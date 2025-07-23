Le milliardaire Gabe Newell (Valve) livre son secret pour réussir : « Écoutez vos clients, pas les investisseurs »

Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Dice Dreams du jour vous permettant de récupérer des rolls pour lancer les dés, et obtenir d'autres récompenses gratuitement.
Je vois beaucoup de gens penser que ce dont ils ont besoin, c'est d'un document de pitch pour les investisseurs afin de lever des fonds. C'est un début profondément distrait pour une organisation.À l'inverse, Newell suggère aux entrepreneurs de se concentrer sur la création de valeur concrète pour les utilisateurs. Selon lui, cette approche garantit non seulement une meilleure réussite, mais attire aussi naturellement les investisseurs à des coûts souvent inférieurs.
Si vous écoutez vos clients et concentrez tous vos efforts sur eux, bâtir une entreprise devient incroyablement plus simple. La priorité absolue doit être vos clients, vos partenaires et vos employés. Tout le reste suivra naturellement.Cette philosophie a fait ses preuves chez Valve, où le modèle centré sur la satisfaction des joueurs a largement contribué au succès durable de Steam, aujourd'hui incontournable dans l'univers du jeu vidéo PC. Même si l'entreprise est parfois critiquée, notamment du côté développement de jeu vidéo, Steam reste la référence et continue d'attirer de nouveaux utilisateurs. La plateforme a réuni 41 millions d'utilisateurs en mars 2025.
Obtenir beaucoup de capital et réaliser ensuite que toutes les promesses exagérées de votre pitch doivent maintenant être concrétisées en embauchant massivement des gens, c'est un excellent moyen de gaspiller énormément d'argent et le temps de nombreuses personnes.Ce message direct résonne particulièrement dans une époque où les levées de fonds spectaculaires sont souvent médiatisées, au détriment parfois d'une vraie création de valeur pour l'utilisateur final. Notamment dans l'industrie vidéoludique, où des studios promettent un jeu ambitieux, appelant à investir dans leur société pour le réaliser, avant de finalement abandonner le projet ou proposer quelque chose bien en deçà des attentes.
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