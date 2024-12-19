Steam : La rétrospective 2024 est là, découvrez toutes vos statistiques de l'année

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 décembre 2024 à 18h35
Comme pour de nombreux autres services et même certains jeux, il est possible d'obtenir diverses statistiques quant à son année 2024 sur Steam, afin de savoir quels ont été vos jeux favoris et vos meilleures performances.
Steam : La rétrospective 2024 est là, découvrez toutes vos statistiques de l'année
Avec la fin de l'année qui approche, il est venu le temps des bilans. Certains jeux proposent un petit récapitulatif, afin de mettre en avant certaines statistiques, plus ou moins originales. Mais d'autres plateformes proposent également une rétrospective, comme Spotify, Twitch et Steam, comme nous en avons l'habitude depuis plusieurs années. Dans le cas de la plateforme de Valve, vous allez pouvoir obtenir diverses statistiques concernant votre année 2024 en chiffres, que ce soit les jeux les auxquels vous avez le plus joués, le nombre de jeux lancés, les heures passées dessus ou encore le nombre de succès débloqués.

Comment découvrir sa rétrospective Steam 2024

Avant toute chose, pour découvrir votre rétrospective Steam 2024, deux possibilités s'offrent à vous. La première, vous rendre sur le site officiel, et vous connecter. Vous tomberez tout de suite sur la page, vous permettant de découvrir de nombreuses statistiques. Avec la deuxième, il vous suffit de vous rendre sur l'application Steam, aller dans « Magasin » puis dans l'onglet « À la Une » et enfin cliquez sur « Rétrospective Steam 2024 » qui est normalement mis en avant.

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Les chiffres de la rétrospective Steam 2024

Vous allez pouvoir contempler toutes vos statistiques de l'année, comprenant notamment le nombre de jeux auxquels vous avez joué, des chiffres sur vos trois jeux de prédilection (les trois auxquels vous avez le plus joué en 2024), mais aussi des statistiques sur chaque mois (quels jeux et combien de temps), et ainsi de suite. 

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Si vous souhaitez pousser ces statistiques, plus bas, vous aurez un aperçu des genres que vous privilégiez, tout en ayant un graphique avec la répartition du temps de jeu tout au long de l'année, et aussi un petit aperçu de votre année sur le Steam Deck, si vous avez la console portable de Valve. En bref, de quoi vous remémorer quelques souvenirs et, pourquoi pas, vous inciter à relancer un jeu ou en terminer un qui vous avez pu laisser de côté en cette année 2024.

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Il est aussi possible de revoir sa rétrospective des années précédentes pour comparer certaines données, ce qui est toujours amusant, ou de consulter celles de vos amis sur Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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