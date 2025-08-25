WoW : Dimensius, l'un des boss les plus difficiles de l'histoire du jeu, a été vaincu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 août 2025 à 11h47
La course à la première place de la progression dans le raid de la Manaforge Oméga s'est achevée sur WoW The War Within le 24 août 2025 : Dimensius est tombé après des centaines de tentatives.
WoW : Dimensius, l'un des boss les plus difficiles de l'histoire du jeu, a été vaincu
Le raid de la Manaforge Oméga est arrivé sur les serveurs de WoW The War Within en août 2025, et les meilleures guildes se sont une nouvelle fois lancées dans la course à la première place de la progression en mode Mythique avec acharnement. Le roi-nexus Salhadaar, l'avant-dernier boss de l'instance, est tombé le 20 août, mais il aura fallu attendre 4 jours de plus pour que l'ultime adversaire de la Manaforge, le Seigneur du Vide Dimensius soit vaincu.

La guilde "Liquid" remporte la première place de la progression dans la Manaforge Oméga

Dimensius l'Omni-Dévoreur aura donné du fil à retordre aux meilleures guildes de WoW. Le dernier boss de la Manaforge Oméga est incontestablement l'un des plus difficiles de l'histoire du jeu, puisqu'il aura nécessité 384 tentatives à la guilde "Liquid" pour faire tomber le Seigneur du Vide. Pour atteindre la troisième phase, plus de 200 essais ont été requis, ce qui prouve à quel point le combat a été éprouvant, et qu'il a fallu apprendre à surmonter des mécaniques complexes. 

liquid-dimensius-1

Bien que les Américains de "Liquid" ont remporté la première place, la course avec "Écho" était palpitante, dans le sens où les deux guildes étaient longtemps au coude-à-coude, multipliant les échecs lorsqu'il ne restait que quelques pourcentages de vie à Dimensius. Les deux groupes ont d'ailleurs enregistré un wipe à 1 %, et "Echo" a ensuite réussi à vaincre ce boss après 396 tentatives. La première phase du combat s'est avérée particulièrement complexe, et même après avoir franchi cette étape, des dégâts et des soins accrus étaient demandés pour espérer venir à bout de l'Omni-Dévoreur. 

dimensius
Aux côtés de Fyrakk dans Amirdrassil (344 tentatives de la part de "Écho"), et de la Reine Ansurek (404 tentatives pour "Liquid'), Dimensius s'impose comme l'un des boss de WoW les plus difficiles de tous les temps. La guilde "Liquid" entre ainsi dans les annales en ayant remporté la course à la progression des trois raids de The War Within.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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