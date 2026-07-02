Arrêt de la production de disques chez Sony : Les développeurs et éditeurs réagissent

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2026 à 15h24
Depuis l'annonce de Sony, plusieurs studios de développement et éditeurs ont pris la parole pour partager leur avis concernant la fin de la production de disques de nouveaux jeux PlayStation.
Arrêt de la production de disques chez Sony : Les développeurs et éditeurs réagissent

Comme vous le savez probablement déjà, Sony a annoncé une nouvelle très importante, au début du mois de juillet 2026. La firme compte arrêter la production de disques, et donc de versions physiques, pour tous les jeux PlayStation, dès janvier 2028. Si les joueurs et les joueuses ont fait part de leurs avis à ce sujet sur les réseaux sociaux, divers studios de développement et éditeurs ont également dit quelques mots concernant ce changement majeur à venir.

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Les versions physiques font la fierté des développeurs

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Pour certains studios de développement, sortir un jeu en version physique est aussi bien une motivation durant le développement qu'une fierté lorsque le disque est dans la nature. Michael Douse, qui occupe le poste de « director of publishing » chez Larian Studios, a déclaré que la version physique de Baldur's Gate 3 est « ma fierté ET, très littéralement, ma joie », alors que cela est « vraiment déchirant ». Et même si cela a pris du temps et beaucoup d'argent, Michael Douse explique que proposer une version physique du célèbre jeu de Larian Studios est « vraiment génial » et que cela « a fait plaisir aux gens ».

La question de la collection se pose

Joueurs comme développeurs apprécient collectionner des jeux, que ce soit selon leur édition standard ou bien collector. Or, l'arrêt de productions de disques signifie que cela ne sera bientôt plus possible pour les jeux PlayStation. D'ailleurs, le créateur de The Binding of Isaac, Edmund McMillen, espère bien que des éditions collector seront toujours proposées, car il est lui-même un collectionneur : « Je collectionne les supports physiques et je trouverai toujours un moyen de sortir mes jeux en version physique. Le fait est que, si les éditeurs grand public cessent de le faire, les petits éditeurs indépendants continueront à proposer des éditions collector qui seront de toute façon bien meilleures ».

Plus de prêt de jeux entre amis à l'avenir ?

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En dehors du fait qu'un jeu en version physique soit un objet à part entière, c'est également un bien pouvant être prêté ou bien offert à ses amis. C'est, d'ailleurs, ce que souligne Fangamer, qui a édité bien des titres (Hollow Knight: Silksong, etc.), dans une récente publication sur Twitter/X : « Même si vous jouez principalement à des jeux numériques, nous savons que beaucoup d'entre vous achètent nos éditions physiques pour avoir une représentation tangible de leurs jeux préférés. Un exemplaire que vous pouvez posséder, prêter ou offrir en cadeau. Nous mettons beaucoup de fierté et de soin là-dedans ».

Évidemment, ce changement, qui a certainement des points positifs, soulève beaucoup d'autres questions, notamment pour les boutiques spécialisées, et laisse supposer que d'autres entreprises pourraient suivre la tendance. Ces dernières années, plusieurs statistiques montraient que le numérique prenait de plus en plus le pas sur le physique. De ce fait, le passage vers le numérique semblait déjà et semble toujours indéniable. Pour autant, la décision de Sony n'a pas manqué de surprendre la communauté, car l'arrêt de la production de disques pour les jeux PlayStation n'est pas si éloignée que cela.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Sinoubé 95 (invité) Le 02/07/2026 à 19:12

"qui a certainement des points positifs"

Pardon ?

DES points positifs ?!

Le seul point positif c'est pour sortir des jeux indés à petit budget

Il n'y a pas d'autres points positifs