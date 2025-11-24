La future console de Valve pourrait coûter bien plus cher que prévu

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits
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Je pense que si vous construisez un PC à partir de pièces détachées pour obtenir fondamentalement le même niveau de performance, c'est la fenêtre de prix que nous visons. Idéalement, nous serions assez compétitifs par rapport à cela et proposerions une bonne affaire, mais nous travaillons à affiner cela en ce moment même.Cette déclaration confirme que Valve ne suivra pas la stratégie de Sony ou Microsoft, qui acceptent souvent de vendre leurs machines (PS5 et Xbox Series) à perte ou à prix coûtant pour se rattraper sur la vente de logiciels et d'abonnements. Ici, le matériel doit se suffire à lui-même, ce qui laisse présager une facture finale bien plus salée que celle d'une console traditionnelle, surtout dans un contexte économique où le prix des composants fluctue énormément.
Il y a des fonctionnalités qui sont vraiment difficiles à construire si vous montez votre propre PC de jeu. Des choses comme le petit facteur de forme et, je pense, le niveau de bruit que nous avons atteint, ou plutôt son absence, sont vraiment impressionnants. Nous sommes impatients que les gens découvrent à quel point cette chose est silencieuse.Cette insistance sur le silence et l'intégration rappelle que Valve souhaite s'installer durablement sous le téléviseur, un environnement où le bruit des ventilateurs est souvent rédhibitoire. Avec une sortie prévue pour début 2026, accompagnée d'un casque VR nommé Steam Frame et d'une nouvelle manette, Valve semble prêt à lancer une offensive majeure. Reste à voir si les joueurs seront prêts à payer le prix fort pour le confort d'un PC de salon clé en main, aussi silencieux soit-il.
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