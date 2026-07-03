Rave Tome 14 est disponible en librairie : L'ombre d'Hardner plane sur Ellie !

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 14 de Rave qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Rave, avis et découverte».







Synopsis et avis du tome 14

De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga,entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d', qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde etCe n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que lesrevoient la lumière du jour, activé par les, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Rave, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.









Synopsis



L'effroyable Hardner s'impose comme une menace absolue. Détenteur du pouvoir ancestral Anastasis, cet adversaire redoutable bénéficie d'une immortalité totale. Son dessein ultime est terrifiant « instaurer le Leben Ring afin de fusionner avec l'Endless, une entité surpuissante invoquée grâce au sceptre de l'espace et du temps. Son but final n'est autre que d'accéder au rang de divinité.

Le scénario s'accélère brutalement lorsque le tyran découvre que Belnika ne possède pas la magie recherchée. Hardner lance alors ses redoutables Six Guards à la poursuite d'Ellie. S'il parvient à s'emparer de son pouvoir, l'équilibre de l'univers s'effondrera et les Enfers seront purement et simplement anéantis. Face à cette apocalypse imminente, Let et Julia décident de prendre leurs responsabilités pour protéger leur terre natale. Les deux guerriers se lancent dans des duels à mort face à Hardner et au leader de la garde d'élite, quitte à devoir sacrifier leur propre vie pour remporter la victoire dans ce tome 14 crucial.

Avis

Ce nouveau tome de Rave fait une fois de plus progresser l'intrigue à grands pas. Le volume ne ménage pas ses efforts et enchaîne les événements à un rythme soutenu, porté par des combats spectaculaires et des planches particulièrement soignées qui subliment aussi bien l'action que les états d'âme des personnages. Pour autant, le titre n'échappe pas à ses propres travers en resservant les grands classiques du genre : un trop-plein d'empathie, la fameuse force de l'amitié et une naïveté parfois agaçante chez les héros comme chez les antagonistes.

Malgré ces facilités scénaristiques, l'évolution de l'histoire se suit avec un réel intérêt. La découverte de nouveaux pouvoirs et le renouvellement des situations apportent une belle dynamique, permettant à ce tome pourtant bien dense de se lire avec une fluidité déconcertante. La narration et les relations entre les protagonistes restent limpides, ce qui permet de savourer pleinement la conclusion de l'arc des Enfers, scellée ici par un affrontement final décisif contre Hardner.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, quatorze sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.