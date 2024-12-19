Steam : La rétrospective 2024 est là, découvrez toutes vos statistiques de l'année



le 19 décembre 2024 à 18h35 Publié par Corentin Rimbert le 19 décembre 2024 à 18h35

Comme pour de nombreux autres services et même certains jeux, il est possible d'obtenir diverses statistiques quant à son année 2024 sur Steam, afin de savoir quels ont été vos jeux favoris et vos meilleures performances.