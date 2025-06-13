Xbox aurait annulé le développement de sa console portable



le 13 juin 2025 à 19h11 Publié par Justine Manchuelle le 13 juin 2025 à 19h11

Alors que la ROG Xbox Ally a été présentée pendant le Xbox Games Showcase, une rumeur suggère que Microsoft aurait privilégié cet appareil comme console portable, abandonnant dans la foulée le développement de sa propre version.