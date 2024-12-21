Sélection Hardware de Noël : Les meilleurs accessoires gaming NZXT
le 21 décembre 2024 à 09h00
Que vous cherchiez à améliorer votre espace gaming ou à offrir un confort incomparable, nous avons choisi, avec NZXT, des nouveautés incontournables qui méritent toute votre attention.
Boitier - H7 FlowAvec les H7 et H5, NZXT continue de s'imposer comme un maître du design et de la fonctionnalité. Le H7 est un boîtier spacieux qui répond aux attentes des configurations haut de gamme, avec un flux d'air optimisé et une gestion des câbles intuitive. De son côté, le H5 offre un format plus compact sans sacrifier l'esthétique ni les performances, idéal pour ceux qui veulent un PC sobre et efficace. Disponibles en plusieurs coloris, ces boîtiers s'adaptent à tous les styles tout en rehaussant votre setup.
Bien que nous n'ayons jamais testé les gammes H7 et H5 Flow, vous pouvez retrouver plus d'informations quant à la qualité des boitiers NZXT dans notre article : H5 Elite : Test du boîtier moyen-tour NZXT.
All in One - Kraken Elite 2024 360
La bataille entre le refroidissement à air (aircooling) et le refroidissement liquide (watercooling) a longtemps animé le monde du PC. Bien que les performances du watercooling soient indéniables, son coût élevé et la complexité de mise en œuvre ont souvent freiné les utilisateurs. Cependant, ces dernières années, les fabricants ont su répondre aux besoins des utilisateurs en proposant des solutions « All-In-One » (AIO). Ces systèmes offrent les avantages du refroidissement liquide pour un élément clé, le processeur, sans nécessiter de modifications majeures sur la configuration grâce à un circuit fermé compatible avec une large gamme de boîtiers.
Dans cet article, nous avons choisi, en association avec NZXT, de mettre en lumière le Kraken Elite 2024 qui incarne la nouvelle génération de refroidissement liquide par NZXT. Disponible en 360, 280 ou 240 mm, il combine des performances thermiques exemplaires et un écran LCD personnalisable, parfait pour afficher des informations système ou des animations stylées. Grâce à son intégration au logiciel CAM, il vous permet de gérer facilement les ventilateurs et les éclairages RGB pour un contrôle total. Entre esthétique soignée et efficacité redoutable, le Kraken Elite 2024 est un choix pertinent pour sublimer et refroidir votre machine.
Retrouvez plus d'informations dans notre article : Comment choisir son Watercooling AIO.
Alimentation - C1000L'alimentation est un élément-clé de votre configuration, fournissant l'énergie indispensable pour démarrer et faire fonctionner votre PC dans des conditions optimales. Si l'on peut être tenté de choisir une alimentation surdimensionnée ou coûteuse par sécurité, il est important de comprendre son fonctionnement pour faire un choix adapté. Cela vous permettra de répondre précisément à vos besoins tout en maîtrisant votre consommation énergétique, un atout non négligeable pour réduire vos factures.
À titre d'exemple, NZXT propose la C1000 Gold ATX 3.1 afin de frapper fort et s'adapter aux configurations exigeantes. Notez qu'il s'agit d'une alimentation transitoire puisqu'il existe également la C850, mais surtout, adapté aux nouvelles configurations et carte graphiques toujours plus puissantes, les C1500 (platinum) et C1200.
Certifiée 80+ Gold, cette alimentation modulaire de 1000W garantit une excellente efficacité énergétique tout en restant silencieuse. Que vous montiez une machine gaming musclée ou une station de travail performante, la C1000 propose d'allier faible consommation, fiabilité et installation simplifiée grâce à sa conception modulaire, pour un intérieur propre et organisé. Comment choisir son alimentation ?
Écosystème audio - Relay AudioLe Relay Audio de NZXT propose une solution audio modulaire et polyvalente, pensée pour simplifier la transition entre casque et enceintes. Lorsque le casque est posé sur son support, le système bascule automatiquement vers les enceintes. Inversement, retirer le casque du support réactive automatiquement sa connexion, éliminant ainsi la nécessité de gérer manuellement le changement de source.
