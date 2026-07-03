Prime Gaming Luna : 12 jeux offerts en juillet

Pour le mois de juillet 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 12 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la sélection de juillet 2026 dans notre article.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.

En ce qui concerne le mois de juillet 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux indépendants.

Les jeux Prime Gaming Luna pour juillet 2026

Ainsi, pour ce mois de juillet 2026, nous retrouvons 12 jeux, rien que ça, comprenant pas mal de productions indépendantes qui ont su séduire, à l'image de LoneStar ou encore Still There. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en juillet 2026 via Prime Gaming.

Jeu Date d'arrivée Plateforme CyClones 2 juillet 2026 Code GOG LoneStar 2 juillet 2026 Epic Games Store Symphony of War: The Nephilim Saga 2 juillet 2026 Epic Games Store Still There 9 juillet 2026 Code GOG Regular Factory: Escape Room 9 juillet 2026 Code GOG Poly Vita 16 juillet 2026 Legacy Games Framed Collection 16 juillet 2026 Code GOG Escape Academy 16 juillet 2026 Epic Games Store In Sound Mind 23 juillet 2026 Amazon App Mystic Academy: Escape Room 23 juillet 2026 Code GOG Zoria: Age of Shattering 30 juillet 2026 Code GOG Weakless 30 juillet 2026 Code GOG

Les jeux Luna de juillet 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de juillet 2026 :

Jeu Courtroom Chaos: Starring Arnold Schwarzenegger Centipede Swarm Jackbox Party Pack 8 Angry Birds Mystery Island Dispatch Sonic Mania Plus

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en juillet 2026?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.



Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.