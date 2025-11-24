La future console de Valve pourrait coûter bien plus cher que prévu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 novembre 2025 à 16h35
Valve clarifie la stratégie tarifaire de sa future machine de salon prévue pour 2026. Contrairement aux consoles vendues à perte, le constructeur vise un prix reflétant le marché PC actuel. Une approche qui mise tout sur la qualité de fabrication et le silence.
La future console de Valve pourrait coûter bien plus cher que prévu
Si le Steam Deck a réussi à démocratiser le jeu PC portable grâce à un tarif d'entrée agressif, la future machine de salon de Valve semble prendre une direction radicalement différente. Alors que les rumeurs s'intensifient autour de ce nouveau matériel, Pierre-Loup Griffais, figure clé chez Valve, a profité d'une intervention sur le podcast Friends Per Second de Skill Up pour tempérer les attentes concernant un prix « grand public ». L'objectif n'est pas de concurrencer frontalement les consoles sur le terrain du prix subventionné, mais d'offrir une expérience premium.

Un alignement sur le marché PC plutôt que sur les consoles

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L'information a commencé à circuler lorsque la chaîne Linus Tech Tips a évoqué l'idée d'un tarif avoisinant les 500 dollars, une suggestion qui aurait reçu un accueil glacial en interne. Valve ne compte pas brader sa technologie. Pierre-Loup Griffais a été très clair, le prix de la machine reflétera celui des composants nécessaires pour monter un PC aux performances équivalentes.
 Je pense que si vous construisez un PC à partir de pièces détachées pour obtenir fondamentalement le même niveau de performance, c'est la fenêtre de prix que nous visons. Idéalement, nous serions assez compétitifs par rapport à cela et proposerions une bonne affaire, mais nous travaillons à affiner cela en ce moment même.
Cette déclaration confirme que Valve ne suivra pas la stratégie de Sony ou Microsoft, qui acceptent souvent de vendre leurs machines (PS5 et Xbox Series) à perte ou à prix coûtant pour se rattraper sur la vente de logiciels et d'abonnements. Ici, le matériel doit se suffire à lui-même, ce qui laisse présager une facture finale bien plus salée que celle d'une console traditionnelle, surtout dans un contexte économique où le prix des composants fluctue énormément.

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Le silence et la compacité comme arguments de vente

Si le prix s'annonce élevé, Valve compte justifier l'investissement par une ingénierie de pointe. L'argument principal ne réside pas uniquement dans la puissance brute, mais dans la capacité à intégrer cette puissance dans un format impossible à reproduire pour un particulier. Monter un PC soi-même est possible, mais atteindre un facteur de forme aussi réduit avec un niveau sonore minime est un défi d'une autre ampleur.
Il y a des fonctionnalités qui sont vraiment difficiles à construire si vous montez votre propre PC de jeu. Des choses comme le petit facteur de forme et, je pense, le niveau de bruit que nous avons atteint, ou plutôt son absence, sont vraiment impressionnants. Nous sommes impatients que les gens découvrent à quel point cette chose est silencieuse.
Cette insistance sur le silence et l'intégration rappelle que Valve souhaite s'installer durablement sous le téléviseur, un environnement où le bruit des ventilateurs est souvent rédhibitoire. Avec une sortie prévue pour début 2026, accompagnée d'un casque VR nommé Steam Frame et d'une nouvelle manette, Valve semble prêt à lancer une offensive majeure. Reste à voir si les joueurs seront prêts à payer le prix fort pour le confort d'un PC de salon clé en main, aussi silencieux soit-il.

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N'oublions pas non plus l'argument du catalogue Steam, qui pourrait aussi faire pencher la balance pour beaucoup de personnes. Rendez-vous d'ici quelques mois pour en savoir plus au sujet de la Steam Machine.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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