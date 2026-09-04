AVENTHO Y : ce nouveau casque beyerdynamic promet jusqu'à 90 heures d'autonomie

beyerdynamic dévoile son nouveau casque Bluetooth à l'occasion de l'IFA de Berlin. En plus de son impressionnante autonomie, l'AVENTHO Y embarque une réduction active du bruit, du Bluetooth 6.0 et une conception pensée pour être conservée plusieurs années.

Le spécialiste allemand de l'audio beyerdynamic profite de l'IFA de Berlin pour dévoiler l'AVENTHO Y, un nouveau casque Bluetooth circum-aural pensé aussi bien pour l'écoute nomade que pour le multimédia. Avec sa réduction active du bruit et surtout une autonomie dépassant les 90 heures, le constructeur mise sur l'endurance pour se démarquer sur un marché particulièrement concurrentiel.

Fermé et conçu pour isoler au mieux son utilisateur de son environnement, l'AVENTHO Y se décline en quatre coloris. Le casque adopte également une conception pensée pour durer, puisque sa batterie et ses coussinets peuvent être remplacés. Une approche qui doit permettre de conserver le casque plus longtemps, tout en laissant davantage de place à la personnalisation.









La musique est profondément personnelle. Nous l'associons à des souvenirs, à des états d'esprit et à des moments particuliers. Avec l'AVENTHO Y, nous voulons incarner ce lien de deux façons : par la qualité sonore qui fait la renommée de beyerdynamic, et par un design qui laisse toute sa place à l'expression individuelle. Kathrin Noe, Directrice du Marketing International chez beyerdynamic.

Une autonomie qui dépasse les 90 heures

Pour la partie audio, beyerdynamic a intégré des transducteurs dynamiques de 45 mm. Derrière ce terme un peu technique se trouvent simplement les éléments qui transforment le signal électrique en son. Leur taille leur permet notamment de couvrir une large plage de fréquences, ici annoncée de 20 Hz à 20 000 Hz, des basses aux aigus.

L'AVENTHO Y adopte une conception fermée qui contribue naturellement à limiter les bruits extérieurs, mais il dispose également d'une réduction active du bruit (ANC). Bien qu'il s'agisse d'une technologie plutôt populaire, rappelons que celle-ci utilise les microphones du casque pour analyser les sons environnants et les atténuer. C'est notamment utile dans les transports ou les environnements bruyants, où il devient possible de profiter de sa musique sans avoir à augmenter autant le volume.

La connexion sans fil passe par le Bluetooth 6.0, avec la fonction Multipoint. Cette dernière permet de connecter simultanément le casque à plusieurs appareils, comme un smartphone et un ordinateur, puis de passer de l'un à l'autre sans devoir refaire l'association. Les codecs SBC et AAC sont également pris en charge. Le son peut enfin être personnalisé depuis l'application beyerdynamic afin d'adapter la restitution aux préférences de chacun.









L'autonomie constitue toutefois l'un des principaux arguments de l'AVENTHO Y. Sa batterie permettrait d'atteindre plus de 90 heures d'écoute sans réduction de bruit, ou plus de 60 heures avec l'ANC activée. Cela représente plusieurs jours d'utilisation avant de devoir penser à le recharger. En outre et sans réelle surprise, une recharge rapide permet également de récupérer jusqu'à six heures d'écoute après seulement cinq minutes de charge.

Le casque embarque également deux microphones pour les appels, avec une technologie destinée à atténuer les bruits ambiants et à améliorer la clarté des conversations. Bien que nous n'ayons jamais réellement été bluffés par ce type de technologie, elle reste néanmoins utile pour éviter de s'encombrer d'un microphone sur perche. Pour ceux qui recherchent davantage de polyvalence, un accessoire optionnel doit par ailleurs arriver en octobre. Il ajoutera un microphone sur perche ainsi qu'un émetteur USB-C, permettant notamment d'utiliser l'AVENTHO Y comme casque-micro pour le jeu vidéo ou le travail.

Prix et disponibilité

L'AVENTHO Y est déjà disponible et vendu accompagné d'une housse de transport souple et un câble USB-C au tarif de 149 euros. Rappelons qu'il est également proposé en quatre coloris que sont : Liquid Black, Blue Fusion, Peach Blush et Soft Jade.