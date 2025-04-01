Xbox : Une console portable développée avec un géant de l'informatique ?



le 01 avril 2025 à 17h19 Publié par Justine Manchuelle le 01 avril 2025 à 17h19

Encore très secrète, la future console portable de Microsoft est en développement dans les locaux de Phil Spencer. Mais l'entreprise se serait associée à un grand nom informatique pour lui donner vie.