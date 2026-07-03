Prime Gaming Luna : 12 jeux offerts en juillet
le 03 juillet 2026 à 11h02
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.
En ce qui concerne le mois de juillet 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux indépendants.
Les jeux Prime Gaming Luna pour juillet 2026
Ainsi, pour ce mois de juillet 2026, nous retrouvons 12 jeux, rien que ça, comprenant pas mal de productions indépendantes qui ont su séduire, à l'image de LoneStar ou encore Still There. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en juillet 2026 via Prime Gaming.
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Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|CyClones
|2 juillet 2026
|Code GOG
|LoneStar
|2 juillet 2026
|Epic Games Store
|Symphony of War: The Nephilim Saga
|2 juillet 2026
|Epic Games Store
|Still There
|9 juillet 2026
|Code GOG
|Regular Factory: Escape Room
|9 juillet 2026
|Code GOG
|Poly Vita
|16 juillet 2026
|Legacy Games
|Framed Collection
|16 juillet 2026
|Code GOG
|Escape Academy
|16 juillet 2026
|Epic Games Store
|In Sound Mind
|23 juillet 2026
|Amazon App
|Mystic Academy: Escape Room
|23 juillet 2026
|Code GOG
|Zoria: Age of Shattering
|30 juillet 2026
|Code GOG
|Weakless
|30 juillet 2026
|Code GOG
Les jeux Luna de juillet 2026
En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de juillet 2026 :
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Jeu
|Courtroom Chaos: Starring Arnold Schwarzenegger
|Centipede Swarm
|Jackbox Party Pack 8
|Angry Birds Mystery Island
|Dispatch
|Sonic Mania Plus
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en juillet 2026?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
commentaire (1)
Petite sélection ce mois ci, mais ça va on a bien mangé cette année déjà, on va mettre ça sous le coup des vacances