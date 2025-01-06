Nintendo Switch 2 : Une fuite révèle l'apparence des futurs Joy-Con



le 06 janvier 2025 à 17h12 Publié par Justine Manchuelle le 06 janvier 2025 à 17h12

Alors que les fuites concernant la Nintendo Switch 2 se sont multipliées, une image partagée sur Reddit prise dans une usine de production montrerait une fonctionnalité des Joy-Con.