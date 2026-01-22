Tim Sweeney (Epic Games) dénonce les « yachts et dents en diamant » du patron de Valve

La rivalité entre Epic Games et Valve prend une tournure personnelle. Alors que Tim Sweeney vante les mérites de son programme de jeux gratuits, il en profite pour lancer une pique acerbe contre le train de vie de Gabe Newell. Une attaque frontale qui relance le débat sur la répartition des revenus.

L'effet paradoxal de la gratuité

Epic and Steam compete for each customer and each sale. On some transactions, Epic wins. On more, Steam wins. But one thing is constant on every transaction: gamers and developers win by having more options and better deals. https://t.co/RzU0twrmbr — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 20, 2026

La réponse cinglante de Tim Sweeney

Être gratuit pendant une semaine sur Epic sensibilise le public partout. Les jeux également disponibles sur Xbox, PlayStation, Switch, Steam, iOS ou Android voient une augmentation de leurs ventes lorsqu'ils sont gratuits sur Epic.

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L'attaque personnelle à Steam et son patron

Nous réinvestissons massivement dans l'engagement des utilisateurs via le programme de jeux gratuits, remettant nos revenus au service des développeurs d'une manière que ces yachts et ces dents en diamant ne font pas.

La guerre des boutiques en ligne sur PC est loin d'être terminée, et les récents échanges sur les réseaux sociaux prouvent que la tension entre Epic Games et Valve reste palpable. Si l'Epic Games Store peine encore à rivaliser avec le volume de transactions colossales de Steam, Tim Sweeney, le PDG d'Epic, continue de défendre avec ferveur son modèle économique. Récemment,Tout a commencé par une observation surprenante de David Oshry, PDG de l'éditeur New Blood Interactive. Ce dernier a révélé que la mise à disposition gratuite de son jeu Blood West sur l'Epic Games Store durant les fêtes avait eu un effet inattendu,. Loin de cannibaliser les revenus, l'opération a agi comme un coup de projecteur mondial.David Oshry explique ainsi que le titre a vu ses ventes grimper de « 200 % sur Steam ce jour-là ». Il qualifie cette promotion de « publicité géniale » pour le catalogue de Valve. C'est une situation gagnant-gagnant,Tim Sweeney n'a pas tardé à réagir à ces chiffres, confirmant que ce phénomène n'était pas un cas isolé, mais bien une tendance de fond qu'il observe depuis le lancement du magasin. Pour lui,Le dirigeant d'Epic insiste sur le fait que la concurrence profite in fine au consommateur et aux créateurs. Selon lui,Cependant, c'est dans une seconde intervention que Tim Sweeney a durci le ton. Voulant justifier les écarts de performance entre les deux géants, il a admis que l'EGS ne traitait qu'environ 7 % du volume de paiements tiers par rapport à Steam. Toutefois, il nuance ce chiffre en rappelant que. C'est alors qu'il a justifié sa stratégie de réinvestissement, tout en lançant une pique très personnelle à Gabe Newell.Cette remarque fait référence à la passion bien connue de Gabe Newell pour les yachts de luxe, mais aussi à un mème viral circulant récemment, montrant le patron de Valve avec des dents en diamant (une image retouchée, bien entendu). Si la méthode d'Epic consistant à offrir des jeux est indéniablement avantageuse pour les joueurs,