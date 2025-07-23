Le milliardaire Gabe Newell (Valve) livre son secret pour réussir : « Écoutez vos clients, pas les investisseurs »



le 23 juillet 2025 à 12h09 Publié par Corentin Rimbert le 23 juillet 2025 à 12h09

Gabe Newell, l'homme derrière Steam et cofondateur de Valve, partage ses conseils précieux aux futurs entrepreneurs. Plutôt que courir après les investisseurs, il invite les créateurs d'entreprises à concentrer leurs efforts sur les clients, les employés et les partenaires, clé véritable du succès selon lui.