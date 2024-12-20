Seulement 15 % du temps de jeu sur Steam consacré aux titres sortis en 2024

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 décembre 2024 à 18h03
Valve a lancé la rétrospective Steam de l'année 2024, permettant d'en apprendre plus sur le comportement des joueurs, qui n'ont pas passé énormément de temps sur des jeux sortis en 2024.
Seulement 15 % du temps de jeu sur Steam consacré aux titres sortis en 2024
Steam a dévoilé son bilan annuel (découvrez votre rétrospective Steam 2024), révélant des statistiques fascinantes sur les habitudes de jeu des utilisateurs en 2024. Parmi les données marquantes : seuls 15 % du temps de jeu total des utilisateurs ont été consacrés aux titres sortis cette année.

Des tendances qui se confirment

Bien que ce chiffre puisse sembler faible, il marque une progression par rapport à 2023, où seulement 9 % du temps de jeu avait été consacré aux nouveautés. Cependant, il reste inférieur aux 17 % enregistrés en 2022. Les utilisateurs ont passé la majorité de leur temps sur des jeux plus anciens, bien que les sorties de cette années aient été assez importantes :
  • 47 % sur des jeux lancés entre 2017 et 2023
  • 37 % sur des titres datant de huit ans ou plus

Les raisons derrière ces chiffres

Plusieurs facteurs expliquent ces résultats :
  • Le poids des jeux live service : des titres comme Counter-Strike 2, Dota 2 ou PUBG voire Apex Legends continuent de dominer les classements des jeux les plus joués. Ces mastodontes absorbent une grande part du temps de jeu, rendant difficile l'émergence de nouveaux jeux en ligne, comme en témoigne l'échec de projets ambitieux tels que XDefiant (même s'il n'est pas directement sorti sur Steam).
  • La taille colossale du catalogue Steam : Avec plus de 200 000 jeux disponibles, dont environ 18 000 nouveaux titres en 2024 (selon SteamDB), les joueurs disposent d'un choix vaste, incluant des classiques qui continuent d'attirer des fidèles.
  • L'engagement dans les jeux déjà possédés : les joueurs privilégient souvent des titres dans lesquels ils ont investi du temps et de l'argent, limitant leur exploration de nouvelles sorties.
Malgré ces tendances, certains titres récents ont tiré leur épingle du jeu. Du côté des jeux multijoueur, HELLDIVERS 2, Delta Force ou encore Once Human ont réussi à séduire, alors que les jeux solo ou coopératif, comme PalworldBlack Myth: Wukong ou encore Banana (qui n'est qu'un simple clicker) ont réussi à se hisser en haut des jeux les plus joués sur Steam.

Avec l'année 2025 qui s'annonce chargée, dès le mois de février avec, entre autres, les sorties de Kingdom Come: Deliverance 2, Civilization 7, Assassin's Creed ShadowsAvowed et Monster Hunter Wilds en l'espace d'un mois, il est possible que la part de temps de jeu sur des titres sortis en 2025 augmente par rapport à 2024. Réponse dans un an.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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