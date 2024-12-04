Nintendo Switch 2 : Des accessoires de la console déjà proposés à la vente ?

Alors que la Nintendo Switch 2 n'a toujours pas été officiellement dévoilée, des internautes ont découvert qu'il était possible d'acheter des accessoires pensés pour la console.
Attendue de longue date, la Nintendo Switch 2
continue de se faire désirer. Alors que la date de sa présentation n'est toujours pas connue à l'heure où ces lignes sont écrites, une caractéristique a déjà été confirmée
. Cependant, il serait possible de connaître la forme de la Switch 2 via une offre proposée sur un célèbre site de vente chinois.
La housse de protection de la Nintendo Switch 2 listée sur Alibaba
Alibaba, l'un des géants chinois de la vente en ligne aux côtés d'Ali Express et de TEMU, est connu pour proposer à la vente des prototypes de produits. Mais il aurait également des articles liés à des objets qui ne sont pas encore sortis. C'est en tout cas ce que laissent supposer deux annonces repérées par ertaboy356b, un utilisateur de Reddit
. En effet, ils ont découvert deux accessoires incluant dans leur titre la mention « Switch 2 ».
Tempered Glass and Switch 2 Case appears in Alibaba
byu/ertaboy356b inGamingLeaksAndRumours
Le premier est une housse de protection noire, très semblable à celles déjà commercialisées pour la Switch
première du nom. Cependant, elle mentionne un détail intéressant. Le nom Nintendo Switch 2 est écrit à l'arrière de la coque
. S'il est bien officiel et qu'il ne s'agit pas d'un simple PNG ajouté sur une coque existante, il donnerait en avant-première le nom définitif de la console ainsi que son logo. De plus, la taille de ces coques est légèrement plus grande que celle des Switch et Switch Lite.
Quant au deuxième accessoire proposé, il s'agit d'un verre de protection
. Si la Switch 2 est mentionnée parmi les tailles disponibles, l'article propose également des modèles adaptés au Steam Deck et à l'actuelle console de Nintendo. Cependant, des doutes subsistent sur la légitimité de ces annonces
. En vue de gagner de l'argent avant les revendeurs officiels, Alibaba a pu avoir accès aux informations techniques de la Nintendo Switch 2 et avoir lancé la production d'accessoires avant l'annonce. Mais l'entreprise a potentiellement pris un risque en prédisant les dimensions de la console et celles de ses accessoires. À l'heure actuelle, les deux produits sont toujours disponibles sur le site d'Alibaba
. Il est donc déjà possible de se procurer ces accessoires pour protéger la console dès l'achat. Toutefois, nous vous déconseillons ces achats tant que la présentation de la console n'a pas été diffusée.
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