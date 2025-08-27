WoW Midnight : Les raids de la P1 ne sortiront pas en même temps



le 27 août 2025 à 12h31 Publié par Amandine Paccou le 27 août 2025 à 12h31

Les développeurs de WoW Midnight ont évoqué le calendrier de sortie des raids en phase 1. Une bonne nouvelle attend ceux qui craignaient de sentir overbookés.