WoW Midnight : Les raids de la P1 ne sortiront pas en même temps

Les développeurs de WoW Midnight ont évoqué le calendrier de sortie des raids en phase 1. Une bonne nouvelle attend ceux qui craignaient de sentir overbookés.
Dès le lancement de la prochaine extension de WoW
, Midnight, les joueurs auront fort à faire. En effet, après avoir participé à la campagne et exploré 4 zones inédites
, le temps de relever de nouveaux défis en PvE viendra. Pas moins de 3 raids seront accessibles en phase 1, mais fort heureusement, tous ne sortiront pas en même temps.
Tous les raids de la P1 de WoW Midnight ne seront pas ouverts dès la sortie
WoW Midnight
accueillera en P1 trois raids, comprenant un total de 9 boss
:
- La flèche du Vide (The Voidspire) : 6 boss.
- La faille du Rêve (The Dreamrift) : boss unique.
- Marche sur Quel'Danas (March on Quel'Danas) : 2 boss.
Le calendrier de sortie n'a pas encore été révélé avec précision à ce jour, mais les développeurs ont indiqué en août 2025 que toutes ces instances ne seront pas déployées en même temps.
Ainsi, La flèche du Vide et La faille du Rêve seront accessibles immédiatement, tandis qu'il faudra patienter quelques semaines avant de vous mesurer aux adversaires de la Marche sur Quel'Danas. Pour vous donner un ordre d'idée, ce dernier raid devrait être disponible environ 2 à 3 semaines après les premiers.
Il est vrai qu'il est préférable de laisser un peu de temps aux joueurs de nettoyer La flèche du Vide dans un premier temps, afin d'éviter qu'une pression quelconque ne soit ressentie. Ces dates de sortie échelonnées des raids rappellent celles de la P1 de WoW Mists of Pandaria, séparées à chaque fois de quelques semaines. Cela devrait vous permettre de bien vous équiper en prévision de la Marche sur Quel'Danas, mais surtout d'empêcher les guildes de se sentir contraintes d'imposer plusieurs jours de progression la même semaine.
Cette décision apparaît d'autant plus pertinente qu'elle facilitera la course mondiale à la première place. Reste maintenant à savoir si la guilde "Liquid" sera en mesure de préserver son titre sur Midnight, après le grand chelem réalisé sur The War Within face à Dimensius
, dans la Libération de Terremine et le Palais Nérub'ar.
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