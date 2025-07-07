Le fondateur d'Arkane Studios (Dishonored) critique sévèrement le Game Pass

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juillet 2025 à 14h50
Le fondateur d'Arkane Studios, Raphael Colantonio, a, récemment, dit quelques mots, plutôt négatifs, à propos du Game Pass de Microsoft.
Le fondateur d'Arkane Studios (Dishonored) critique sévèrement le Game Pass
Le fameux service de Microsoft, le Game Pass, est très apprécié par les joueurs et les joueuses, qui peuvent en profiter pour découvrir une pléthore de jeux, grâce à un système d'abonnement. Pour autant, celui-ci ne fait pas l'unanimité du côté des studios de développement et, plus généralement, créateurs dans le milieu vidéoludique. D'ailleurs, le fondateur d'Arkane Studios, notamment connu pour la franchise Dishonored ou encore Prey, s'est récemment exprimé au sujet du Game Pass.


Le modèle Game Pass : une « illusion temporaire » ?

dishonored-2-visuel-ennemis
En effet, dans une récente publication sur le réseau social Twitter/X, et plus précisément en réponse à un internaute, Raphael Colantonio a exprimé ses inquiétudes quant à l'avenir de l'industrie du jeu vidéo face à la montée en puissance du modèle d'abonnement représenté par le Game Pass. Selon le fondateur d'Arkane Studios, cette offre attrayante pour les joueurs et les joueuses cache une réalité économique dangereuse, qui est « insoutenable » sur le long terme :
Je pense que le Game Pass est un modèle insoutenable qui endommage progressivement l'industrie depuis une décennie, subventionné par l'argent infini de Microsoft, mais à un moment donné, la réalité devra reprendre ses droits.
Un constat qui n'est évidemment pas passé inaperçu et qui se veut plutôt alarmiste. D'autant plus que celui-ci provient d'un créateur influent et reconnu dans l'industrie vidéoludique.

Le Game Pass, un système destructeur à long terme ?

dishonored-visuel
Raphael Colantonio, qui a quitté Arkane Studios en 2017, a poursuivit son raisonnement en comparant notamment le Game Pass à une vague qui déferle sur l'ensemble du secteur, risquant de l'étouffer :
Le Game Pass, c'est une partie à long terme, consistant à lancer un tsunami sur l'écosystème entier de l'industrie. Seuls les joueurs aiment ça parce que l'offre semble trop belle pour être vraie, mais même eux finiront par détester ce modèle lorsqu'ils réaliseront ses effets concrets sur les jeux.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, selon Raphael Colantonio, le résultat final de la stratégie Game Pass de Microsoft serait inévitablement négatif, malgré ses apparents avantages immédiats pour les joueurs et les joueuses.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Arkane Studios (Dishonored) sur le point de fermer ses portes ?
Dishonored 2 01 juillet 2026

Arkane Studios (Dishonored) sur le point de fermer ses portes ?

Alors que les fermetures de studios s'enchainent depuis quelques semaines, un nouveau nom pourrait étoffer cette sombre liste : Arkane Studios. Si cela est vrai, un jeu maudit pourrait tout simplement être abandonné.
Arkane Studios (Dishonored) : Les budgets de 2 projets très attendus révélés par une source inattendue
Dishonored 2 18 juillet 2025

Arkane Studios (Dishonored) : Les budgets de 2 projets très attendus révélés par une source inattendue

Un document officiel français dévoilerait des informations majeures concernant le budget alloué à l'un des jeux les plus attendus d'Arkane Studios, mais également à un autre titre très silencieux depuis quelques mois.
Arkane Studios (Dishonored) travaille sur un nouveau jeu AAA très attendu par les joueurs
Dishonored 2 10 juillet 2025

Arkane Studios (Dishonored) travaille sur un nouveau jeu AAA très attendu par les joueurs

Un bilan financier partagé par Arkane Studios (créateur de la saga Dishonored) suggère que la production d'un jeu AAA aurait débuté fin 2024. Tout porte à croire qu'un héros vêtu de noir serait la vedette de ce projet.

commentaire (0)