple : le service d'abonnement est rentable dès lors que les utilisateurs jouent de manière régulière.
Mais pour les développeurs, ce choix est à double tranchant.
S'il peut être vital dans le développement d'un jeu, les pertes liées au manque de ventes, à la concurrence toujours plus grande et aux sommes moins importantes qu'au début du service peuvent dissuader. Il faut désormais surveiller l'évolution de la situation pour voir si le service sera maintenu ou stoppé dans les mois à venir.
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