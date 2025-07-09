Xbox Game Pass : Sa rentabilité remise en question suite aux récents événements qui ont frappé Microsoft



le 09 juillet 2025 à 16h07 Publié par Justine Manchuelle le 09 juillet 2025 à 16h07

Les événements auxquels Microsoft a été confronté début juillet pose la question de la rentabilité de ses produits, notamment le Xbox Game Pass. Sur ce point, deux constats ressortent d'après un célèbre journaliste.