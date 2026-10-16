Steam va corriger le plus gros défaut de ses succès, les joueurs vont adorer

Valve déploie une mise à jour majeure pour les succès Steam, actuellement en bêta. Au programme : des ensembles distincts pour les DLC et les événements saisonniers, et une interface repensée pour comparer sa progression avec ses amis. Une refonte attendue qui va ravir les collectionneurs.

Pour les complétionnistes, c'était une source de frustration bien connue. Vous passiez des dizaines d'heures à débloquer tous les succès d'un jeu pour fièrement afficher un taux de 100%. Puis, des mois plus tard, un DLC sortait avec sa propre liste de succès, faisant chuter votre précieux pourcentage. Même sans l'intention d'acheter l'extension, votre performance était impactée. C'est précisément ce problème que Valve cherche à résoudre.

La fin d'une injustice pour les chasseurs de succès

Avec cette nouvelle mise à jour détaillé sur le site officiel, les développeurs peuvent désormais créer des ensembles de succès distincts. Il y aura les succès du jeu de base, et à côté, des ensembles séparés pour chaque DLC ou pour les événements saisonniers. Ainsi, obtenir 100% sur le jeu principal restera un accomplissement intact, même si vous décidez d'ignorer les contenus additionnels.





Cette séparation s'appliquera aussi aux événements temporaires, comme un passe de combat ou un événement saisonnier qui ajoute des succès, qui n'affecteront plus vos statistiques. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui aiment collectionner les succès sans se sentir obligés d'acheter tous les contenus.

Une nouvelle interface et la comparaison entre amis

Cette refonte de la logique des succès s'accompagne d'une modernisation de leur page d'affichage. Désormais, toutes les informations importantes sont regroupées sur une seule et même page, offrant une vue d'ensemble claire de votre progression globale et de votre avancée pour chaque succès individuel. C'est plus lisible, plus direct et plus agréable à consulter.

Mais la nouveauté la plus attendue est sans doute l'intégration d'un outil de comparaison. Il sera possible de comparer directement sa progression aux succès avec celle de trois amis simultanément. Cette fonctionnalité, présente depuis longtemps sur les consoles PlayStation, manquait cruellement à l'écosystème PC. Valve comble enfin son retard et offre un outil social qui devrait encourager une saine compétition entre joueurs. Voir où en sont ses amis et quels succès il nous manque pour les rattraper n'a jamais été aussi simple.

Quels jeux sont déjà compatibles ?

Ce nouveau système est actuellement en phase de bêta-test, mais plusieurs titres l'ont déjà implémenté. Si vous participez à la bêta du client Steam, vous pouvez déjà voir ces changements sur les jeux suivants :

Pour les autres, il faudra attendre un peu. En général, les phases de bêta chez Valve durent environ un mois avant un déploiement public. Les joueurs peuvent donc s'attendre à profiter de cette refonte bienvenue d'ici quelques semaines, avant la fin de l'année donc.