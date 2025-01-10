Switch 2 : Voici la réponse de Nintendo après les fuites du CES

Suite aux nombreux leaks mais aussi à la présence de la Switch 2 sur le stand d'un accessoiriste au CES 2025, Nintendo a décidé de réagir.
L'année 2025 ne commence pas sous les meilleurs hospices pour Nintendo. Alors que la firme japonaise devait présenter officiellement la Switch 2 au cours des prochains mois, les révélations officieuses sur la console se sont multipliées.
Entre les fiches produits listées sur Alibaba
et les photos prises dans l'une des usines de production, la petite sœur de la Switch a été victime de plusieurs fuites partagées sur Reddit et X/Twitter.
Des images de la Switch 2 qui « ne sont pas officielles » d'après les déclarations de Nintendo
Mais à la surprise générale, la plus grosse fuite concernant la console est survenue dans les allées du CES 2025. Le fabricant d'accessoires Genki aurait présenté aux visiteurs du salon une réplique de la console
, dévoilant ainsi son apparence avant toute annonce officielle. Plus inquiétant encore : Genki aurait en sa possession une console opérationnelle et des informations concernant sa date de sortie.
Malgré une absence de réponse dans les heures suivant cette découverte, Nintendo a tenu à réagir à cette fuite involontaire dans le média nippon Sankei
. L'un des représentants de la firme a déclaré que « Ces images et vidéos ne sont pas officielles
». Les joueurs intéressés par la Switch 2 ne devraient donc pas se fier à ces fuites multiples tant que la console n'a pas été officiellement dévoilée par Nintendo
.
D'ailleurs, depuis ces déclarations, Genki est revenu sur cet incident
en déclarant que le design de la réplique présentée serait basé sur des leaks. Toutefois, une vidéo de présentation des accessoires et de la console est toujours visible sur leur site officiel.
En temps normal, Nintendo ne répond pas aux différentes rumeurs liées à ses jeux ou à ses consoles. Cependant, la multiplication des images, notamment celles montrant le possible élément magnétique des Joy-Con
, a poussé le géant nippon à sortir du silence. Même si le CES est un événement reconnu à l'échelle internationale, il faut donc attendre le Nintendo Direct qui présentera officiellement la Switch 2 pour vérifier si tout ce qui a été partagé sur Internet était réel ou non.
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