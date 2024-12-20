Seulement 15 % du temps de jeu sur Steam consacré aux titres sortis en 2024



le 20 décembre 2024 à 18h03 Publié par Corentin Rimbert le 20 décembre 2024 à 18h03

Valve a lancé la rétrospective Steam de l'année 2024, permettant d'en apprendre plus sur le comportement des joueurs, qui n'ont pas passé énormément de temps sur des jeux sortis en 2024.