Le milliardaire Gabe Newell (Valve) livre son secret pour réussir : « Écoutez vos clients, pas les investisseurs »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juillet 2025 à 12h09
Gabe Newell, l'homme derrière Steam et cofondateur de Valve, partage ses conseils précieux aux futurs entrepreneurs. Plutôt que courir après les investisseurs, il invite les créateurs d'entreprises à concentrer leurs efforts sur les clients, les employés et les partenaires, clé véritable du succès selon lui.
Le milliardaire Gabe Newell (Valve) livre son secret pour réussir : « Écoutez vos clients, pas les investisseurs »

Créer de la valeur plutôt que lever du capital

Dans une récente interview accordée à Zalkar Saliev sur YouTube, Gabe Newell déconseille fermement aux entrepreneurs débutants de se focaliser en priorité sur les investisseurs et les levées de fonds. Selon lui, démarrer une entreprise avec un « pitch deck » destiné à séduire des capital-risqueurs est une erreur majeure :
Je vois beaucoup de gens penser que ce dont ils ont besoin, c'est d'un document de pitch pour les investisseurs afin de lever des fonds. C'est un début profondément distrait pour une organisation.
À l'inverse, Newell suggère aux entrepreneurs de se concentrer sur la création de valeur concrète pour les utilisateurs. Selon lui, cette approche garantit non seulement une meilleure réussite, mais attire aussi naturellement les investisseurs à des coûts souvent inférieurs.

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Gabe Newell, cofondateur de Valve

La satisfaction client : la priorité absolue selon Valve

Pour Gabe Newell, le succès durable provient avant tout de l'écoute attentive et constante des besoins réels des utilisateurs :
Si vous écoutez vos clients et concentrez tous vos efforts sur eux, bâtir une entreprise devient incroyablement plus simple. La priorité absolue doit être vos clients, vos partenaires et vos employés. Tout le reste suivra naturellement.
Cette philosophie a fait ses preuves chez Valve, où le modèle centré sur la satisfaction des joueurs a largement contribué au succès durable de Steam, aujourd'hui incontournable dans l'univers du jeu vidéo PC. Même si l'entreprise est parfois critiquée, notamment du côté développement de jeu vidéo, Steam reste la référence et continue d'attirer de nouveaux utilisateurs. La plateforme a réuni 41 millions d'utilisateurs en mars 2025.

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Les risques d'une stratégie basée uniquement sur le capital

Gabe Newell met également en garde contre les dérives d'une stratégie trop orientée sur les investisseurs dès le départ. Il souligne les dangers de devoir ensuite recruter massivement pour réaliser des promesses irréalistes faites initialement :
Obtenir beaucoup de capital et réaliser ensuite que toutes les promesses exagérées de votre pitch doivent maintenant être concrétisées en embauchant massivement des gens, c'est un excellent moyen de gaspiller énormément d'argent et le temps de nombreuses personnes.
Ce message direct résonne particulièrement dans une époque où les levées de fonds spectaculaires sont souvent médiatisées, au détriment parfois d'une vraie création de valeur pour l'utilisateur final. Notamment dans l'industrie vidéoludique, où des studios promettent un jeu ambitieux, appelant à investir dans leur société pour le réaliser, avant de finalement abandonner le projet ou proposer quelque chose bien en deçà des attentes.

Gabe Newell anticipe également une révolution par l'IA

Dans cette même interview, le patron de Valve aborde aussi l'avenir de l'intelligence artificielle. Il imagine un futur où des personnes sans expérience en programmation pourraient, grâce à l'IA, devenir potentiellement plus efficaces que des développeurs chevronnés.

Miniature vidéo

Si cette prédiction suscite le débat, elle montre bien l'attention que Valve porte aux évolutions technologiques majeures et à leurs possibles bouleversements dans l'industrie du jeu vidéo.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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