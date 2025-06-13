Xbox aurait annulé le développement de sa console portable

Alors que la ROG Xbox Ally a été présentée pendant le Xbox Games Showcase, une rumeur suggère que Microsoft aurait privilégié cet appareil comme console portable, abandonnant dans la foulée le développement de sa propre version.
Pour la toute première fois, la console portable ROG Xbox Ally a été dévoilée au public pendant la conférence Microsoft du Summer Game Fest. Si un premier indice avait été partagé sur les réseaux sociaux le 31 mars 2025
, cette console qui n'est pas une exclusivité Xbox était restée très secrète. Mais dans le même temps, une rumeur sous-entendait que les développeurs de Phil Spencer travaillaient sur une autre console portable. Cependant, le projet encore confidentiel pourrait bien ne pas voir le jour.
La Xbox portable interne abandonnée ?
Cette console développée en interne, tout comme la prochaine console de salon de la firme, devait être la première vraie console portable Xbox officielle. Connue sous le nom de code « Kennan »
, elle avait déjà été évoquée par Jez Corden, un journaliste spécialisé dans les rumeurs sur Microsoft. D'après ses sources, le projet avait été temporairement suspendu en vue d'optimiser l'interface de Windows 11 pour les appareils-tiers, y compris la ROG Xbox Alley.
Cependant, Tom Warren de The Verge
va encore plus loin en partageant sur ses réseaux que le projet aurait tout simplement été annulé.
Il déclare que « D'après des sources internes, c'est essentiellement annulé. La société se concentre sur la prochaine console Xbox de nouvelle génération »
.
Privilégier le développement de la prochaine console de salon : la nouvelle priorité de Microsoft ?
Si cela se vérifie, cette décision ne serait pas surprenante.
Proposer une console alors qu'il en existe déjà une sur le marché proposant des performances similaires pourrait être dangereux pour Microsoft. De fait, concentrer les efforts sur la future rivale de la PS6
serait le meilleur choix à l'heure actuelle. Mais il s'agit de rumeurs et Phil Spencer pourrait les démentir en faisant une déclaration officielle. De plus, la commercialisation de la ROG Xbox Ally peut permettre de tester le marché avant de reprendre le développement de la Xbox Portable.
Dans la foulée de sa présentation, Asus a déclaré dans un communiqué que « En collaboration avec Xbox, nous avons donc créé une interface plus fluide et plus intuitive. Désormais, lorsque vous allumez votre ROG Xbox Ally, vous accédez directement à l'expérience Xbox en plein écran ».
Mais allez-vous craquer pour celle qui se rapproche le plus d'une vraie Xbox portable ?
commentaire (0)