Tim Sweeney (Epic Games) dénonce les « yachts et dents en diamant » du patron de Valve

La rivalité entre Epic Games et Valve prend une tournure personnelle. Alors que Tim Sweeney vante les mérites de son programme de jeux gratuits, il en profite pour lancer une pique acerbe contre le train de vie de Gabe Newell. Une attaque frontale qui relance le débat sur la répartition des revenus.
La guerre des boutiques en ligne sur PC est loin d'être terminée, et les récents échanges sur les réseaux sociaux prouvent que la tension entre Epic Games et Valve reste palpable. Si l'Epic Games Store peine encore à rivaliser avec le volume de transactions colossales de Steam, Tim Sweeney, le PDG d'Epic, continue de défendre avec ferveur son modèle économique. Récemment, il a saisi l'occasion de souligner les vertus de son programme de jeux gratuits, tout en égratignant violemment l'image publique de son rival historique, Gabe Newell
.
L'effet paradoxal de la gratuité
Tout a commencé par une observation surprenante de David Oshry, PDG de l'éditeur New Blood Interactive. Ce dernier a révélé que la mise à disposition gratuite de son jeu Blood West sur l'Epic Games Store durant les fêtes avait eu un effet inattendu, une augmentation massive des ventes sur la plateforme concurrente, Steam
. Loin de cannibaliser les revenus, l'opération a agi comme un coup de projecteur mondial.
David Oshry explique ainsi que le titre a vu ses ventes grimper de « 200 % sur Steam ce jour-là
». Il qualifie cette promotion de « publicité géniale
» pour le catalogue de Valve. C'est une situation gagnant-gagnant, le développeur empoche l'argent du contrat avec Epic pour financer de futurs contenus, tandis que l'éditeur profite du pic de visibilité sur toutes les plateformes
.
La réponse cinglante de Tim Sweeney
Tim Sweeney n'a pas tardé à réagir à ces chiffres, confirmant que ce phénomène n'était pas un cas isolé, mais bien une tendance de fond qu'il observe depuis le lancement du magasin. Pour lui, la gratuité sur l'EGS est un outil marketing puissant qui dépasse les frontières de sa propre boutique
.
Être gratuit pendant une semaine sur Epic sensibilise le public partout. Les jeux également disponibles sur Xbox, PlayStation, Switch, Steam, iOS ou Android voient une augmentation de leurs ventes lorsqu'ils sont gratuits sur Epic.
Le dirigeant d'Epic insiste sur le fait que la concurrence profite in fine au consommateur et aux créateurs. Selon lui, même si Steam remporte souvent la bataille de la transaction finale, l'existence d'une alternative force le marché à proposer de meilleures offres
.
L'attaque personnelle à Steam et son patron
Cependant, c'est dans une seconde intervention que Tim Sweeney a durci le ton. Voulant justifier les écarts de performance entre les deux géants, il a admis que l'EGS ne traitait qu'environ 7 % du volume de paiements tiers par rapport à Steam. Toutefois, il nuance ce chiffre en rappelant que l'EGS compte entre 55 % et 60 % du nombre d'utilisateurs actifs mensuels de son concurrent
. C'est alors qu'il a justifié sa stratégie de réinvestissement, tout en lançant une pique très personnelle à Gabe Newell.
Nous réinvestissons massivement dans l'engagement des utilisateurs via le programme de jeux gratuits, remettant nos revenus au service des développeurs d'une manière que ces yachts et ces dents en diamant ne font pas.
Cette remarque fait référence à la passion bien connue de Gabe Newell pour les yachts de luxe, mais aussi à un mème viral circulant récemment, montrant le patron de Valve avec des dents en diamant (une image retouchée, bien entendu). Si la méthode d'Epic consistant à offrir des jeux est indéniablement avantageuse pour les joueurs, cette communication agressive montre que la hache de guerre est loin d'être enterrée entre les deux milliardaires de la tech
.
commentaire (0)