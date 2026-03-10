Steam explose tous ses records avec des chiffres de téléchargement vertigineux en 2025

En 2025, Steam a franchi un cap historique en distribuant 100 exaoctets de données à ses utilisateurs. Derrière ce chiffre astronomique se cache une croissance ininterrompue de la plateforme de Valve, qui continue de battre des records de fréquentation tout en enrichissant considérablement son créateur, Gabe Newell.
L'année 2025 a été celle de tous les superlatifs pour la plateforme de Valve. Dans sa traditionnelle rétrospective annuelle destinée en grande partie aux développeurs et aux éditeurs, l'entreprise a dévoilé des statistiques qui dépassent l'entendement. Si les ajustements de calendrier et les modifications de l'algorithme de recommandation intéresseront surtout les professionnels du secteur, les données liées au comportement des joueurs ont de quoi fasciner le grand public.
Des chiffres de téléchargement qui donnent le vertige
Il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu parler d'un exaoctet avant aujourd'hui. Cela reflète pourtant la réalité quotidienne de la plateforme. Un exaoctet équivaut à mille pétaoctets, ou un milliard de gigaoctets. Pour mettre cela en perspective, il faudrait environ un quart de million d'ordinateurs personnels haut de gamme pour stocker une telle quantité d'informations.
En 2024, nous avons fourni environ 80 exaoctets aux clients, et en 2025, ce chiffre est passé à 100 exaoctets. Il est difficile de se représenter un nombre aussi énorme, mais pour s'amuser : les utilisateurs de Steam téléchargent en moyenne 274 pétaoctets d'installations et de mises à jour par jour, soit 11,42 pétaoctets par heure, ce qui représente environ 190 000 gigaoctets de données par minute.
Une consommation de bande passante monumentale qui témoigne de la taille grandissante des jeux vidéo modernes, mais surtout de la popularité écrasante du service de distribution numérique.
Une fréquentation en hausse constante depuis cinq ans
Cette explosion du volume de données s'explique logiquement par l'augmentation continue du nombre d'utilisateurs. Valve souligne une croissance stable et pérenne. Il y a cinq ans, Steam franchissait pour la première fois la barre des 25 millions d'utilisateurs connectés simultanément. Depuis cet exploit, le service a attiré en moyenne 3,4 millions de joueurs supplémentaires chaque année, pour atteindre un pic impressionnant de 42 millions d'utilisateurs en simultané en 2025.
Des revenus colossaux pour les développeurs et pour Valve
La santé de fer de Steam profite également aux créateurs de jeux. Valve affirme reverser plus d'argent que jamais aux studios. Grâce aux différents paliers de répartition des revenus mis en place en 2018, la part reversée sur l'ensemble des jeux n'appartenant pas à Valve s'est élevée à 76 pour cent en moyenne sur l'année écoulée. Ce calcul ne prend même pas en compte les revenus générés par la vente de clés externes, sur lesquelles Valve ne prend aucune commission.
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Le commerce de jeux vidéo se porte donc à merveille, et les dirigeants de l'entreprise en récoltent les fruits. Il n'est d'ailleurs pas surprenant d'apprendre que Gabe Newell a clôturé l'année 2025 en faisant l'acquisition d'un nouveau superyacht estimé à 500 millions de dollars. Ce navire de luxe est notamment équipé d'un garage pour sous-marin, d'un hôpital de bord et de quinze ordinateurs dédiés au jeu vidéo. Une belle métaphore de la suprématie de Steam sur le marché PC, qui fait des jaloux du côté d'Epic Games.
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