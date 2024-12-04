Sélection gaming de Noël : Les Incontournables ASUS ROG

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 04 décembre 2024 à 18h30
Choisir le bon périphérique ASUS ROG pour les fêtes, que ce soit pour soit ou pour offrir, peut rapidement devenir un défi face à l'abondance de choix. Chez GAMEWAVE, l'expertise accumulée à travers de nombreux tests nous permet de vous proposer une sélection des incontournables de la gamme ROG, pour un Noël placé sous le signe de la performance.
Sélection gaming de Noël : Les Incontournables ASUS ROG
Noël approche à grands pas, et pour gâter un gamer ou un passionné de tech, ASUS propose une gamme de produits de haute qualité, regroupant design et technologie. Que ce soit pour optimiser son setup ou pour offrir un confort inégalé, voici notre sélection d'incontournables ASUS testés et approuvés.

ASUS ROG Cetra True Wireless - Des Écouteurs Sans Fil Performants

Les ROG Cetra True Wireless allient technologie avancée et liberté d'utilisation avec une autonomie appréciable. Conçus pour le gaming mobile, les sessions de travail, ou une utilisation nomade, ils offrent une réduction de bruit ambiant performante, mais aussi un mode transparence pour rester connecté à l'environnement extérieur.

Grâce à une qualité sonore notable et une latence optimisée, ils répondent aux attentes des joueurs comme des audiophiles. Leur boîtier compact permet une recharge facile à tout moment, tandis que leur application intuitive offre des options de personnalisation pratiques.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : Cetra True Wireless : Test des écouteurs ROG.

Cetra true Wireless

Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin avec des technologies de pointe, le constructeur a récemment lancé les écouteurs Cetra True Wireless SpeedNova. Ces derniers offrent une connectivité double (Bluetooth et 2,4 GHz) pour une latence minimale, un son haute résolution optimisé par Dirac Opteo, une réduction de bruit adaptative, et une autonomie pouvant atteindre 46 heures.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : Cetra True Wireless SpeedNova : Test des écouteurs ROG.

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ASUS ROG Keris II ACE - La Souris pour un Contrôle Précis

Même si la ROG Keris II ACE cible avant tout les gamers compétitifs, notamment en raison de son prix d'appel élevé, elle s'avère tout aussi séduisante pour les joueurs occasionnels en quête « d'un peu plus » à condition d'en avoir le budget.

Légère et ultra réactive, elle intègre des technologies avancées garantissant un contrôle précis. Un choix idéal pour les amateurs de FPS en quête d'un accessoire performant, et un cadeau de choix pour les joueurs souhaitant améliorer leur précision et fluidité en jeu.

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Retrouvez plus d'informations dans notre test complet : ROG Keris II ACE : Test de la souris ASUS.

Keris II Ace

ASUS ROG Falchion RX - Un Clavier Compact et Polyvalent

Si vous suivez nos tests avec assiduité, vous aurez remarqué notre penchant pour les claviers low-profile, performants aussi bien pour le jeu que pour le travail. Et nous en profitons pleinement grâce à leur polyvalence. Le Falchion RX, avec ses switchs au rebond agréable, réduit la fatigue lors de l'écriture tout en améliorant la productivité.

Bien que nous préférions habituellement les formats « full », le ROG Falchion RX nous a séduit par sa taille compacte et ses fonctionnalités avancées. Conçu pour les setups minimalistes, il offre un équilibre parfait entre confort et performance, idéal pour les gamers comme pour les créateurs en quête de réactivité et d'élégance.

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : Falchion RX : Test du clavier ASUS.

Falchion RX

Écran incurvé ASUS ROG XG32VC - La Qualité Visuelle à l'État Pur

Depuis notre premier partenariat avec ASUS pour l'opération PCDIY, l'écran ASUS ROG XG32VC est devenu un pilier de notre setup. Bien qu'il ait été dépassé en taille et en performances par de nouvelles générations, il reste irremplaçable pour nous. Son écran légèrement incurvé offre une immersion appréciable, sans pour autant gêner la lecture de documents ou le travail de précision.

Ce modèle, adopté par notre rédaction depuis plusieurs années, se distingue par la netteté de ses images et la fidélité de ses couleurs, le rendant aussi performant pour le gaming que pour les tâches visuelles. 

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Retrouvez plus d'informations dans notre article : XG32VC : Test du moniteur gaming incurvé ROG Strix.

XG32VC

ASUS Strix Helios - Le Boîtier Grand Tour Élégant et Robuste

Tout comme l'écran mentionné précédemment, le Strix Helios d'ASUS est un boîtier qui nous accompagne depuis plusieurs années. Certes, son format imposant le rend assez lourd, mais les sangles sur le dessus facilitent le transport. Son espace intérieur généreux et son design haut de gamme en font un choix idéal pour des configurations puissantes.

Avec ses panneaux en verre trempé, son éclairage RGB personnalisable, et un système de gestion des câbles bien pensé, il allie parfaitement esthétisme et praticité. Un cadeau qui ravira les passionnés de belles machines tout en profitant de l'expertise ASUS.
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Retrouvez plus d'informations dans notre test complet : Strix Helios : Test du boîtier ASUS ROG.

Hélios

En Bref... et les Liens d'Achats

Que vous soyez un fidèle d'ASUS ou un simple curieux cherchant à améliorer votre setup, notre sélection vous aidera à faire le bon choix.

Notez toutefois qu'il s'agit principalement de produits haut de gamme. Vous pouvez retrouver plus de détails dans nos tests complets sur GAMEWAVE, ou explorer des alternatives directement sur le site du constructeur. Bonnes fêtes et bon shopping 

Écouteurs ROG Cetra True Wireless 99,00 €
ROG Cetra True Wireless SpeedNova (avec dongle USB-C ) 189,99 € (promotion) 
Souris ROG Keris II ACE 132,99 € (promotion) 
Clavier ROG Falchion RX 255,63 €
Écran ASUS ROG XG32VC 382,00 € (promotion)
Boîtier Strix Helios 315,00 €
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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