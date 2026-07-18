WoW : L'utilisation du racial des Elfes de la nuit, le Camouflage dans l'ombre, va trop loin

Imaginez parcourir le donjon Orée-du-Ciel sans que les rayons des Assemblages solaires ne posent problème sur WoW Midnight : cela est possible, et certains en profitent.

La première saison de WoW Midnight touche à sa fin, mais la course continue pour augmenter au maximum sa cote et peut-être récupérer la monture Umbral Ashes en faisant partie des 1% des meilleurs joueurs, voire, le 0.1%. Comme d'habitude, les joueurs se plient à une méta devenue lassante, mais ce qui provoque une frustration encore plus grande, ce sont sans doute les petites astuces, à la limite de l'anti-jeu, qui permettent à certains groupes de prendre leur envol.

Le donjon Orée-du-Ciel 24 grandement facilité en faisant bugger les Assemblages solaires

Souvent, les joueurs de WoW imaginent des techniques plus étonnantes les unes que les autres pour esquiver certains groupes d'ennemis en donjons Mythique+, ou pour éviter les mécaniques les plus meurtrières de l'instance. Ces solutions facilitant la réussite de la clé reposent en règle générale sur certains talents ou sorts, mais aussi sur le racial des Elfes de la nuit, Camouflage dans l'ombre. Cette compétence est si utile en donjon qu'il n'est pas rare de se voir refuser l'accès à des groupes en n'étant pas un Elfe de la nuit, mais la limite a été franchie dans Orée-du-Ciel (Skyreach) à très haut niveau.

En effet, les groupes visant les sommets font usage d'une technique contestable pour éviter les rayons dévastateurs des Assemblages solaires (Solar Construct), comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous.

Le créateur de la vidéo n'a pas souhaité révéler les détails de l'astuce, mais nous savons qu'elle repose sur le Camouflage dans l'ombre (Shadowmeld). Concrètement, son équipe parvient ainsi à faire bugger les rayons des Assemblages, qui ne touchent alors aucun joueur en clé 24. En commentaire, un joueur s'est offusqué que la méthode n'ait pas été dévoilée, d'autant que la saison est bientôt terminée.

Que fait Blizzard ?

Ce qui nous surprend le plus, ce n'est pas tant que la solution miracle demeure secrète, mais tout simplement qu'il soit possible d'accomplir cela. Cette partie de l'instance est supposée être délicate et demander une rotation des CDs défensifs, pourtant indispensables pour le boss à suivre. Il ne semble pas correct qu'il soit envisageable de rendre ce pull presque trivial par la simple utilisation d'un sort de race. Qui plus est, nous pourrions même considérer cela comme un abus de bug, car il paraît peu probable que Blizzard ait imaginé qu'une telle chose soit réalisable dans ce donjon. Qu'attend alors le développeur pour corriger cela et sanctionner ceux qui profitent délibérément de ce problème ?

Néanmoins, il se pourrait que Blizzard ne soit pas au courant de cette astuce, mais quoi qu'il en soit, cela soulève une autre question : pourquoi le Camouflage dans l'ombre ne fait-il pas l'objet d'une refonte ? Il est évident que ce racial procure un trop grand avantage par rapport aux autres en MM+, et ce depuis bien trop longtemps.

La saison 2 n'apportera pas de changement en la matière, puisque rien ne paraît prévu pour l'instant. Reste maintenant à espérer que le développeur agira un jour pour faire des donjons mythiques une compétition plus juste.