Au centre de cette gamme, le casque Relay offre un confort optimisé grâce à des coussinets en mousse à mémoire de forme et un son haute résolution, adapté aussi bien au gaming qu'à l'écoute musicale.
La base, dénommé SwitchMix, en plus de servir de support pour le casque, intègre un DAC de haute qualité, garantissant un son amplifié et une connectivité fluide avec d'autres périphériques. Les Enceintes Relay complètent l'ensemble en offrant une option audio puissante, avec un son équilibré et immersif, adapté à une utilisation sans casque. Enfin, pour ne rien oublier, le Caisson de basse Relay permet de profiter d'une immersion complète qu'il s'agisse de cinématiques, musique ou juste ressenti en jeu.
Chaque composant est disponible à l'unité, permettant à chacun de composer son setup selon ses besoins et son budget. Avec le Relay Audio, NZXT propose un écosystème audio pratique et adaptable, pensé pour s'intégrer harmonieusement dans différents environnements.
Les autres périphériques NZXTNZXT, reconnu à l'origine pour l'excellence de ses produits hardware tels que les cartes mères, les boîtiers ou encore d'autres composants destinés aux configurations gaming, s'est récemment aventuré dans l'univers des périphériques gaming. Le constructeur n'a pas dérogé à sa réputation en proposant des produits de qualité, à la fois bien pensés et performants. Leur clavier Function, par exemple, se distingue par sa polyvalence, décliné en formats Full, TKL et Mini TKL pour répondre aux préférences variées des utilisateurs. De même, la souris Lift se décline en versions ergonomique et symétrique, et leur gamme inclut désormais des boîtiers de capture externe pour les créateurs de contenu.
Contrairement à certains concurrents qui offrent une large gamme de périphériques, NZXT adopte une stratégie plus ciblée. Chaque produit est conçu pour répondre aux attentes spécifiques d'une communauté, avec un souci particulier pour la qualité et les performances. Une approche qui mise sur l'essentiel tout en garantissant une satisfaction optimale pour ses utilisateurs.
Retrouvez plus d'informations sur les produits de la marque NZXT dans nos article : tests/présentations des produits NZXT .
En bref… et les liens d'achatsQue vous soyez un fidèle de NZXT ou simplement un passionné à la recherche d'options pour optimiser votre configuration, nous avons ce qu'il vous faut. Qu'il s'agisse de perfectionner un setup gaming, de créer une station de travail performante ou de trouver le juste équilibre entre les deux, nos suggestions vous guideront vers les meilleurs choix.
Avec une attention particulière portée à la qualité et à l'innovation, NZXT s'impose comme un acteur incontournable pour transformer vos besoins en réalité. Pour en savoir plus, découvrez nos tests détaillés sur GAMEWAVE, où nous passons en revue non seulement NZXT, mais aussi d'autres marques incontournables.
Voici les liens et prix des périphériques présentés dans cet article. Bonnes fêtes et bon shopping :
|Boitier H7 Flow
|119,90 €
|Boitier H5 Flow
|94,5 €
|All in One - Kraken Elite 2024 360 RGB
|329,90 €
|All in One - Kraken Elite 2024 280 RGB
|284,90 €
|All in One - Kraken Elite 2024 240 RGB
|269,90 €
|Alimentation - C850 Gold ATX 3.1
|129,90 €
|Alimentation - C1000 Gold ATX 3.1
|149,90 €
|Alimentation - C1200 Gold ATX 3.1
|169,90 €
|Alimentation - C1500 Platinum ATX 3.1
|279,90 €
|Écosystème audio - Relay Audio
|Full pack 469,90 € (promotion)
|Casque Relay
|49,90 € (promotion)
|Caisson de basse Relay
|129,90 €
|Enceintes Relay
|149,90 € (promotion)
|SwitchMix
|139,90 €
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