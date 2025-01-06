Nintendo Switch 2 : Une fuite révèle l'apparence des futurs Joy-Con

Alors que les fuites concernant la Nintendo Switch 2 se sont multipliées, une image partagée sur Reddit prise dans une usine de production montrerait une fonctionnalité des Joy-Con.
L'officialisation de la petite sœur de la Nintendo Switch n'est toujours pas prévue par Nintendo. S'il faudra attendre un prochain Nintendo Direct pour découvrir la console, les leaks ont donné aux joueurs les plus impatients quelques informations sur cette dernière. Entre autres, un listing pour des accessoires dédiés à la Switch 2
a déjà été observé sur le site chinois Alibaba.
De nombreuses fuites trouvent ainsi leur origine en Chine, et la dernière en date n'échappe pas à la règle. Partagée le 5 janvier 2025 par Stealth40k sur Reddit, elle montrerait la tranche des nouveaux Joy-Con
et leur nouvel élément de connectique.
Un nouveau système d'attache visible sur les Joy-Con de la Switch 2 ?
Par le passé, d'autres fuites d'informations avaient déjà indiqué que les manettes de la Nintendo Switch 2 ne connaîtraient pas d'évolution majeure par rapport au précédent modèle. Il avait été indiqué que celles-ci seraient un peu plus épaisses que les premiers modèles
et qu'il y aurait quelques différences techniques sur la tranche. Or, la photo prise dans une usine de production laisse entrevoir un système magnétique.
New Alleged Switch 2 Joy-Con Photos Shared from Chinese SNS
byu/thisSubIsAtrocious inGamingLeaksAndRumours
Les deux images montrent à la fois la tranche, où il est également possible de voir les gâchettes SL et SR, ainsi que l'arrière des manettes. Sur cette nouvelle version, les gâchettes seraient plus visibles, car de la couleur du Joy-Con correspondant.
Cependant, il ne faut pas considérer ces fuites comme des images officielles.
Tant que Nintendo n'a pas confirmé qu'il s'agissait du design officiel des Joy-Con de la Nintendo Switch 2, nous vous conseillons de considérer ces leaks comme de simples rumeurs
. La seule information confirmée concernant la Switch 2 est que cette dernière sera rétrocompatible
avec les jeux de la première génération, notamment Mario kart 8 Deluxe
ou encore The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
. Pour les autres caractéristiques techniques, il faut encore patienter jusqu'à la révélation de la console, qui ne possède pas encore de date.
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