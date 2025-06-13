La PS6 est la priorité pour Sony

Le président de Sony Interactive Entertainment a, récemment, prononcé quelques mots au sujet de la PlayStation 6.

La PS6 est au cœur des priorités de Sony

PlayStation has discussed its future console strategy and said it's committed to “exploring a new and enhanced way for players” to engage with games, and that the future of the platform is "top of mind".https://t.co/1cWMKKM7Tp pic.twitter.com/HhSbhz5EbZ — VGC (@VGC_News) June 13, 2025

La PS5 représente nos joueurs les plus engagés, avec les dépenses par joueur les plus élevées par rapport aux générations précédentes. Les joueurs de la PS4 sont également actifs et dépensent toujours autant.

La position de Sony par rapport au cloud

Même si le cloud progresse bien d'un point de vue technique, la stabilité complète du réseau n'est pas sous notre contrôle. De plus, le coût par heure de jeu est bien plus élevé via le cloud que sur une console traditionnelle.



Le cloud gaming offre de plus en plus d'options supplémentaires aux joueurs pour accéder au contenu, mais nous pensons que la majorité des joueurs continuent à vouloir jouer en local sans dépendre des conditions du réseau. La PS5 et la PS5 Pro ont validé cette thèse, je crois.

Comme vous le savez probablement déjà, la dernière console de Sony, à savoir la PS5, va souffler sa cinquième bougie au mois de novembre de cette année. Étant donné que celui-ci a déjà plusieurs années d'existence,En effet, il y a très peu de temps, le président de Sony Interactive Entertainment,. Au cours de cet échange, Hideaki Nishino a, ainsi, expliqué que « l'avenir de la plateforme » est une priorité et que PlayStation travaille sur « une manière nouvelle et améliorée pour les joueurs de s'engager avec notre contenu et nos services ».La vice-présidente senior des finances de Sony Interactive Entertainment, Lynn Azar, a, par ailleurs, précisé que Sony réfléchit encore au futur de la plateforme. Lynn Azar a également expliqué que le cycle traditionnel a été réduit, mais que la PS4 et la PS5 génèrent encore des revenus récurrents.Dans cette même interview,, car le cloud streaming présente des avantages techniques mais également des inconvénients significatifs :À l'heure actuelle, nous ne savons que peu de choses à propos de la PS6. Nul doute que celle-ci sera présentée en bonne et due forme, au moment voulu.