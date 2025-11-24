La future console de Valve pourrait coûter bien plus cher que prévu



le 24 novembre 2025 à 16h35 Publié par Corentin Rimbert le 24 novembre 2025 à 16h35

Valve clarifie la stratégie tarifaire de sa future machine de salon prévue pour 2026. Contrairement aux consoles vendues à perte, le constructeur vise un prix reflétant le marché PC actuel. Une approche qui mise tout sur la qualité de fabrication et le silence.