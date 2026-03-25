Soundcore lance les AeroFit 2 Pro, premier écouteur open-ear à basculer physiquement en mode ANC

Anker frappe un grand coup dans le monde de l'audio avec les soundcore AeroFit 2 Pro. Ces écouteurs inédits promettent de fusionner le design ouvert et la réduction de bruit active. Une véritable prouesse technologique qui pourrait bien redéfinir nos attentes en matière de confort d'écoute au quotidien.

Une conception hybride inédite

L'intelligence artificielle au service du silence

Une signature sonore qui ne fait pas de compromis

Prix et disponibilité









De plus en plus populaire, les écouteurs open-ear se décline selon d'innombrables solutions, censées s'adapter à des habitudes d'utilisation éclectique. Aujourd'hui, le marché de l'audio portable accueille une nouveauté qui risque de bousculer les habitudes des audiophiles et des sportifs.Anker Innovations vient tout juste de lancer les, des écouteurs qui promettent de résoudre un dilemme bien connu des utilisateurs. Faut-il rester conscient de son environnement ou s'isoler totalement dans sa musique ? Déjà récompensés aux, ces écouteurs apportent une réponse concrète avec une approche que personne n'avait encore vraiment tentée.Les AeroFit 2 Pro se distinguent par un système que l'on ne retrouve pas ailleurs sur ce segment. Là où les concurrents proposent une réduction des bruits ambiants propulsés par l'IA ou une pléthore de micros, ceux-là permettent, en prime, de, via un simple ajustement mécanique du crochet auriculaire.En position ouverte, l'oreille reste libre et l'utilisateur perçoit pleinement son environnement, idéal pour courir en ville en toute sécurité. En resserrant légèrement le crochet sur, les écouteurs créent un joint passif à l'entrée du conduit auditif, ce qui permet d'activer l'ANC. Selon le constructeur, le passage d'un mode à l'autre se fait en quelques secondes, sans retirer les écouteurs. En outre, des capteurs intégrés détectent automatiquement la position et recalibrent l'égaliseur en temps réel pour adapter le rendu sonore au mode utilisé.En mode ANC, l'algorithme d'Anker analyse l'environnement sonore jusqu'àpour atténuer les fréquences gênantes en temps réel. Une vélocité de traitement impressionnante, qui devra être confirmée à l'usage dans des environnements vraiment bruyants.complètent le dispositif, avec une optimisation par IA pour les appels, censée garantir une voix claire et intelligible même dans une rue animée.L'innovation ergonomique ne s'est pas faite au détriment de la qualité audio. Les AeroFit 2 Pro embarquent descompatibleset codec, pour profiter de fichiers haute résolution sans perte notable. Un suivi des mouvements de la tête pour l'audio spatial complète la fiche technique, renforçant l'immersion lors de l'écoute de contenus multimédia.Côté autonomie, comptez(34 heures avec le boîtier) ou(24 heures avec le boîtier). Une certificationassure une résistance à la pluie et à la transpiration pour les usages sportifs.Les soundcore AeroFit 2 Pro sont disponibles dès maintenant au prix public conseillé de, déclinés en quatre coloris.Pour le lancement, Anker propose même une remise de 30 euros valable jusqu'au 9 avril, ramenant le prix àsur le site officiel soundcore.com et sur Amazon.