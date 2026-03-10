Steam explose tous ses records avec des chiffres de téléchargement vertigineux en 2025



le 10 mars 2026 à 15h12 Publié par Corentin Rimbert le 10 mars 2026 à 15h12

En 2025, Steam a franchi un cap historique en distribuant 100 exaoctets de données à ses utilisateurs. Derrière ce chiffre astronomique se cache une croissance ininterrompue de la plateforme de Valve, qui continue de battre des records de fréquentation tout en enrichissant considérablement son créateur, Gabe Newell.