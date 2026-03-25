Soundcore lance les AeroFit 2 Pro, premier écouteur open-ear à basculer physiquement en mode ANC

Anker frappe un grand coup dans le monde de l'audio avec les soundcore AeroFit 2 Pro. Ces écouteurs inédits promettent de fusionner le design ouvert et la réduction de bruit active. Une véritable prouesse technologique qui pourrait bien redéfinir nos attentes en matière de confort d'écoute au quotidien.
De plus en plus populaire, les écouteurs open-ear se décline selon d'innombrables solutions, censées s'adapter à des habitudes d'utilisation éclectique. Aujourd'hui, le marché de l'audio portable accueille une nouveauté qui risque de bousculer les habitudes des audiophiles et des sportifs.
Anker Innovations vient tout juste de lancer les soundcore AeroFit 2 Pro
, des écouteurs qui promettent de résoudre un dilemme bien connu des utilisateurs. Faut-il rester conscient de son environnement ou s'isoler totalement dans sa musique ? Déjà récompensés aux CES Innovation Awards
, ces écouteurs apportent une réponse concrète avec une approche que personne n'avait encore vraiment tentée.
Une conception hybride inédite
Les AeroFit 2 Pro se distinguent par un système que l'on ne retrouve pas ailleurs sur ce segment. Là où les concurrents proposent une réduction des bruits ambiants propulsés par l'IA ou une pléthore de micros, ceux-là permettent, en prime, de passer physiquement d'un format open-ear à un mode avec réduction de bruit active
, via un simple ajustement mécanique du crochet auriculaire.
En position ouverte, l'oreille reste libre et l'utilisateur perçoit pleinement son environnement, idéal pour courir en ville en toute sécurité. En resserrant légèrement le crochet sur cinq niveaux d'ajustement
, les écouteurs créent un joint passif à l'entrée du conduit auditif, ce qui permet d'activer l'ANC. Selon le constructeur, le passage d'un mode à l'autre se fait en quelques secondes, sans retirer les écouteurs. En outre, des capteurs intégrés détectent automatiquement la position et recalibrent l'égaliseur en temps réel pour adapter le rendu sonore au mode utilisé.
L'intelligence artificielle au service du silence
En mode ANC, l'algorithme d'Anker analyse l'environnement sonore jusqu'à 380 000 fois par seconde
pour atténuer les fréquences gênantes en temps réel. Une vélocité de traitement impressionnante, qui devra être confirmée à l'usage dans des environnements vraiment bruyants. Six microphones
complètent le dispositif, avec une optimisation par IA pour les appels, censée garantir une voix claire et intelligible même dans une rue animée.
Une signature sonore qui ne fait pas de compromis
L'innovation ergonomique ne s'est pas faite au détriment de la qualité audio. Les AeroFit 2 Pro embarquent des haut-parleurs composites de 11,8 mm
compatibles Hi-Res Audio
et codec LDAC
, pour profiter de fichiers haute résolution sans perte notable. Un suivi des mouvements de la tête pour l'audio spatial complète la fiche technique, renforçant l'immersion lors de l'écoute de contenus multimédia.
Côté autonomie, comptez 7 heures en mode open-ear
(34 heures avec le boîtier) ou 5 heures avec l'ANC activée
(24 heures avec le boîtier). Une certification IP55
assure une résistance à la pluie et à la transpiration pour les usages sportifs.
Prix et disponibilité
Les soundcore AeroFit 2 Pro sont disponibles dès maintenant au prix public conseillé de 179,99 euros
, déclinés en quatre coloris.
Pour le lancement, Anker propose même une remise de 30 euros valable jusqu'au 9 avril, ramenant le prix à 149,99 euros
sur le site officiel soundcore.com et sur Amazon.
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