Switch 2 : Voici la réponse de Nintendo après les fuites du CES



le 10 janvier 2025 à 18h33 Publié par Justine Manchuelle le 10 janvier 2025 à 18h33

Suite aux nombreux leaks mais aussi à la présence de la Switch 2 sur le stand d'un accessoiriste au CES 2025, Nintendo a décidé de réagir.