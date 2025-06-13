La PS6 est la priorité pour Sony

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 juin 2025 à 15h13
Le président de Sony Interactive Entertainment a, récemment, prononcé quelques mots au sujet de la PlayStation 6.
La PS6 est la priorité pour Sony
Comme vous le savez probablement déjà, la dernière console de Sony, à savoir la PS5, va souffler sa cinquième bougie au mois de novembre de cette année. Étant donné que celui-ci a déjà plusieurs années d'existence, Sony regarde désormais vers l'avenir et se concentre ainsi sur la PS6.

La PS6 est au cœur des priorités de Sony

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En effet, il y a très peu de temps, le président de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a été interviewé par les journalistes du site VGC et a, de ce fait, évoqué la PS6. Au cours de cet échange, Hideaki Nishino a, ainsi, expliqué que « l'avenir de la plateforme » est une priorité et que PlayStation travaille sur « une manière nouvelle et améliorée pour les joueurs de s'engager avec notre contenu et nos services ».
La vice-présidente senior des finances de Sony Interactive Entertainment, Lynn Azar, a, par ailleurs, précisé que Sony réfléchit encore au futur de la plateforme. Lynn Azar a également expliqué que le cycle traditionnel a été réduit, mais que la PS4 et la PS5 génèrent encore des revenus récurrents. 
La PS5 représente nos joueurs les plus engagés, avec les dépenses par joueur les plus élevées par rapport aux générations précédentes. Les joueurs de la PS4 sont également actifs et dépensent toujours autant.

La position de Sony par rapport au cloud

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Dans cette même interview, Hideaki Nishino a précisé que Sony continue à placer les consoles (physiques) au cœur de sa stratégie, car le cloud streaming présente des avantages techniques mais également des inconvénients significatifs : 
Même si le cloud progresse bien d'un point de vue technique, la stabilité complète du réseau n'est pas sous notre contrôle. De plus, le coût par heure de jeu est bien plus élevé via le cloud que sur une console traditionnelle.

Le cloud gaming offre de plus en plus d'options supplémentaires aux joueurs pour accéder au contenu, mais nous pensons que la majorité des joueurs continuent à vouloir jouer en local sans dépendre des conditions du réseau. La PS5 et la PS5 Pro ont validé cette thèse, je crois.
À l'heure actuelle, nous ne savons que peu de choses à propos de la PS6. Nul doute que celle-ci sera présentée en bonne et due forme, au moment voulu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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