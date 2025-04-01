Xbox : Une console portable développée avec un géant de l'informatique ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 avril 2025 à 17h19
Encore très secrète, la future console portable de Microsoft est en développement dans les locaux de Phil Spencer. Mais l'entreprise se serait associée à un grand nom informatique pour lui donner vie.
Xbox : Une console portable développée avec un géant de l'informatique ?
Phil Spencer souhaite depuis de nombreuses années voir la marque Xbox arriver sur le marché des consoles portables. En novembre 2024, il déclarait que Microsoft étudiait le marché et que, même si le projet était bel et bien lancé, il ne serait pas disponible avant plusieurs années. Néanmoins, une vidéo de présentation partagée par la marque ASUS sème le doute au sein de la communauté. 

ROG et Xbox réunis sous la même bannière grâce à ASUS ?

Entreprise spécialisée dans l'informatique, ASUS est devenue une référence dans la communauté Gaming grâce à sa gamme Republic of Gamers (abrégée en ROG). Toutefois, la marque souhaite également se lancer sur le marché des consoles portables en proposant l'ASUS ROG Ally. Le 31 mars 2025, la chaîne YouTube de ROG a mis en ligne un étrange teaser. Or, dans ce dernier, il est possible de voir un ROG Ally et une manette Xbox voler dans les airs avant de retomber dans un curieux appareil semblant permettre une fusion. 

Dans les dernières secondes de la vidéo, les spectateurs peuvent voir le logo de ROG et les touches d'une manette. Rapidement, de nombreux internautes en ont déduit que Microsoft avait participé au développement de ce projet. Mais il pourrait aussi suggérer que le produit né de la fusion impliquerait un partenariat avec Microsoft. D'ailleurs, une publication partagée cette fois-ci sur le compte X/Twitter de Xbox confirmerait cette théorie. 


Sous la vidéo teaser de ROG, Xbox a simplement répondu en partageant le meme du singe qui détourne le regard. Cependant, il s'agit pour le moment de simples spéculations. Seul un communiqué officiel de l'une des deux firmes pourra confirmer cette hypothèse et accélérer de quelques mois la présentation officielle de la Xbox portable. Néanmoins, des informations partagées par Windows Central suggèrent que ce nouveau projet serait une étape intermédiaire et que la vraie Xbox portable serait toujours en cours de développement.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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