Un leak révèle trois nouveaux sets LEGO Pokémon, dont un avec Rayquaza

Le mois d'août pourrait bien être très chargé pour les amateurs de sets LEGO Pokémon. Si la gamme Smart Play sera disponible dans quelques semaines, des sets pour les collectionneurs seraient aussi proposés, dont un avec le gardien des cieux.

Pour célébrer le 30e anniversaire de Pokémon, LEGO s'est associé à la firme aux petits monstres pour créer plusieurs sets proposés tout au long de l'année 2026. Si la première vague a été très suivie par les collectionneurs et les scalpeurs, d'autres projets ont été révélés comme le concours invitant les créatifs à créer leur version du Pokémon TCG en petites briques, la gamme Smart Play avec des sets destinés aux plus jeunes…

Mais cette gamme LEGO Pokémon fait aussi l'objet de nombreux leaks. En mars dernier, une rumeur évoquait un possible set en forme de Poké Ball refermant plusieurs mini-figurines. Cependant, une nouvelle fuite partagée sur Reddit puis sur X suggère que trois sets destinés aux adultes pourraient être lancés dans très peu de temps.

Rayquaza et Amaryllis transformés en personnages LEGO ?

Les fidèles du TCG Pokémon et de Pokémon Pocket vous le diront : l'été 2026 est placé sous le signe de Rayquaza. En effet, le gardien des cieux est la vedette de l'extension de juillet dans le titre de DeNA et la tête d'affiche de Storm Emeralda, le set qui sera lancé fin juillet au Japon. Mais les images mises en ligne par le compte The Brick News suggèrent que cette invasion concernera également les magasins LEGO.

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En effet, elles montrent à la fois la boîte mais également le set 72168 une fois monté. Si les images sont vraies, le set en question représenterait le sommet du Pilier Céleste, lien emblématique des jeux Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha. Les passionnés de petites briques pourraient donc construire Rayquaza, mais aussi placer une mini-figurine représentant Amaryllis au sommet de ce lieu légendaire.

First look at the new LEGO Pokemon Rayquaza set!



Coming in August for $129.99. pic.twitter.com/wSPpSTCMOo — The Brick News | LEGO News (@the_brick_news) July 6, 2026

D'après les informations recueillies par The Brick News, le set de Rayquaza serait lancé en août prochain (vraisemblablement le 1er comme beaucoup de sorties LEGO) et proposé à 129,99 dollars. À l'heure actuelle, LEGO n'a pas répondu à ces fuites et le set n'est pas disponible en précommande sur le site du fabricant.

Deux autres sets montrant Goinfrex et Arcanin dévoilés dans la même publication

Dans la foulée de cette révélation, un autre compte X a partagé des images d'autres sets LEGO Pokémon. Le compte Brick Builds Blog indique que le set de Rayquaza serait bien lancé le 1er août en même temps que deux autres sets pour les collectionneurs. Ces derniers représenteraient Goinfrex et Arcanin et la publication inclut des visuels des boîtes de ces deux sets.

Toutefois, il n'y a aucune précision sur le prix de ces deux sets ou aucun visuel monté. Il faut donc attendre la publication des images officielles par LEGO pour voir si ces informations sont vraies ou générées par IA.