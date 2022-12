L'extérieur

Cependant, nous notons un léger bémol pour le retrait des filtres lorsque la tour est sur ses pieds. Malgré les prises disponibles, il reste difficile d'exercer une force verticale vers le bas afin de passer en dessus du châssis inférieur et ainsi pouvoir tirer sur le filtre pour l'enlever. La meilleure solution reste de surélever légèrement la tour pour mieux avoir accès aux filtres. Notez qu'une saignée est présente dans les pieds de la tour pour stabiliser et guider le filtre.



GTX 770

I5 2500k

Kraken 253 RGB blanc

Gygabyte GA-Z68X-UD3P-B3

C650 Gold

16 Go Corsair

1 SSD (2"5) & 1 HDD (3"5)

Le premier contact avec lese fait dès la sortie de son emballage. Celui-ci étant un boîtier moyen-tour, il ne faut pas s'attendre à un élément imposant. Compact, mais efficace, la manutention en solitaire est ainsi largement envisageable.Savant mélange entre verre trempé et aluminium, le boîtierne semble pas fragile pour autant. En outre, son format compact réduit considérablement son poids afin de lui donner un aspect nomade. Tout de blanc vêtu, l'ensemble propose un rendu visuel agréable et épuré.Désireux de proposer un produit haut de gamme, mais tout de même adapté à un budget modéré,concentre ses efforts sur les fioritures du boîtier. De fait, le panneau supérieur est équipé du strict minimum avec. Un bouton d'alimentation et une entrée Jack ornent le même endroit.Finalement, le boîtier est équipé de quatre pieds avec desdans le but d'améliorer l'adhérence et rendre l'ensemble plus stable.À l'arrivée, toutes les zones vitrées sont protégées par un film plastique couvrant chaque face. En outre, le panneau avant est amovible, mais plus difficilement que ceux des flancs. Le boîtierest ainsi composé de deux faces en verre trempé et deux autres en aluminium.Les faces vitrées sont celles qui donnentet, par écoulement, à votre configuration. La grande transparence de l'ensemble permet de mettre en valeur les lumières et périphériques qui composent votre ordinateur.Cela étant, la vitre de face est bien emboîtée et aucun espace dédié à son enlèvement n'est disponible.en faisant attention aux ergots de maintien à déclipser. Cette dernière observation est également valable pour la face latérale en verre trempé, bien qu'elle soit tout de même fixée, à l'arrière, par une vis.La vitre vient se loger dans une saignée afin d'éviter qu'elle ne tombe par inadvertance. Néanmoins,de la face vous obligeant à l'accompagner en douceur afin de préserver sa chute. Pour le reste, elle se remonte tout aussi facilement.Sans réelle innovation, la position des filtres est toujours, proche si ce n'est collée aux ventilateurs. Certains constructeurs proposent une technologie spécifique tandis que d'autres, comme ici, jouent la carte de la simplicité. Sur leles filtres sont tous amovibles, mais seuls ceux se situant sous le châssis disposent d'un système de glissière. Pour les autres,L'aspect extérieur étant important, c'est dans le boîtier que la majorité de l'action se passe. Qu'il s'agisse de monter votre configuration, choisir les composants adaptés, la ventilation ou simplement le management de câble, la composition d'une tour en dit long sur les possibilités qu'elle propose.Naturellement, un boîtier moyen-tour est destiné à héberger une configuration confortable, mais sans excentricité. Les limites sont directement posées par le châssis que ce soit la place attitrée aux composants ou même le positionnement de la carte graphique.En ce sens, elle peut accueillir tous les formats de carte mère, sauf l'EATX. La restriction se suit par l'emplacement des disques durs ne laissant que deux slots, dont un seul pouvant accueillir un disque dur 3"5 (grand format) tandis qu'aucune alternative de montage à la verticale n'est disponible pour la carte graphique.Elle se situe en partie basse dans une zone inamovible et hébergeant le ventilateur inférieur. Notons que ce secteur est assez grand pour accueillir l'ensemble des câbles nécessaires, mais demandera d'installer tout cela en premier. Les pins seront difficiles à insérer une fois l'alimentation fixée, de quoi réfléchir en amont aux connectiques nécessaires.Pour l'occasion,nous permet d'équiper son boîtierd'une alimentation compatible et recommandée avec ce dernier qu'est la C650 Gold À titre d'information, voici la configuration que nous avons équipée dans le boîtier H5 Élite :



Si nous reviendrons plus en détail sur la partie ventilation et ventirad/AIO, force est de constater que cette configuration figure parmi les entrées ou milieux de gamme du moment. Toutefois, si l'ensemble se monte avec une certaine aisance, le management de câble ainsi que l'accès aux ouvertures sont plus complexes.



Il faut réfléchir en amont aux périphériques à monter en priorité ainsi que l'ordre de fixation. Quand bien même, vos doigts se verront souvent bloqués dans des zones escarpées, demandant alors une petite gymnastique pour être atteintes.







Finalement, ces derniers points sont totalement cohérents avec l'aspect désiré et global du, bien qu'un accès permettant de faire sortir les câbles de l'alimentation directement par la face se situant au-dessus d'elle aurait été intéressant. Dans l'ensemble la tour se conforte dans sa position.Avec un boîtier aussi compact, il semble naturel que l'espace attitré aux ventilateurs soit restreint. De plus, le choix d'un système AIO ou de plusieurs ventilateurs devra être étudié pour s'assurer de la compatibilité. À l'achat le boîtierest équipé de deux ventilateurs F140 RGB à l'avant et un F120Q incliné en partie basse.Notons que ce dernier est amovible afin de. Ceci dit, son positionnement permeten soufflant directement sur la carte graphique.Comme une image parle mieux que des mots, voici l'ensemble des ventilateurs et/ou radiateurs qui ont la possibilité de garnir l'intérieur du boîtier. À gauche pour les radiateurs et à droite pour les ventilateurs. Non notifié sur ces images, il est possible d'assortir la partie frontale avec 2x 140mm ou 2x 120mm.Afin de profiter du meilleur rendu pour le H5 Elite, nous avons choisi de le lier à(deux ventilateurs 120mm). Pour plus d'informations concernant le montage et notre avis sur le, nous vous invitons à lire notre Test du kit de watercooling AIO NZXT. En prime, le constructeur nous propose de monter un ventilateur arrière RGB compatible qu'est le F120 RGB Celui-ci est rapide à monter tandis que le sens est intuitif, surtout si vous choisissez la version RGB. Il faut tout de même penser à bien positionner la sortie des câbles d'alimentationAfin de contrôler tout ce beau monde, aussi bien la vitesse des ventilateurs que le rendu RGB, le H5 Elite est nativement équipé d'un boîtier de contrôlecapable d'accueillir trois ventilateurs dont les deux préinstallés à l'avant. Dans le cas d'une installation de radiateurs et/ou ventilateurs supplémentaires sur la face supérieure, il faudra acquérir un nouveau boîtier ou profiter, comme avec, d'un système de contrôle interne.Par la suite, il suffit d'installer, disponible sur le site du constructeur, et exploiter les configurations possibles. Le logiciel est intuitif tout en proposant un rendu visuel facile d'accès.