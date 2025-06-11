Xbox promet de gâter les joueurs en 2026 et annonce le retour de licences cultes



le 11 juin 2025 à 17h45 Publié par Justine Manchuelle le 11 juin 2025 à 17h45

Le Xbox Games Showcase a été l'occasion pour la firme de dévoiler en avant-première ses plans pour l'année 2026. Avec l'anniversaire des 25 ans de la Xbox, Phil Spenser et ses équipes comptent bien marquer les esprits.