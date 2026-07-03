Rave Tome 14 est disponible en librairie : L'ombre d'Hardner plane sur Ellie !

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 03 juillet 2026 à 08h30
Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 14 de Rave qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.
Rave Tome 14 est disponible en librairie : L'ombre d'Hardner plane sur Ellie !

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Rave, avis et découverte».

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga, une guerre faisait rage entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d'Overdrive, qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde et faisant tomber les Dark Bring dans l'oubli.

Ce n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que les Dark Bring revoient la lumière du jour, activé par les Demon Card, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur. 

Synopsis et avis du tome 14

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Rave, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Synopsis

L'effroyable Hardner s'impose comme une menace absolue. Détenteur du pouvoir ancestral Anastasis, cet adversaire redoutable bénéficie d'une immortalité totale. Son dessein ultime est terrifiant « instaurer le Leben Ring afin de fusionner avec l'Endless, une entité surpuissante invoquée grâce au sceptre de l'espace et du temps. Son but final n'est autre que d'accéder au rang de divinité.

Le scénario s'accélère brutalement lorsque le tyran découvre que Belnika ne possède pas la magie recherchée. Hardner lance alors ses redoutables Six Guards à la poursuite d'Ellie. S'il parvient à s'emparer de son pouvoir, l'équilibre de l'univers s'effondrera et les Enfers seront purement et simplement anéantis. Face à cette apocalypse imminente, Let et Julia décident de prendre leurs responsabilités pour protéger leur terre natale. Les deux guerriers se lancent dans des duels à mort face à Hardner et au leader de la garde d'élite, quitte à devoir sacrifier leur propre vie pour remporter la victoire dans ce tome 14 crucial.

Avis

Ce nouveau tome de Rave fait une fois de plus progresser l'intrigue à grands pas. Le volume ne ménage pas ses efforts et enchaîne les événements à un rythme soutenu, porté par des combats spectaculaires et des planches particulièrement soignées qui subliment aussi bien l'action que les états d'âme des personnages. Pour autant, le titre n'échappe pas à ses propres travers en resservant les grands classiques du genre : un trop-plein d'empathie, la fameuse force de l'amitié et une naïveté parfois agaçante chez les héros comme chez les antagonistes.

Malgré ces facilités scénaristiques, l'évolution de l'histoire se suit avec un réel intérêt. La découverte de nouveaux pouvoirs et le renouvellement des situations apportent une belle dynamique, permettant à ce tome pourtant bien dense de se lire avec une fluidité déconcertante. La narration et les relations entre les protagonistes restent limpides, ce qui permet de savourer pleinement la conclusion de l'arc des Enfers, scellée ici par un affrontement final décisif contre Hardner.

DSC00048  

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, quatorze sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes. 

DSC00055  
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.

Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)
Disney Solitaire 08 octobre 2026

Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Disney Solitaire du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 08 octobre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits
Dice Dreams 08 octobre 2026

Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Dice Dreams du jour vous permettant de récupérer des rolls pour lancer les dés, et obtenir d'autres récompenses gratuitement.

commentaire (0)