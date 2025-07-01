Xbox en pleine crise identitaire ? Un ancien membre de Microsoft partage son avis sur la situation

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 juillet 2025 à 16h29
Dans une récente publication partagée sur X/Twitter, un ancien employé de Microsoft s'est exprimé sur les choix faits par la firme et sur son potentiel avenir si elle reste focalisée sur son identité actuelle.
Xbox en pleine crise identitaire ? Un ancien membre de Microsoft partage son avis sur la situation
Entre le développement d'une console portable aujourd'hui annulée, les portages de ses titres les plus emblématiques sur les consoles concurrentes et le retour de licences historiques, Xbox souhaite séduire le plus large public possible. Si la volonté d'être touche-à-tout peut être une stratégie payante, elle peut parfois prendre des allures de crise identitaire. D'ailleurs, Mike Ybarra s'est attardé sur cette situation délicate. 

Un avenir incertain pour Xbox sans un choix clair ?

Ancien vice-président de Xbox Live et de Game Pass, il est surtout connu des joueurs en tant qu'ancien président de Blizzard Entertainment. Sur X/Twitter, il a donné son point de vue sur la situation à laquelle Xbox est confronté. Il a démarré sa déclaration en expliquant qu'il était « difficile de voir Xbox se perdre dans sa définition et sa mission. ». Selon lui, l'entreprise est dans une forme d'ambiguïté, perdue entre ses ambitions en tant que constructeur avec Microsoft et son rôle en tant qu'éditeur de jeux. 

xbox-logo
Mais ce flou pourrait être néfaste au développement de Xbox. Pourtant, un internaute s'est questionné sur l'impact de cette stratégie sur le développement des consoles à venir. Or, Mike Ybarra a répondu que « D'après ce que je vois, ils ne le sont plus (des fabricants de consoles). Être à cheval sur les deux tableaux n'est pas une stratégie gagnante. »

« Xbox devrait s'efforcer d'être le plus grand éditeur de contenu de divertissement au monde »

À ce sujet, Laura Fryer (ancienne figure de Microsoft Game Studios) ajoute que « en tant que membre fondateur de l'équipe Xbox, je ne suis pas satisfaite de la situation actuelle. Je n'aime pas voir tout ce que j'ai contribué à créer s'éroder lentement. Je suis triste parce que, de mon point de vue, il semble que Xbox ne veuille plus ou ne puisse plus livrer de matériel. Ce partenariat [ROG Ally] représente donc une sortie lente de l'activité matérielle ».


Malgré ces déclarations et le fait qu'il ne travaille plus pour l'entreprise depuis plusieurs années, Mike Ybarra rappelle sa fidélité et son soutien aux équipes d'Xbox. « Ils doivent comprendre ce qui doit changer, et vite. Je suis un grand fan et j'aurai toujours du vert dans mes veines. J'encourage l'équipe depuis la ligne de touche. Il faut choisir sa voie et s'y tenir. »
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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