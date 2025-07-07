Le fondateur d'Arkane Studios (Dishonored) critique sévèrement le Game Pass

Le fondateur d'Arkane Studios, Raphael Colantonio, a, récemment, dit quelques mots, plutôt négatifs, à propos du Game Pass de Microsoft.

Le modèle Game Pass : une « illusion temporaire » ?

Je pense que le Game Pass est un modèle insoutenable qui endommage progressivement l'industrie depuis une décennie, subventionné par l'argent infini de Microsoft, mais à un moment donné, la réalité devra reprendre ses droits.

I think Gamepass is an unsustainable model that has been increasingly damaging the industry for a decade, subsidized by MS's “infinite money”, but at some point reality has to hit. I don't think GP can co-exist with other models, they'll either kill everyone else, or give up. — Raphael Colantonio (@rafcolantonio) July 5, 2025

Le Game Pass, un système destructeur à long terme ?

Le Game Pass, c'est une partie à long terme, consistant à lancer un tsunami sur l'écosystème entier de l'industrie. Seuls les joueurs aiment ça parce que l'offre semble trop belle pour être vraie, mais même eux finiront par détester ce modèle lorsqu'ils réaliseront ses effets concrets sur les jeux.

I agree. But it's a long game that involves throwing a tsunami at the entire ecosystem of the industry. Only the gamers like it because the offer is too good to be true, but eventually even gamers will hate it when they realize the effects on the games. — Raphael Colantonio (@rafcolantonio) July 5, 2025

Le fameux service de Microsoft, le Game Pass, est très apprécié par les joueurs et les joueuses, qui peuvent en profiter pour découvrir une pléthore de jeux, grâce à un système d'abonnement. Pour autant, celui-ci ne fait pas l'unanimité du côté des studios de développement et, plus généralement, créateurs dans le milieu vidéoludique. D'ailleurs,En effet, dans une récente publication sur le réseau social Twitter/X, et plus précisément en réponse à un internaute,. Selon le fondateur d'Arkane Studios, cette offre attrayante pour les joueurs et les joueuses cache une réalité économique dangereuse, qui est « insoutenable » sur le long terme :Un constat qui n'est évidemment pas passé inaperçu et qui se veut plutôt alarmiste. D'autant plus que celui-ci provient d'un créateur influent et reconnu dans l'industrie vidéoludique.Raphael Colantonio, qui a quitté Arkane Studios en 2017, a poursuivit son raisonnement en comparant notamment le Game Pass à une vague qui déferle sur l'ensemble du secteur, risquant de l'étouffer :Ainsi, et comme vous l'aurez compris,, malgré ses apparents avantages immédiats pour les joueurs et les joueuses.