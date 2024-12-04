Nintendo Switch 2 : Des accessoires de la console déjà proposés à la vente ?



le 04 décembre 2024 à 16h53 Publié par Justine Manchuelle le 04 décembre 2024 à 16h53

Alors que la Nintendo Switch 2 n'a toujours pas été officiellement dévoilée, des internautes ont découvert qu'il était possible d'acheter des accessoires pensés pour la console.