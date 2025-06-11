Xbox promet de gâter les joueurs en 2026 et annonce le retour de licences cultes

Le Xbox Games Showcase a été l'occasion pour la firme de dévoiler en avant-première ses plans pour l'année 2026. Avec l'anniversaire des 25 ans de la Xbox, Phil Spenser et ses équipes comptent bien marquer les esprits.
Le 15 novembre 2001 est une date marquante dans l'histoire de Microsoft. En effet, cette date marque les débuts de la toute première Xbox, une console qui allait s'imposer au fil des années comme la rivale de la PlayStation. Presque 25 ans plus tard, la firme reste déterminée à proposer des expériences hors du commun à sa communauté. D'ailleurs, Phil Spenser a annoncé la couleur pendant le Xbox Games Showcase du 8 juin 2025 : les quatre titans de la firme seront de retour l'année prochaine
.
Quatre licences emblématiques pour célébrer de la plus belle des manières l'anniversaire de la Xbox
Pendant la conférence, Phil Spencer a déclaré que les 25 ans de la Xbox seraient célébrés « avec un nouveau Fable, le prochain Forza, Gears of War : E-Day et le retour d'un classique qui nous accompagne depuis le début
». S'il ne donne pas plus de précisions, de nombreux fidèles de la firme voient dans cette dernière partie l'annonce d'un nouveau jeu Halo
. Cependant, il faut garder en tête que des retards et des imprévus peuvent survenir, repoussant potentiellement la sortie de ces 4 jeux.
Néanmoins, si les développeurs ne rencontrent pas de difficultés majeures, l'année 2026 pourrait devenir l'une des plus importantes de l'histoire de la firme. D'ailleurs, les festivités ne devraient pas uniquement concerner les joueurs Xbox et PC.
Avec la volonté de proposer plus de jeux sur Nintendo Switch ainsi que sur PS5, il est possible que ces jeux intègrent les dits catalogues, mais possiblement quelques mois après leurs débuts.
Des franchises cultes, mais aussi un programme chargé pour le Xbox Game Pass
Le Xbox Games Showcase a notamment permis d'avoir un premier aperçu des autres jeux qui seront disponibles en 2026
. Beaucoup d'entre eux seront accessibles sur le Xbox Game Pass
dès leur lancement, et Xbox a partagé une liste des titres concernés. Parmi eux figurent les 4 jeux mentionnés plus haut, mais aussi Witchbrook
, Super Meat Boy 3D, Planet of Lana 2, Beast of Reincarnation
ou encore Resonance: A Plague Tale Legacy
.
Enfin, d'autres jeux tiers vont compléter cette année 2026 déjà très chargée comme le très attendu Grand Theft Auto VI, Pragmata, le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps
ou encore 007 First Light. Alors préparez-vous à des journées bien remplies et à des heures de jeu en pagaille en 2026 car Xbox compte bien rendre cette année mémorable !
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